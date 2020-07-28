Эксперт объяснил решение Польши выйти из «феминистско-гомосексуальной» конвенции Совета Европы 🔊 Воспроизвести Фото: Panoramic/Global Look Press



«Таким шагом Польша показывает себя сторонницей консервативного лагеря, который ведет борьбу с «левым» антихристианским глобализмом», – пояснил газете



«Выход Польши из конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин, это инициатива нынешнего министра юстиции и генерального прокурора страны Збигнева Зебро, – сказал полонист и историк Станислав Стремидловский. – У него имидж жесткого политика, он считается одним из «ястребов» нынешней правящей в Польше правой коалиции». «Таким шагом Польша показывает себя сторонницей консервативного лагеря, который ведет борьбу с «левым» антихристианским глобализмом», – пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Стремидловский, комментируя решение Варшавы выйти из конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин. В Варшаве этот документ трактуют как «творение для оправдания гомосексуальной идеологии».«Выход Польши из конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин, это инициатива нынешнего министра юстиции и генерального прокурора страны Збигнева Зебро, – сказал полонист и историк Станислав Стремидловский. – У него имидж жесткого политика, он считается одним из «ястребов» нынешней правящей в Польше правой коалиции». Совет Европы встревожен решением Польши выйти из Стамбульской конвенции СЕ о борьбе с насилием в отношении женщин, заявила генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. На данный момент принятая в 2011 году конвенция одобрена всеми 47 странами-членами Совета Европы. На выходе из Стамбульского соглашения настаивает правящая в Польше национал-консервативная партия «Право и справедливость» под председательством Ярослава Качиньского. На недавних выборах эта партия сохранила монополию на власть.



Министр юстиции Польши Зебро ранее назвал Стамбульскую конвенцию Совета Европы «феминистским творением для оправдания гомосексуальной идеологии», сообщает Deutsche Welle. Глава польского минюста сообщил, что уже в понедельник Варшава запустит процесс выхода Польши из этого соглашения. Данное решение вызвало критику в Европарламенте и акции протеста (правда, не очень многочисленные) в самой Польше.



Совершенно естественно, что Зебро выдвигает идеи, популярные среди традиционного «правого» электората, отметил Стремидловский. «В первую очередь такой инициативой Зебро поддерживает свой имидж. Кроме того, это решение продиктовано глобальным трендом, напрямую не связанным с конкретными персоналиями польских политиков. Речь об идеологическом противостоянии, начавшемся с победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году», – поделился эксперт.



«Конфликт между американскими демократами и республиканцами трансформировался в противостояние идеологий, которое затрагивает не только США и Польшу, но и весь Евросоюз. В этом контексте консервативная идеология, которую исповедует Польша, вступает в противоречие с разрушительным левым движением, которое мы видим, в том числе и на примере американских массовых протестов под общим девизом Black lives matter (BLM, «жизни черных важны»), – отметил Стремидловский.



«Ведь там речь идет не только о «белом расизме», – подчеркнул собеседник. – Некоторые лидеры групп, поддерживающих движение BLM, позиционируют себя строго антихристиански. Они считают, что поклонение Иисусу Христу, это форма белого господства. И в этой ситуации в Польше не стали делать вид, что ничего не происходит».



«Сначала поляки проголосовали за президента Анджея Дуду. И это стало первым шагом, когда идеологическое противостояние с ЕС было четко выражено. Перед вторым туром выборов некоторые особо рьяные польские священники даже называли политическую борьбу «сражением добра со злом». И теперь, выходом из Стамбульской конвенции, Польша вторично и очень четко позиционирует себя сторонницей консервативного лагеря, который ведет борьбу с «левым» антихристианским глобализмом», – отметил Стремидловский.



При этом надо понимать, продолжил эксперт, что миграционный и все последующие кризисы в Европе оживили недовольство навязыванием либеральных ценностей в самой Европе. Ведь Польша не одна в своем противостоянии, заметил Стремидловский. По его оценке, похожие процессы происходят сегодня в Венгрии, Румынии. «Да и в странах Западной Европы уже далеко не все так однозначно с принятием прежних либеральных ценностей – равноправия женщин, уважения к представителям ЛГБТ-сообщества и так далее. Этим взглядам бросают вызов, они оспариваются. В США же шаг Польши, на мой взгляд, и вовсе останется незамеченным. Я вообще не уверен, что там знают про Стамбульскую конвенцию», – заметил политолог.



Стремидловский прогнозирует, что «сейчас будет много разговоров и заявлений из ЕС. Но, отметил эксперт, на прошедшем саммите Евросоюза был решен самый главный вопрос – о выделении средств на восстановление европейской экономики после коронавируса. «И кто теперь может что-то сделать Польше? Да, будет возмущаться Европарламент, может быть, Европейская комиссия выступит с заявлением. Но это будут только слова. Реально пошатнуть решимость Польши и в дальнейшем придерживаться курса на правые консервативные ценности, вряд ли кто способен», – отметил в заключение Стремидловский. vz.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: конвенция, протесты, выход, права женщин География: Польша — статья прочитана 318 раз Комментарии