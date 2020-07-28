Пациенты не могут быть заложниками неработающей системы e.sveikata – президент Литвы 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что срочные действия правительства по разрешению кризиса с системой электронного здравоохранения e.sveikata должны быть направлены не только на восстановление данных, но и на обеспечение прав пациентов пользоваться такого рода общественными услугами.



По словам главы государства, залив серверов Реестрового центра водой показал, что не была обеспечена безопасность базы данных.



"Залив серверов Реестрового центра показал, что государственные ведомства не предпринимают достаточные шаги для обеспечения физической безопасности важных реестров и баз данных", говорится в сообщении Г. Науседы.



В понедельник он обсудил ситуацию с неработающей системой e.sveikata с министром экономики и инноваций Римантасом Синкявичюсом и замещающим министра здравоохранения министром юстиции Эльвинасом Янкявичюсом. Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что срочные действия правительства по разрешению кризиса с системой электронного здравоохранения e.sveikata должны быть направлены не только на восстановление данных, но и на обеспечение прав пациентов пользоваться такого рода общественными услугами.По словам главы государства, залив серверов Реестрового центра водой показал, что не была обеспечена безопасность базы данных."Залив серверов Реестрового центра показал, что государственные ведомства не предпринимают достаточные шаги для обеспечения физической безопасности важных реестров и баз данных", говорится в сообщении Г. Науседы.В понедельник он обсудил ситуацию с неработающей системой e.sveikata с министром экономики и инноваций Римантасом Синкявичюсом и замещающим министра здравоохранения министром юстиции Эльвинасом Янкявичюсом. Как сообщает офис президента, министры информировали президента, что система будет восстановлена на этой неделе, а данные будут сохранены и восстановлены.



Офис президента также утверждает, что министр Р. Синкявичюс заверил, что будут дополнительно проверены все помещения, в которых хранятся принадлежащие государству данные, и упомянул о необходимости новых помещений для центра госданных.



Глава государства также отметил, что жители Литвы не должны платить из своего кармана за неспособность госведомств вести учет данных, и поручил замещающему министра здравоохранения Э. Янкявичюсу обеспечить, чтобы пациенты получали все полагающиеся им компенсации за лекарства.



"Государство обязано обеспечить пациентам общественные услуги, а медикам - создать возможности беспрепятственно выполнять свою работу", - сказал президент.



Министр Э. Янкявичюс, как сообщает президентский офис, заверил главу государства, что данные, которые направлялись в систему e.sveikata, сохранены в учреждениях, которые их направляли, поэтому эти учреждения смогут все эти данные сохранить.



В разговоре с министрами Г. Науседа также подчеркнул, что государство обязано выделить все необходимые ресурсы, чтобы как можно скорее была возобновлена обычная работа системы e.sveikata. Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: президент, лекарства, покупка, дождь, серверы География: Литва — статья прочитана 241 раз Комментарии