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Клайпеда примет пленэр иконописцев
Организаторами пленэра выступают куратор художественных проектов Валерий Серёгин и почётный консул Республики Беларусь в Литве, председатель Белорусской общины города Клайпеда Николай Логвин.
Как рассказал корреспонденту «Обзора» В.Серёгин, в течение десяти дней иконописцы из Вильнюса (С.Грязин, А. Осин, Б. Вытегоров) и из Минска (А. Косиков, П. Кондрусевич) будут писать иконы.
Затем эти произведения искусства, а именно такого уровня следует ожидать от клайпедского мероприятия, будут переданы в дар Покрово-Никольскому храму, освящены и выставлены на всеобщее обозрение.
В это же время в храме пройдёт выставка икон, которая должна напомнить о том, какой важный пласт нашей истории представляет собой церковное искусство.
Планируется, что такие пленэры станут регулярными.
Инф. «Обзора»
Ключевые слова: Клайпеда, пленэр иконописцев
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