О коронавирусе в Литве сегодня, 28 июля 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве были подтверждены 8 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество составило 2027, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.



Сейчас коронавирусом больны 311 человек, 1623 человека выздоровели. В изоляции находятся 103 человека.



От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 86 завозных случаев.



За сутки проверено 3364 пробы на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 507 тыс. 420.







В связи с пандемией коронавируса финансовое положение трети жителей Литвы ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу агентства BNS компанией рыночных и социологических исследований Vilmorus. За минувшие сутки в Литве были подтверждены 8 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество составило 2027, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.Сейчас коронавирусом больны 311 человек, 1623 человека выздоровели. В изоляции находятся 103 человека.От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 86 завозных случаев.За сутки проверено 3364 пробы на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 507 тыс. 420.В связи с пандемией коронавируса финансовое положение трети жителей Литвы ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу агентства BNS компанией рыночных и социологических исследований Vilmorus. По данным опроса, проведенного 10-18 июля, 32,3% респондентов ответили, что их финансовое положение ухудшилось, 64,5% ответили, что оно не изменилось, а у 2,7% оно улучшилось.



По оценкам экономистов, наиболее финансово пострадали те, кто во время карантина лишился доходов в связи с ограничениями хозяйственной деятельности.



"Подобная статистика не очень должна удивлять, ведь есть показатели, которые обосновывают это утверждение. После введения карантина деятельность почти 55 тыс. предприятий в Литве была ограничена, это около 40% всех компаний страны. У нас есть и данные о том, как реагировали компании – большая их часть отправила работников в простой, им платили сниженную зарплату", – сказал BNS начальник отдела макропруденциального анализа Банка Литвы (Центробанка) Вайдотас Тузикас.



Руководитель проектов Финансового института банка Swedbank Юстина Багдонавичене сообщила, что количество людей, столкнувшихся с запретами на деятельность, не достигает 30% всех работающих, поэтому возможно, немалая часть тех, чье финансовое положение во время карантина ухудшилось, работает нелегально.



"Работодателям легко прекратить такие выплаты в конвертах, поскольку договора не защищают работников. Печально и то, что эти люди не могли надеяться и на помощь государства, поскольку не платил налогов с получаемых теневых доходов. Несомненно, влияние карантина на доходы ощутили и те, кто не мог работать удаленно", – сказала BNS Я. Багданавичюте.



По данным опроса, жители в возрасте 70 лет и старше, чаще указывали, что их финансовое положение не изменилось, кроме того, в этой возрастной группе респонденты реже указывали, что их финансовое положение ухудшилось.



Я. Багданавичюте утверждает, что доходы пожилых людей являются пассивными и не зависят от рынка труда, поэтому естественно, что их финансовое положение изменилось в наименьшей степени.



Между тем, В. Тузикас подчеркивает, что в будущем, если экономический рост "будет колебаться", то положение пенсионеров также может ухудшиться.



По данным опроса, наиболее значительно ухудшилось положение жителей села (35,6%), а в наименьшей степени – в Вильнюсе (27,8%) и в некоторых других крупных городах Литвы (28,1%).



По словам Я. Богданавичюте, в сельских местностях меньше выбор трудовой деятельности, поэтому экономика ограничена. Между тем, в Вильнюсе больше выбор дополнительной работы, жители были больше готовы финансово – у них были большие накопления.



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Точные результаты опроса:



Вопрос: "Изменилось ли ваше финансовое положение по причине пандемии коронавируса?"



Ответы: финансовое положение не изменилось 64,5%; финансовое положение улучшилось 2,7%; финансовое положение ухудшилось 32,3%;не знали, не ответили 0,5%.



Был опрошен 1001 житель Литвы в возрасте 18 лет и старше в 25 городах и 39 сельских местностях. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии