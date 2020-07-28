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Москва направила ноты посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ
МИД России оперативно отреагировал на обращение по поводу флагов ЛГБТ у посольств США, Великобритании и Канады в Москве и направил в адрес представительств соответствующие ноты протеста, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне Василий Пискарев.
«В МИД оперативно отреагировали на наше обращение – в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», – сообщил парламентарий, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости».
В июне ЛГБТ-флаг появился на здании посольства США в Москве – в связи с «месяцем гордости ЛГБТ». Позже британское посольство в Москве также вывесило радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Президент Владимир Путин, комментируя флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов в Москве, заявил, что «они показали кое-что по поводу того, кто там работает».
vz.ru
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: США, флаги, нота, посольство, ЛГБТ
География: Россия
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