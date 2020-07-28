25 июля в вильнюсском Доме национальных общин состоялась встреча проживающих в Литве любителей творчества Владимира Высоцкого, собравшихся, чтобы почтить память поэта, автора и исполнителя своих песен в связи с печальной датой - 40-летием со дня его смерти.
Открыл вечер председатель Клуба В.Высоцкого Борис Шестерников, традиционно выступивший также и в роли ведущего и интересного рассказчика.
Б.Шестерников давно известен в Литве как многолетний исследователь творчества Высоцкого и постоянный организатор вечеров и концертов, посвящённых В. Высоцкому.
В программе вечера-концерта в этот раз были песни в исполнении известных и талантливых солистов: Сергея Смирнова, Наталии Бабельчюс, Артураса Миналги, Любови Воронцовой, Эдуарда Кирьяцкого и Ярослава Омаралиева, а также концертмейстера Лии Неугасимовой.
Борис Шестерников не только читал стихотворения В.Высоцкого, но и много интересного рассказал о творческом пути поэта и актёра.
Примечательно, что, хотя вечер был приурочен и к трагической дате, само творчество Владимира Высоцкого наполнило встречу жизнеутверждающим началом, подвело к такому логичному в данном случае выводу – надо жить наперекор всем трудностям!
Неожиданным и приятным моментом для многих стало вручение Борису Шестерникову грамоты администрации Дома национальных общин г. Вильнюса, в которой подчёркивался многолетний вклад подвижника в развитие культуры Литвы. Весь зал такое событие встретил аплодисментами, тем более, что накануне, незадолго до концерта, Борис отметил свой юбилей!
Фото Нины Шестерниковой и Артураса Миналги
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Владимир Высоцкий, Дом национальных общин, Шестерников, Клуб В.Высоцкого