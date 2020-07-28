Великий немой фильм и потрясающая живая музыка на фестивале «Sankryža» в Друскининкай 🔊 Воспроизвести Вряд ли сегодня в цивилизованном мире найдется кто-нибудь, кто не знает Чарли Чаплина. И всё-таки напомним: Сэр Чарльз Спенсер (Чарли) Чаплин (1889—1977) — американский и английский киноактёр, сценарист, композитор, кинорежиссёр, продюсер и монтажёр, универсальный мастер кинематографа, создатель одного из самых знаменитых образов мирового кино — образа бродяги Чарли.



Лауреат премии Американской Киноакадемии 1973 года и дважды обладатель внеконкурсного почётного «Оскара». Почётную премию «Оскар» 1972 года Чаплин получил со следующей формулировкой своих заслуг — «За бесценный вклад в то, что в этом веке кинематограф стал искусством».



В 1999 году Американский институт киноискусства поставил Чарли Чаплина на 10-е место в списке 100 величайших звёзд кино за 100 лет среди мужчин. Лауреат премии Американской Киноакадемии 1973 года и дважды обладатель внеконкурсного почётного «Оскара». Почётную премию «Оскар» 1972 года Чаплин получил со следующей формулировкой своих заслуг — «За бесценный вклад в то, что в этом веке кинематограф стал искусством».В 1999 году Американский институт киноискусства поставил Чарли Чаплина на 10-е место в списке 100 величайших звёзд кино за 100 лет среди мужчин. Джордж Бернард Шоу называл Чаплина «единственным гением, который вышел из киноиндустрии».



В 2008 году Мартин Сифф в рецензии на книгу «Чаплин: жизнь» написал: «Чаплин был не просто большим человеком, он был гигантом. В 1915 году он ворвался в мир словно привидение со своим даром комедии, смеха и помощи, в то время, когда всё разрывалось на части в Первой мировой войне, и в течение следующих 25 лет — и во время Великой депрессии, и во время возвышения Адольфа Гитлера, — он продолжал творить… Вряд ли какой-то другой человек когда-либо сможет принести больше радости, удовольствия и облегчения в тот момент, когда в них так нуждается большинство людей».



И именно сегодня мир очень нуждается в радости, удовольствиях и облегчении. Поэтому не случайно в программу Международного театрального фестиваля «Перекресток» в Друскининкай вошел великий немой фильм Чаплина «Малыш» (1921) с исключительной озвучкой двух необыкновенно талантливых творцов - Аркадия Готесмана и Дмитрия Голованова.



«Малыш» (англ. The Kid) — американский немой семейный фильм 1921 года, первая полнометражная режиссёрская работа Чарли Чаплина.



«Малыш» шёл в прокате с невероятным успехом и стал вторым по кассовым сборам фильмом 1921 года, уступив первенство фильму Рэкса Ингрэма «Четыре всадника Апокалипсиса» с Рудольфом Валентино.







В 1971 году, за шесть лет до кончины, Чаплин выпустил в прокат обновлённую версию «Малыша» со специально написанным им для фильма музыкальным сопровождением. Музыкальным лейтмотивом фильма - цитата из Шестой симфонии Чайковского.



«Малыш» стал одним из самых известных произведений Чаплина. В декабре 2011 года фильм был включён в Национальный реестр фильмов США как «имеющий большое культурное, историческое или эстетическое значение».



Не забудете этот фильм и вы. Вместе с великим Чаплином перед вами выступят ярчайшие и самобытнейшие представители джаза и импровизационной музыки - перкусионист Аркадий Готесман и виртуоз-клавишник Дмитрий Голованов!



Не пропустите!



7 августа, 19 час. Санаторий «Eglės sanatorija», ул. Эглес 1, (Comfort) Конференц-зал



„МАЛЫШ” Чарли Чаплина. Немой фильм и живая музыка.



Билеты продаются в системе Bilietai.lt, а с 1 августа в Друскининкай - в санаториях Eglės sanatorija, Беларусь, Grand Spa Lietuva, Info-Druskininkai Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: фестиваль, кино, Друскининкай, Чарли Чаплин, «Sankryža», «Перекрёсток», "Малыш" География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 153 раза Комментарии