Надо жить! 🔊 Воспроизвести







25 июля в вильнюсском Доме национальных общин состоялась встреча проживающих в Литве любителей творчества Владимира Высоцкого, собравшихся, чтобы почтить память поэта, автора и исполнителя своих песен в связи с печальной датой - 40-летием со дня его смерти.



Открыл вечер председатель Клуба В.Высоцкого Борис Шестерников, традиционно выступивший также и в роли ведущего и интересного рассказчика.



Б.Шестерников давно известен в Литве как многолетний исследователь творчества Высоцкого и постоянный организатор вечеров и концертов, посвящённых В. Высоцкому.



В программе вечера-концерта в этот раз были песни в исполнении известных и талантливых солистов: Сергея Смирнова, Наталии Бабельчюс, Артураса Миналги, Любови Воронцовой, Эдуарда Кирьяцкого и Ярослава Омаралиева, а также концертмейстера Лии Неугасимовой. Открыл вечер председатель Клуба В.Высоцкого Борис Шестерников, традиционно выступивший также и в роли ведущего и интересного рассказчика.Б.Шестерников давно известен в Литве как многолетний исследователь творчества Высоцкого и постоянный организатор вечеров и концертов, посвящённых В. Высоцкому.В программе вечера-концерта в этот раз были песни в исполнении известных и талантливых солистов: Сергея Смирнова, Наталии Бабельчюс, Артураса Миналги, Любови Воронцовой, Эдуарда Кирьяцкого и Ярослава Омаралиева, а также концертмейстера Лии Неугасимовой.



Борис Шестерников не только читал стихотворения В.Высоцкого, но и много интересного рассказал о творческом пути поэта и актёра.



Примечательно, что, хотя вечер был приурочен и к трагической дате, само творчество Владимира Высоцкого наполнило встречу жизнеутверждающим началом, подвело к такому логичному в данном случае выводу – надо жить наперекор всем трудностям!



Неожиданным и приятным моментом для многих стало вручение Борису Шестерникову грамоты администрации Дома национальных общин г. Вильнюса, в которой подчёркивался многолетний вклад подвижника в развитие культуры Литвы. Весь зал такое событие встретил аплодисментами, тем более, что накануне, незадолго до концерта, Борис отметил свой юбилей!



Фото Нины Шестерниковой и Артураса Миналги







Впервые на нашей сцене Сергей Попов читал стихотворение Валентина Гафта, посвящённое памяти В. Высоцкого.Борис Шестерников не только читал стихотворения В.Высоцкого, но и много интересного рассказал о творческом пути поэта и актёра.Примечательно, что, хотя вечер был приурочен и к трагической дате, само творчество Владимира Высоцкого наполнило встречу жизнеутверждающим началом, подвело к такому логичному в данном случае выводу – надо жить наперекор всем трудностям!Неожиданным и приятным моментом для многих стало вручение Борису Шестерникову грамоты администрации Дома национальных общин г. Вильнюса, в которой подчёркивался многолетний вклад подвижника в развитие культуры Литвы. Весь зал такое событие встретил аплодисментами, тем более, что накануне, незадолго до концерта, Борис отметил свой юбилей! Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Владимир Высоцкий, Дом национальных общин, Шестерников, Клуб В.Высоцкого География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 201 раз Комментарии