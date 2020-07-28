Клайпеда примет пленэр иконописцев 🔊 Воспроизвести 30 июля в городе Клайпеда, при Покрово-Никольском храме, с благословления отца Амвросия начнёт свою работу пленэр иконописцев.



Организаторами пленэра выступают куратор художественных проектов Валерий Серёгин и почётный консул Республики Беларусь в Литве, председатель Белорусской общины города Клайпеда Николай Логвин.



Как рассказал корреспонденту «Обзора» В.Серёгин, в течение десяти дней иконописцы из Вильнюса (С.Грязин, А. Осин, Б. Вытегоров) и из Минска (А. Косиков, П. Кондрусевич) будут писать иконы.



Затем эти произведения искусства, а именно такого уровня следует ожидать от клайпедского мероприятия, будут переданы в дар Покрово-Никольскому храму, освящены и выставлены на всеобщее обозрение.



В это же время в храме пройдёт выставка икон, которая должна напомнить о том, какой важный пласт нашей истории представляет собой церковное искусство.



Планируется, что такие пленэры станут регулярными.



Организаторами пленэра выступают куратор художественных проектов Валерий Серёгин и почётный консул Республики Беларусь в Литве, председатель Белорусской общины города Клайпеда Николай Логвин.Как рассказал корреспонденту «Обзора» В.Серёгин, в течение десяти дней иконописцы из Вильнюса (С.Грязин, А. Осин, Б. Вытегоров) и из Минска (А. Косиков, П. Кондрусевич) будут писать иконы.Затем эти произведения искусства, а именно такого уровня следует ожидать от клайпедского мероприятия, будут переданы в дар Покрово-Никольскому храму, освящены и выставлены на всеобщее обозрение.В это же время в храме пройдёт выставка икон, которая должна напомнить о том, какой важный пласт нашей истории представляет собой церковное искусство.Планируется, что такие пленэры станут регулярными. Инф. «Обзора» Категории: общество, культура, в Европе Ключевые слова: Клайпеда, пленэр иконописцев — статья прочитана 170 раз Комментарии