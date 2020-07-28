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На Мартинике уничтожили памятник Жозефине Богарне



Памятник первой супруге Наполеона Бонапарта Жозефине Богарне уничтожен на острове Мартиника. Об этом сообщает ИА REGNUM с сылкой на портал France-Antilles.

Скульптуру стащили с пьедестала и разбили сторонники независимости Мартиники, которая является заморской территорией Франции. Это активисты коллектива RVN, который назван по первым буквам трёх цветов неофициального флага Мартиники — красного, зелёного и чёрного.

Ранее группа RVN потребовала, чтобы мэр города Фор-де-Франс демонтировал статую до 26 июля. Требование не было выполнено, тогда активисты сорвали памятник тросами и разбили молотками. Уничтожен и памятник Пьеру Белэну д'Эшамбуку, основателю первого поселения на Мартинике в 1635 году.
В скором времени французов могут заставить отказаться от собственной истории. Такую точку зрения в понедельник, 27 июля, озвучил член Совета Федерации Алексей Пушков. Так, политик прокомментировал снос памятника жене Наполеона – Жозефине Богарне – в городе Фор-де-Франс в Мартинике – заморской французской территории.

По мнению сенатора, до Европы добралась «американская зараза». Его удивило отсутствие правоохранительных органов во время незаконного демонтажа монумента.

«Американская зараза добралась и до Франции. Странно отсутствие полиции. Соборы уже поджигают. Теперь сносят статуи. Скоро заставят французов отринуть свою историю», — рассуждает Пушков.

Напомним, во Франции также был уничтожен памятник Пьера Белэна д’Эшамбука – основателя Мартиники. За акцией стоят сторонники коллектива RVN (что расшифровывается как «Красный, зеленый, черный» – цвета неофициального флага Мартиники).
regnum.ru
Категории: культура, чп и криминал, история
Ключевые слова: Жозефина, памятник, снос, Франция
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добавлена сегодня, 28 июля, 09:00

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