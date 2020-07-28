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Надо жить!





25 июля в вильнюсском Доме национальных общин состоялась встреча проживающих в Литве любителей творчества Владимира Высоцкого, собравшихся, чтобы почтить память поэта, автора и исполнителя своих песен в связи с печальной датой - 40-летием со дня его смерти.

Открыл вечер председатель Клуба В.Высоцкого Борис Шестерников, традиционно выступивший также и в роли ведущего и интересного рассказчика.

Б.Шестерников давно известен в Литве как многолетний исследователь творчества Высоцкого и постоянный организатор вечеров и концертов, посвящённых В. Высоцкому.

В программе вечера-концерта в этот раз были песни в исполнении известных и талантливых солистов: Сергея Смирнова, Наталии Бабельчюс, Артураса Миналги, Любови Воронцовой, Эдуарда Кирьяцкого и Ярослава Омаралиева, а также концертмейстера Лии Неугасимовой.
Впервые на нашей сцене Сергей Попов читал стихотворение Валентина Гафта, посвящённое памяти В. Высоцкого.

Борис Шестерников не только читал стихотворения В.Высоцкого, но и много интересного рассказал о творческом пути поэта и актёра.

Примечательно, что, хотя вечер был приурочен и к трагической дате, само творчество Владимира Высоцкого наполнило встречу жизнеутверждающим началом, подвело к такому логичному в данном случае выводу – надо жить наперекор всем трудностям!

Неожиданным и приятным моментом для многих стало вручение Борису Шестерникову грамоты администрации Дома национальных общин г. Вильнюса, в которой подчёркивался многолетний вклад подвижника в развитие культуры Литвы. Весь зал такое событие встретил аплодисментами, тем более, что накануне, незадолго до концерта, Борис отметил свой юбилей!

Фото Нины Шестерниковой и Артураса Миналги



Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Владимир Высоцкий, Дом национальных общин, Шестерников, Клуб В.Высоцкого
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 28 июля, 11:40

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