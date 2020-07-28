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Клайпеда примет пленэр иконописцев

30 июля в городе Клайпеда, при Покрово-Никольском храме, с благословления отца Амвросия начнёт свою работу пленэр иконописцев.

Организаторами пленэра выступают куратор художественных проектов Валерий Серёгин и почётный консул Республики Беларусь в Литве, председатель Белорусской общины города Клайпеда Николай Логвин.

Как рассказал корреспонденту «Обзора» В.Серёгин, в течение десяти дней иконописцы из Вильнюса (С.Грязин, А. Осин, Б. Вытегоров) и из Минска (А. Косиков, П. Кондрусевич) будут писать иконы.

Затем эти произведения искусства, а именно такого уровня следует ожидать от клайпедского мероприятия, будут переданы в дар Покрово-Никольскому храму, освящены и выставлены на всеобщее обозрение.

В это же время в храме пройдёт выставка икон, которая должна напомнить о том, какой важный пласт нашей истории представляет собой церковное искусство.

Планируется, что такие пленэры станут регулярными.

Инф. «Обзора»
Категории: общество, культура, в Европе
Ключевые слова: Клайпеда, пленэр иконописцев
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добавлена сегодня, 28 июля, 13:20

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