Участники акции в Вильнюсе требовали отпустить белорусских политзаключенных 🔊 Воспроизвести архивное фото: delfi.lt



Участники митинга в поддержку Беларуси призвали власти этой страны освободить политических заключенных и выразили надежду на то, что дни правления Александра Лукашенко идут к концу.



В понедельник, на митинг, посвященный тридцатилетию независимости соседней страны от Советского Союза, собралось более 100 человек, в основном – молодежь.



В руках у участников митинга были исторические флаги Беларуси, портреты политзаключенных, плакаты с надписями на английском Freedom for political prisoners in Belarus ("Свободу политзаключенным в Беларуси"), Stop political repressions in Belarus ("Стоп политическим репрессиям в Беларуси").



В митинге, который состоялся одной из центральных площадей Вильнюса им. Винцаса Кудирки, приняли и консерватор, европарламентарий Андрюс Кубилюс, член Сейма Ингрида Шимоните, лидер Либерального движения Виктория Чмилите-Нельсен, представитель правящих "аграриев" Томас Томилинас. Участники митинга в поддержку Беларуси призвали власти этой страны освободить политических заключенных и выразили надежду на то, что дни правления Александра Лукашенко идут к концу.В понедельник, на митинг, посвященный тридцатилетию независимости соседней страны от Советского Союза, собралось более 100 человек, в основном – молодежь.В руках у участников митинга были исторические флаги Беларуси, портреты политзаключенных, плакаты с надписями на английском Freedom for political prisoners in Belarus ("Свободу политзаключенным в Беларуси"), Stop political repressions in Belarus ("Стоп политическим репрессиям в Беларуси").В митинге, который состоялся одной из центральных площадей Вильнюса им. Винцаса Кудирки, приняли и консерватор, европарламентарий Андрюс Кубилюс, член Сейма Ингрида Шимоните, лидер Либерального движения Виктория Чмилите-Нельсен, представитель правящих "аграриев" Томас Томилинас. Позднее участники митинга образовали живую цепочку, символически продолжая Балтийский путь до Беларуси.



"К тому, что делает режим, совершенно нельзя относиться терпимо. Политические заключенные должны быть незамедлительно освобождены. Мы требуем, будет требовать громко и в Европарламенте", – заявил собравшимся европарламентарий А. Кубилюс.



Участвовавший в митинге преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Витис Юрконис сказал, что проведенный в понедельник митинг является "символической подачей руки Беларуси".



"Мы символически протянули руки от Таллина, Риги, Вильнюса в Минск. Заявление, что мы с вами. Одновременно следует повышать эту сознательность и чувствительность к тому, чтобы мы говорили о Беларуси не только через геополитическую призму, или только через призму позиции Лукашенко", – сказал BNS В. Юрконис.



На митинге также звучала критика в адрес строящейся у границы Литвы Белорусской АЭС в Островце.



Р. Юрконис: витает ощущение конца режима



В. Юрконис утверждает, что кампания президентских выборов в Беларуси сейчас как никогда наполнена ощущением того, что режим А. Лукашенко приближается к концу.



По его словам, среди населения ощущается большая энергия, кроме того, вызов А. Лукашенко бросает необычная оппозиция.



"Возмущение больше, энергии больше. И понимание того, что время этого режима истекает, драматически приближается. Это понимают, как власть, так и люди, люди хотят этого быстрее, в отличие от власти", – сказал лектор.



"Предвыборная картина несколько иная потому, что достаточно необычное трио женщин из необычной оппозиции. Поэтому все выглядит несколько иначе, свежее, энергичнее, новее", – добавил он.



Видны параллели с Литвой



Участники митинга, с которым общался корреспондент BNS, говорили, что то, что сейчас происходит в Беларуси, напоминает события в Литве во время развала Советского Союза.



"Времена такие же, какие были во времена "Саюдиса" в парке Вингис, там сейчас тоже происходит. (...). Тысячи людей и мы видим публику – с какими светлыми лицами приходят люди", – сказал житель Вильнюса К. Мицкявичюс.



Белорусский литовец, 23-летний студент Томас Валкаускас, семья которого сейчас находится в Беларуси, сказал, что основной эмоцией при наблюдении за протестами в Беларуси, является злость.



"Люди, находящиеся у власти в Беларуси, думаю, что они какие-то Боги, которые могут делать, что хотят. Это преступный режим, который пытается все притеснять, закрыть, уничтожить, убить – не знаю, что они еще думают делать", – сказал BNS Т. Валкаускас.



Глеб, работающий в сфере информтехнологий, отметил, что подобные акции поддержки в Литве очень важны для белорусов.



"У нас есть общая история. Люди в Беларуси поддерживают литовцев. Всем моим друзьям в Беларуси нравится Литва", – отметил он.



"Целью всей моей жизни является то, чтобы Беларусь была свободным, демократическим государством", – сказал Т. Валкаускас.



Тысячи задержанных



С начала кампании президентских выборов в Беларуси было задержано более 1,1 тыс. человек, каждому третьему из них были назначены штрафы, а каждому шестому – административный арест, сообщила в июле белорусская правозащитная организация "Весна".



В июле Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать двух важнейших кандидатов на президентский пост – Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, аргументируя это нарушением правил.



Президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа. На них президент Александр Лукашенко, возглавляющий страну с 1994 года, стремиться быть переизбранным на шестой срок полномочий. Он сразится с четырьмя кандидатами.



Кроме А. Лукашенко, кандидатами зарегистрирована бывшая депутат Анна Конопацкая, Андрей Дмитриев и одна представительница оппозиции – супруга популярного блогера Сергея Тихановского – Светлана Тихановская.



ОБСЕ с 1995 года не признала ни одних выборов в Беларуси свободными и честными. BNS Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: президент, Вильнюс, выборы, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, аресты География: Литва — статья прочитана 104 раза Комментарии