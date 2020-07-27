Умерла актриса Гражина Баландите 🔊 Воспроизвести



В понедельник после болезни скончалась литовская актриса театра и кино Гражина Баландите. Ей было 83 года.



Это подтвердил BNS гендиректор Национального Каунасского драматического театра Эгидиюс Станцикас.



Г. Баландите играла на сцене драматических театров Каунаса и Клайпеды, за несколько десятилетий создала более 20 ролей в кино и на телевидении.



По мнению театральных критиков, актрису отличала эмоциональная и психологически точная игра. В понедельник после болезни скончалась литовская актриса театра и кино Гражина Баландите. Ей было 83 года.Это подтвердил BNS гендиректор Национального Каунасского драматического театра Эгидиюс Станцикас.Г. Баландите играла на сцене драматических театров Каунаса и Клайпеды, за несколько десятилетий создала более 20 ролей в кино и на телевидении.По мнению театральных критиков, актрису отличала эмоциональная и психологически точная игра. BNS Категории: культура, история Ключевые слова: кино, театр, актриса, кончина География: Литва — статья прочитана 119 раз Комментарии