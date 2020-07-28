Немецкая армия выплатит солдатам-геям компенсацию за угнетение 🔊 Воспроизвести Фото: Wolfgang Rattay / Reuters



Немецкие вооруженные силы выплатят компенсации солдатам-геям, подвергавшимся дискриминации в их рядах. О подготовке законопроекта с таким содержанием сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает



Уточняется, что речь идет именно о денежных выплатах, а не о каких-либо льготах или услугах. Законопроект будет закончен к сентябрю и коснется тех, кто пострадал от угнетения в период до 2000 года — до момента, когда военным-гомосексуалистам разрешили открыто заявлять о своей ориентации.



В первую очередь компенсации получат те, кто оказался перед военным судом за гомосексуальные акты, произошедшие по согласию: до определенного момента в 1960-х годах это было незаконно. Впоследствии носителей нетрадиционной ориентации перестали судить и выгонять из рядов военнослужащих, но им не доверяли руководящие посты.



С 2000 года геям, лесбиянкам и бисексуалам позволили открыто служить в бундесвере, а с 2014 года допустили до этой деятельности и трансгендеров. Немецкие вооруженные силы выплатят компенсации солдатам-геям, подвергавшимся дискриминации в их рядах. О подготовке законопроекта с таким содержанием сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает ЛЕНТА со ссылкой на Spiegel.Уточняется, что речь идет именно о денежных выплатах, а не о каких-либо льготах или услугах. Законопроект будет закончен к сентябрю и коснется тех, кто пострадал от угнетения в период до 2000 года — до момента, когда военным-гомосексуалистам разрешили открыто заявлять о своей ориентации.В первую очередь компенсации получат те, кто оказался перед военным судом за гомосексуальные акты, произошедшие по согласию: до определенного момента в 1960-х годах это было незаконно. Впоследствии носителей нетрадиционной ориентации перестали судить и выгонять из рядов военнослужащих, но им не доверяли руководящие посты.С 2000 года геям, лесбиянкам и бисексуалам позволили открыто служить в бундесвере, а с 2014 года допустили до этой деятельности и трансгендеров. lenta.ru Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: Германия, компенсации, солдаты, ЛГБТ, минобороны — статья прочитана 121 раз Комментарии