Правительство Великобритании разработало план борьбы с ожирением на фоне пандемии 🔊 Воспроизвести



План, в частности, предполагает запрет рекламы еды с высоким содержанием жира, сахара и соли по телевизору и онлайн до 21:00, передает



Правительство Великобритании анонсировало кампанию по борьбе с ожирением в стране. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на официальном сайте кабинета министров.



План предполагает запрет рекламы еды с высоким содержанием жира, сахара и соли по телевизору и онлайн до 21:00, поскольку считается, что именно с 06:00 до 21:00 у экранов чаще всего находятся дети. Кроме того, теперь на нездоровую пищу не будут распространяться акции "два по цене одного". "Количество калорий будет указываться в меню, чтобы помочь людям сделать выбор в пользу более здорового питания", - говорится в сообщении. План, в частности, предполагает запрет рекламы еды с высоким содержанием жира, сахара и соли по телевизору и онлайн до 21:00, передает ТАСС Правительство Великобритании анонсировало кампанию по борьбе с ожирением в стране. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на официальном сайте кабинета министров.План предполагает запрет рекламы еды с высоким содержанием жира, сахара и соли по телевизору и онлайн до 21:00, поскольку считается, что именно с 06:00 до 21:00 у экранов чаще всего находятся дети. Кроме того, теперь на нездоровую пищу не будут распространяться акции "два по цене одного". "Количество калорий будет указываться в меню, чтобы помочь людям сделать выбор в пользу более здорового питания", - говорится в сообщении.



По случаю обнародования плана премьер-министр Борис Джонсон разместил небольшое видео в Twitter, в котором рассказал, как на решимость бороться с лишним весом в его случае повлиял COVID-19. В апреле Джонсона госпитализировали в лондонскою больницу из-за коронавирусной инфекции, причем несколько дней провел в отделении интенсивной терапии. По свидетельству врачей, лишний вес является одним из факторов риска для инфицированных коронавирусом.



"Я очень долго хотел сбросить вес и, как и многие люди, боролся с лишним весом, он то увеличивался, то падал, но после того, как я излечился от коронавируса, я последовательно улучшаю свое физическое состояние", - сказал глава правительства, сообщив, что с того момента сбросил уже более 7 кг. Джонсон, который на видео появляется в парке, рассказал, что начинает день с пробежки со своей собакой. Он добавил, что сегодня, чтобы упражняться, не обязательно даже ходить в спортивный клуб, так как существует много приложений для помощи в занятиях спортом дома.



Losing weight is hard but with some small changes we can all feel fitter and healthier.



If we all do our bit, we can reduce our health risks and protect ourselves against coronavirus – as well as taking pressure off the NHS.



Our Better Health Strategy https://t.co/WdazXhuhRN pic.twitter.com/KZhW8p17FJ — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) July 27, 2020



Ожирение является одной из самых острых проблем системы здравоохранения в королевстве. Так, почти две трети (63%) взрослых жителей Англии имеют избыточный вес. Каждый третий английский ребенок к концу учебы в начальной школе страдает от ожирения. По последним подсчетам, лечение заболеваний, связанных с ожирением, обходится в 6 млрд фунтов стерлингов в год. Власти королевства ожидают, что предлагаемые меры помогут населению защититься от COVID-19 (болезни, вызываемой новым коронавирусом) и снизят нагрузку на Национальную службу здравоохранения Соединенного Королевства (NHS).По случаю обнародования плана премьер-министр Борис Джонсон разместил небольшое видео в Twitter, в котором рассказал, как на решимость бороться с лишним весом в его случае повлиял COVID-19. В апреле Джонсона госпитализировали в лондонскою больницу из-за коронавирусной инфекции, причем несколько дней провел в отделении интенсивной терапии. По свидетельству врачей, лишний вес является одним из факторов риска для инфицированных коронавирусом."Я очень долго хотел сбросить вес и, как и многие люди, боролся с лишним весом, он то увеличивался, то падал, но после того, как я излечился от коронавируса, я последовательно улучшаю свое физическое состояние", - сказал глава правительства, сообщив, что с того момента сбросил уже более 7 кг. Джонсон, который на видео появляется в парке, рассказал, что начинает день с пробежки со своей собакой. Он добавил, что сегодня, чтобы упражняться, не обязательно даже ходить в спортивный клуб, так как существует много приложений для помощи в занятиях спортом дома.Ожирение является одной из самых острых проблем системы здравоохранения в королевстве. Так, почти две трети (63%) взрослых жителей Англии имеют избыточный вес. Каждый третий английский ребенок к концу учебы в начальной школе страдает от ожирения. По последним подсчетам, лечение заболеваний, связанных с ожирением, обходится в 6 млрд фунтов стерлингов в год. ТАСС Категории: общество, здоровье, дом и быт Ключевые слова: граница, Англия, ожирение, контроль, Джонсон, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 71 раз Комментарии