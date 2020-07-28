|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Немецкая армия выплатит солдатам-геям компенсацию за угнетение
Немецкие вооруженные силы выплатят компенсации солдатам-геям, подвергавшимся дискриминации в их рядах. О подготовке законопроекта с таким содержанием сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает ЛЕНТА со ссылкой на Spiegel.
Уточняется, что речь идет именно о денежных выплатах, а не о каких-либо льготах или услугах. Законопроект будет закончен к сентябрю и коснется тех, кто пострадал от угнетения в период до 2000 года — до момента, когда военным-гомосексуалистам разрешили открыто заявлять о своей ориентации.
В первую очередь компенсации получат те, кто оказался перед военным судом за гомосексуальные акты, произошедшие по согласию: до определенного момента в 1960-х годах это было незаконно. Впоследствии носителей нетрадиционной ориентации перестали судить и выгонять из рядов военнослужащих, но им не доверяли руководящие посты.
С 2000 года геям, лесбиянкам и бисексуалам позволили открыто служить в бундесвере, а с 2014 года допустили до этой деятельности и трансгендеров.
lenta.ru
Ключевые слова: Германия, компенсации, солдаты, ЛГБТ, минобороны
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|