Москва направила ноты посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ 🔊 Воспроизвести Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС



МИД России оперативно отреагировал на обращение по поводу флагов ЛГБТ у посольств США, Великобритании и Канады в Москве и направил в адрес представительств соответствующие ноты протеста, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне Василий Пискарев.



«В МИД оперативно отреагировали на наше обращение – в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», – сообщил парламентарий, передает



В июне ЛГБТ-флаг появился на здании посольства США в Москве – в связи с «месяцем гордости ЛГБТ». Позже британское посольство в Москве также вывесило радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества.



Президент Владимир Путин, комментируя флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов в Москве, заявил, что «они показали кое-что по поводу того, кто там работает». МИД России оперативно отреагировал на обращение по поводу флагов ЛГБТ у посольств США, Великобритании и Канады в Москве и направил в адрес представительств соответствующие ноты протеста, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне Василий Пискарев.«В МИД оперативно отреагировали на наше обращение – в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», – сообщил парламентарий, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости».В июне ЛГБТ-флаг появился на здании посольства США в Москве – в связи с «месяцем гордости ЛГБТ». Позже британское посольство в Москве также вывесило радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества.Президент Владимир Путин, комментируя флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов в Москве, заявил, что «они показали кое-что по поводу того, кто там работает». vz.ru Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, флаги, нота, посольство, ЛГБТ География: Россия — статья прочитана 229 раз Комментарии