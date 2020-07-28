Instagram уличили в слежке за пользователями через камеру 🔊 Воспроизвести



Пользователи Instagram обнаружили, что приложение "тайно" активирует фронтальную камеру, пишет



Отмечается, что о нежелательной активности приложения первыми узнали владельцы iPhone, установившие бета-версию iOS 14, так как в ней появилась функция оповещения о работающей камере или включенном микрофоне. Пользователи заметили, что индикатор срабатывал даже тогда, когда они просто пролистывали ленту фотографий.



Представители Instagram заявили изданию, что данная ситуация была вызвана ошибкой в приложении, которую исправляют. Они заверили, что приложение включает камеру только тогда, когда пользователь сам этого хочет. Пользователи Instagram обнаружили, что приложение "тайно" активирует фронтальную камеру, пишет РИА Новости со ссылкой на The Verge.Отмечается, что о нежелательной активности приложения первыми узнали владельцы iPhone, установившие бета-версию iOS 14, так как в ней появилась функция оповещения о работающей камере или включенном микрофоне. Пользователи заметили, что индикатор срабатывал даже тогда, когда они просто пролистывали ленту фотографий.Представители Instagram заявили изданию, что данная ситуация была вызвана ошибкой в приложении, которую исправляют. Они заверили, что приложение включает камеру только тогда, когда пользователь сам этого хочет. РИА Новости Категории: в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: слежка, соцсети, Instagram — статья прочитана 193 раза Комментарии