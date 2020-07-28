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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Вспоминая «Американские каникулы» в Вильнюсе
Каждая очередная "встреча" столицы Литвы с новым государством, с новой культурой и новыми традициями, как правило, оказывается такой богатой на события, что никак не укладывается в рамки небольшой заметки и короткого фото- или видеорепортажа.
Поэтому приходится то и дело возвращаться к событиям, которые, казалось бы, пора уже и позабыть.
«Обзор», рассказывая об «Американских каникулах», успел опубликовать на своём сайте фото- и видеорепортажи. Но это была только присказка.
Третьи тематические выходные в Вильнюсе, например, многим запомнились выставкой американских машин. Но далеко не все знают, что была ещё выставка на ратушной площади, которую посетили Мерилин Монро и Элвис Пресли. Ну, можете взять эти имена в данном случае в кавычки, нам не жалко.
Фото- и видеорепортажи Владимира Клоповского, "Обзор"
Инф. «Обзора»
Категории: авто, в странах Балтии
Ключевые слова: Дни США, "Американские каникулы", Дни США в Вильнюсе
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