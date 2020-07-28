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Instagram уличили в слежке за пользователями через камеру
Пользователи Instagram обнаружили, что приложение "тайно" активирует фронтальную камеру, пишет РИА Новости со ссылкой на The Verge.
Отмечается, что о нежелательной активности приложения первыми узнали владельцы iPhone, установившие бета-версию iOS 14, так как в ней появилась функция оповещения о работающей камере или включенном микрофоне. Пользователи заметили, что индикатор срабатывал даже тогда, когда они просто пролистывали ленту фотографий.
Представители Instagram заявили изданию, что данная ситуация была вызвана ошибкой в приложении, которую исправляют. Они заверили, что приложение включает камеру только тогда, когда пользователь сам этого хочет.
РИА Новости
Категории: в мире, чп и криминал, технологии
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