Любителям шахмат - подарок с литовского берега

В Клайпеде 26 июля подвёл итоги XVII Шахматный фестиваль «Праздник моря-2020», посвящённый памяти клайпедчанина мастера ФИДЕ Бориса Румянцева (1936-2017) – советского и литовского шахматиста, внёсшего большой вклад в развитие шахмат в Клайпеде и в Литве в целом.
Неделю в конференц-зале главного государственного университета города-порта поклонники шахмат из Латвии, Польши Грузии, США, а также из многих городов Литвы сражались за чёрно-белыми досками в четырёх разных турнирах.
В турнире А играли «классику» (90 мин.+ 30 с.), в нём могли участвовать все желающие.
В этом соревновании с 6,5 очками из 7 возможных победил международный мастер Томас Лаурушас (Каунас). Второе место завоевал Глеб Пидлужный (Клайпеда), третье место у мастера ФИДЕ Каролиса Юкшты из Каунаса, четвёртым стал Александрас Шална (Вильнюс), пятый – Пиюс Стремавичюс (Каунас). Пять сильнейших награждены и денежными призами.
В возрастной группе до 18 лет лучшим был Пиюс Грейчюс из Юрбаркаса. Среди сеньоров лучший результат показал международный мастер Кястутис Каунас (Каунас), а клайпедчанин Дмитрий Яблоков стал сильнейшим среди игроков с рейтингом до 2000.
Турнир В (с регламентом 30 мин.+ 30 с.) собрал шахматистов с рейтингом до 1600. Этот турнир включил шесть номинаций – шесть групп награждения участников.
В группе с рейтингом до 1500 лучший результат показал Карол Ульрих (Польша), а в группе без учёта рейтинга сильнейшим стал Эдвардс Гайдис (Резекне, Латвия).
В "женской" номинации победила Анна Борисовайте (Клайпеда), второй стала Анна Криста Киплука (Рига), третья - Йоре Бальчюнайте (Гаргждай).
Среди шахматистов до 12 лет сильнейшим был Гедрюс Вайчюнас (Каунас), второй результат у Домаса Андрияускаса (Гаргждай), Бернардас Паужялис из Клайпеды в этой группе стал третьим.
Среди игроков до 10 лет отличные итоги у Витяниса Ремейки (Вильнюс), второй показатель у Арсения Дербенёва (Рига), третий - у Рубена Хачатряна (Клайпеда).
В турнире В победители номинаций, кроме кубков и медалей, были награждены и денежными призами.
Два вечера фестиваля были отданы быстрым шахматам - блицу и рапиду.
В молниеносных шахматах – блице - сильнейшим стал Томас Лаурушас. На втором месте Александр Шална (Вильнюс), на третьем - Домантас Климчаускас (Каунас). В номинации до 18 лет победил Александрс Яздановс (Рига). В группе до 12 лет сильнейшим стал Арсенийс Савичевс (Рига).
Победители и призёры турнира получили свои награды. А вот восторг от игры, удовольствие вечера ощутили все.
В возрастной группе до 18 лет лучше других играл Арсенийс Савичевс (Рига), до 12 лет сильнейший его земляк Артёмс Толмачевс.
Стоит отметить, что Мадара Голста из Риги была лучшей среди женщин в рапиде, блице и турнире А. Достижение поистине замечательное!
Все названные игроки, блеснувшие в рапиде, получили денежные призы. А все маленькие шахматисты отмечены памятными сувенирами. Для них подобный праздник – это огромная практика, знакомство с миром шахмат. Кстати, подобные встречи хороши и важны для шахматистов всех возрастов и уровней игры.
На закрытии шахматного фестиваля, а закрывался он турниром А, поздравить и наградить участников пришёл ректор университета Клайпеды профессор Артурас Разбадаускас. Думаю, что получить награду за свой большой труд из рук ректора университета почётно и приятно.
Организовали XVII Шахматный фестиваль «Праздник моря-2020»: предприятие Клайпедские спортивные проекты, городской шахматный клуб «Бокштас», Клайпедский университет, шахматная федерация Клайпеды.
Фестиваль провели директор турнира Валентинас Румянцевас, судейская бригада в лице Виктораса Галущака (Клайпеда), Донатаса Вазнониса (Каунас) и Аудрюса Баланды (Вилкавишкис).
Огромная благодарность и многочисленным спонсорам за поддержку большого и отличного праздника шахмат!
Фото автора, Любови Пидлужной, Светланы Халдеевой, Виктораса Галущака
Турнир В (с регламентом 30 мин.+ 30 с.) собрал шахматистов с рейтингом до 1600. Этот турнир включил шесть номинаций – шесть групп награждения участников.
В группе с рейтингом до 1500 лучший результат показал Карол Ульрих (Польша), а в группе без учёта рейтинга сильнейшим стал Эдвардс Гайдис (Резекне, Латвия).
В "женской" номинации победила Анна Борисовайте (Клайпеда), второй стала Анна Криста Киплука (Рига), третья - Йоре Бальчюнайте (Гаргждай).
Среди шахматистов до 12 лет сильнейшим был Гедрюс Вайчюнас (Каунас), второй результат у Домаса Андрияускаса (Гаргждай), Бернардас Паужялис из Клайпеды в этой группе стал третьим.
Среди игроков до 10 лет отличные итоги у Витяниса Ремейки (Вильнюс), второй показатель у Арсения Дербенёва (Рига), третий - у Рубена Хачатряна (Клайпеда).
В турнире В победители номинаций, кроме кубков и медалей, были награждены и денежными призами.
Два вечера фестиваля были отданы быстрым шахматам - блицу и рапиду.
В молниеносных шахматах – блице - сильнейшим стал Томас Лаурушас. На втором месте Александр Шална (Вильнюс), на третьем - Домантас Климчаускас (Каунас). В номинации до 18 лет победил Александрс Яздановс (Рига). В группе до 12 лет сильнейшим стал Арсенийс Савичевс (Рига).
Победители и призёры турнира получили свои награды. А вот восторг от игры, удовольствие вечера ощутили все.
В возрастной группе до 18 лет лучше других играл Арсенийс Савичевс (Рига), до 12 лет сильнейший его земляк Артёмс Толмачевс.
Стоит отметить, что Мадара Голста из Риги была лучшей среди женщин в рапиде, блице и турнире А. Достижение поистине замечательное!
Все названные игроки, блеснувшие в рапиде, получили денежные призы. А все маленькие шахматисты отмечены памятными сувенирами. Для них подобный праздник – это огромная практика, знакомство с миром шахмат. Кстати, подобные встречи хороши и важны для шахматистов всех возрастов и уровней игры.
На закрытии шахматного фестиваля, а закрывался он турниром А, поздравить и наградить участников пришёл ректор университета Клайпеды профессор Артурас Разбадаускас. Думаю, что получить награду за свой большой труд из рук ректора университета почётно и приятно.
Организовали XVII Шахматный фестиваль «Праздник моря-2020»: предприятие Клайпедские спортивные проекты, городской шахматный клуб «Бокштас», Клайпедский университет, шахматная федерация Клайпеды.
Фестиваль провели директор турнира Валентинас Румянцевас, судейская бригада в лице Виктораса Галущака (Клайпеда), Донатаса Вазнониса (Каунас) и Аудрюса Баланды (Вилкавишкис).
Огромная благодарность и многочисленным спонсорам за поддержку большого и отличного праздника шахмат!
Фото автора, Любови Пидлужной, Светланы Халдеевой, Виктораса Галущака
Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: спорт, в странах Балтии
Ключевые слова: шахматы, ФИДЕ, Борис Румянцев, XVII Шахматный фестиваль «Праздник моря-2020»