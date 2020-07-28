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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Группа A’Studio представляет анимационный видеоклип на песню «Остров»
Сценарий мультфильма написал бессменный лидер группы A’Studio - Байгали Серкебаев. Его идею перенесли на экран талантливые итальянские аниматоры Denny Saurio и Luca Battiato, нарисовав мультфильм в стиле напоминающем нам “Yellow Submarine” группы The Beatles.
Об этом сообщается в пресс-релизе группы.
Байгали Серкебаев:
«Сегодня кризис идеи зоопарка очевиден. Этот пережиток прошлого служит лишь для удовлетворения человеческого любопытства.
Животные живут в неестественных условиях и в постоянном стрессе от проходящих мимо толп людей, ведущих, зачастую, себя хуже их. Считаю, что пришло время нам всем задуматься и вернуть животных в их естественную среду обитания».
Группа A’Studio осуществила свой давний план - создать анимационный ролик. Музыканты надеются, что видео поспособствует привлечению внимания общественности к проблеме сохранения окружающей среды.
Категории: культура
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