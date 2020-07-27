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Умерла актриса Гражина Баландите



В понедельник после болезни скончалась литовская актриса театра и кино Гражина Баландите. Ей было 83 года.

Это подтвердил BNS гендиректор Национального Каунасского драматического театра Эгидиюс Станцикас.

Г. Баландите играла на сцене драматических театров Каунаса и Клайпеды, за несколько десятилетий создала более 20 ролей в кино и на телевидении.

По мнению театральных критиков, актрису отличала эмоциональная и психологически точная игра.
BNS
Категории: культура, история
Ключевые слова: кино, театр, актриса, кончина
География: Литва
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добавлена сегодня, 27 июля, 17:56

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