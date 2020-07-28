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Группа A’Studio представляет анимационный видеоклип на песню «Остров»





Сценарий мультфильма написал бессменный лидер группы A’Studio - Байгали Серкебаев. Его идею перенесли на экран талантливые итальянские аниматоры Denny Saurio и Luca Battiato, нарисовав мультфильм в стиле напоминающем нам “Yellow Submarine” группы The Beatles.

Об этом сообщается в пресс-релизе группы.

Байгали Серкебаев:

«Сегодня кризис идеи зоопарка очевиден. Этот пережиток прошлого служит лишь для удовлетворения человеческого любопытства.

Животные живут в неестественных условиях и в постоянном стрессе от проходящих мимо толп людей, ведущих, зачастую, себя хуже их. Считаю, что пришло время нам всем задуматься и вернуть животных в их естественную среду обитания».

Группа A’Studio осуществила свой давний план - создать анимационный ролик. Музыканты надеются, что видео поспособствует привлечению внимания общественности к проблеме сохранения окружающей среды.

Категории: культура
Ключевые слова: группа, A’Studio
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добавлена сегодня, 28 июля, 20:00

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