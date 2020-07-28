Группа A’Studio представляет анимационный видеоклип на песню «Остров» 🔊 Воспроизвести







Сценарий мультфильма написал бессменный лидер группы A’Studio - Байгали Серкебаев. Его идею перенесли на экран талантливые итальянские аниматоры Denny Saurio и Luca Battiato, нарисовав мультфильм в стиле напоминающем нам “Yellow Submarine” группы The Beatles.



Об этом сообщается в пресс-релизе группы.



Байгали Серкебаев:



«Сегодня кризис идеи зоопарка очевиден. Этот пережиток прошлого служит лишь для удовлетворения человеческого любопытства.



Животные живут в неестественных условиях и в постоянном стрессе от проходящих мимо толп людей, ведущих, зачастую, себя хуже их. Считаю, что пришло время нам всем задуматься и вернуть животных в их естественную среду обитания».



Группа A’Studio осуществила свой давний план - создать анимационный ролик. Музыканты надеются, что видео поспособствует привлечению внимания общественности к проблеме сохранения окружающей среды.



Сценарий мультфильма написал бессменный лидер группы A’Studio - Байгали Серкебаев. Его идею перенесли на экран талантливые итальянские аниматоры Denny Saurio и Luca Battiato, нарисовав мультфильм в стиле напоминающем нам “Yellow Submarine” группы The Beatles.Об этом сообщается в пресс-релизе группы.Байгали Серкебаев:«Сегодня кризис идеи зоопарка очевиден. Этот пережиток прошлого служит лишь для удовлетворения человеческого любопытства.Животные живут в неестественных условиях и в постоянном стрессе от проходящих мимо толп людей, ведущих, зачастую, себя хуже их. Считаю, что пришло время нам всем задуматься и вернуть животных в их естественную среду обитания».Группа A’Studio осуществила свой давний план - создать анимационный ролик. Музыканты надеются, что видео поспособствует привлечению внимания общественности к проблеме сохранения окружающей среды. Категории: культура Ключевые слова: группа, A’Studio — статья прочитана 147 раз Комментарии