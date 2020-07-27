Любителям шахмат - подарок с литовского берега 🔊 Воспроизвести







В Клайпеде 26 июля подвёл итоги XVII Шахматный фестиваль «Праздник моря-2020», посвящённый памяти клайпедчанина мастера ФИДЕ Бориса Румянцева (1936-2017) – советского и литовского шахматиста, внёсшего большой вклад в развитие шахмат в Клайпеде и в Литве в целом.



Неделю в конференц-зале главного государственного университета города-порта поклонники шахмат из Латвии, Польши Грузии, США, а также из многих городов Литвы сражались за чёрно-белыми досками в четырёх разных турнирах.



В турнире А играли «классику» (90 мин.+ 30 с.), в нём могли участвовать все желающие.



В этом соревновании с 6,5 очками из 7 возможных победил международный мастер Томас Лаурушас (Каунас). Второе место завоевал Глеб Пидлужный (Клайпеда), третье место у мастера ФИДЕ Каролиса Юкшты из Каунаса, четвёртым стал Александрас Шална (Вильнюс), пятый – Пиюс Стремавичюс (Каунас). Пять сильнейших награждены и денежными призами. Неделю в конференц-зале главного государственного университета города-порта поклонники шахмат из Латвии, Польши Грузии, США, а также из многих городов Литвы сражались за чёрно-белыми досками в четырёх разных турнирах.играли «классику» (90 мин.+ 30 с.), в нём могли участвовать все желающие.В этом соревновании с 6,5 очками из 7 возможных победил международный мастер Томас Лаурушас (Каунас). Второе место завоевал Глеб Пидлужный (Клайпеда), третье место у мастера ФИДЕ Каролиса Юкшты из Каунаса, четвёртым стал Александрас Шална (Вильнюс), пятый – Пиюс Стремавичюс (Каунас). Пять сильнейших награждены и денежными призами. до 18 лет лучшим был Пиюс Грейчюс из Юрбаркаса. Среди сеньоров лучший результат показал международный мастер Кястутис Каунас (Каунас), а клайпедчанин Дмитрий Яблоков стал сильнейшим среди игроков с рейтингом до 2000.



Турнир В (с регламентом 30 мин.+ 30 с.) собрал шахматистов с рейтингом до 1600. Этот турнир включил шесть номинаций – шесть групп награждения участников.



Борис Николаевич Румянцев турнире В победил Ростислав Щекачёв из Клайпеды, завоевавший 6 очков. Вторым стал 12-летний Неймантас Вилюшис (Таураге), третье место у Матаса Повилайтиса (Шяуляй).



В группе с рейтингом до 1500 лучший результат показал Карол Ульрих (Польша), а в группе без учёта рейтинга сильнейшим стал Эдвардс Гайдис (Резекне, Латвия).



В "женской" номинации победила Анна Борисовайте (Клайпеда), второй стала Анна Криста Киплука (Рига), третья - Йоре Бальчюнайте (Гаргждай).



Среди шахматистов до 12 лет сильнейшим был Гедрюс Вайчюнас (Каунас), второй результат у Домаса Андрияускаса (Гаргждай), Бернардас Паужялис из Клайпеды в этой группе стал третьим.



Среди игроков до 10 лет отличные итоги у Витяниса Ремейки (Вильнюс), второй показатель у Арсения Дербенёва (Рига), третий - у Рубена Хачатряна (Клайпеда).







В турнире В победители номинаций, кроме кубков и медалей, были награждены и денежными призами.



Два вечера фестиваля были отданы быстрым шахматам - блицу и рапиду.



В молниеносных шахматах – блице - сильнейшим стал Томас Лаурушас. На втором месте Александр Шална (Вильнюс), на третьем - Домантас Климчаускас (Каунас). В номинации до 18 лет победил Александрс Яздановс (Рига). В группе до 12 лет сильнейшим стал Арсенийс Савичевс (Рига).



Победители и призёры турнира получили свои награды. А вот восторг от игры, удовольствие вечера ощутили все.



рапиде победил Марюс Снежко из Вильнюса. Вторым стал клайпедчанин Глеб Пидлужный, третьим - Арас Варданян (Вильнюс). На четвёртом месте международный мастер Томас Лаурушас (Каунас), на пятом – Дарюс Бабраускас (Клайпеда).



В возрастной группе до 18 лет лучше других играл Арсенийс Савичевс (Рига), до 12 лет сильнейший его земляк Артёмс Толмачевс.



Стоит отметить, что Мадара Голста из Риги была лучшей среди женщин в рапиде, блице и турнире А. Достижение поистине замечательное!



Все названные игроки, блеснувшие в рапиде, получили денежные призы. А все маленькие шахматисты отмечены памятными сувенирами. Для них подобный праздник – это огромная практика, знакомство с миром шахмат. Кстати, подобные встречи хороши и важны для шахматистов всех возрастов и уровней игры.



На закрытии шахматного фестиваля, а закрывался он турниром А, поздравить и наградить участников пришёл ректор университета Клайпеды профессор Артурас Разбадаускас. Думаю, что получить награду за свой большой труд из рук ректора университета почётно и приятно.







Организовали XVII Шахматный фестиваль «Праздник моря-2020»: предприятие Клайпедские спортивные проекты, городской шахматный клуб «Бокштас», Клайпедский университет, шахматная федерация Клайпеды.



Фестиваль провели директор турнира Валентинас Румянцевас, судейская бригада в лице Виктораса Галущака (Клайпеда), Донатаса Вазнониса (Каунас) и Аудрюса Баланды (Вилкавишкис).



Огромная благодарность и многочисленным спонсорам за поддержку большого и отличного праздника шахмат!



Фото автора, Любови Пидлужной, Светланы Халдеевой, Виктораса Галущака







В возрастной группелучшим был Пиюс Грейчюс из Юрбаркаса. Среди сеньоров лучший результат показал международный мастер Кястутис Каунас (Каунас), а клайпедчанин Дмитрий Яблоков стал сильнейшим среди игроков с рейтингом до 2000.Турнир В (с регламентом 30 мин.+ 30 с.) собрал шахматистов с рейтингом до 1600. Этот турнир включил шесть номинаций – шесть групп награждения участников.победил Ростислав Щекачёв из Клайпеды, завоевавший 6 очков. Вторым стал 12-летний Неймантас Вилюшис (Таураге), третье место у Матаса Повилайтиса (Шяуляй).В группелучший результат показал Карол Ульрих (Польша), а в группесильнейшим стал Эдвардс Гайдис (Резекне, Латвия).победила Анна Борисовайте (Клайпеда), второй стала Анна Криста Киплука (Рига), третья - Йоре Бальчюнайте (Гаргждай).Среди шахматистов дсильнейшим был Гедрюс Вайчюнас (Каунас), второй результат у Домаса Андрияускаса (Гаргждай), Бернардас Паужялис из Клайпеды в этой группе стал третьим.Среди игроковотличные итоги у Витяниса Ремейки (Вильнюс), второй показатель у Арсения Дербенёва (Рига), третий - у Рубена Хачатряна (Клайпеда).У самых юных игроков турнира В, а это возраст до 8 лет, замечательный результат у Аугустаса Алёниса из Каунаса (4 очка, общее высокое 19 место). Вторым стал Лютаурас Луоте (luote)(Плунге), третий - Рокас Шакинис (Вильнюс).В турнире В победители номинаций, кроме кубков и медалей, были награждены и денежными призами.Два вечера фестиваля были отданы быстрым шахматам - блицу и рапиду.В молниеносных шахматах –- сильнейшим стал Томас Лаурушас. На втором месте Александр Шална (Вильнюс), на третьем - Домантас Климчаускас (Каунас). В номинации до 18 лет победил Александрс Яздановс (Рига). В группе до 12 лет сильнейшим стал Арсенийс Савичевс (Рига).Победители и призёры турнира получили свои награды. А вот восторг от игры, удовольствие вечера ощутили все.победил Марюс Снежко из Вильнюса. Вторым стал клайпедчанин Глеб Пидлужный, третьим - Арас Варданян (Вильнюс). На четвёртом месте международный мастер Томас Лаурушас (Каунас), на пятом – Дарюс Бабраускас (Клайпеда).В возрастной группе до 18 лет лучше других играл Арсенийс Савичевс (Рига), до 12 лет сильнейший его земляк Артёмс Толмачевс.Стоит отметить, что Мадара Голста из Риги была лучшей среди женщин в рапиде, блице и турнире А. Достижение поистине замечательное!Все названные игроки, блеснувшие в рапиде, получили денежные призы. А все маленькие шахматисты отмечены памятными сувенирами. Для них подобный праздник – это огромная практика, знакомство с миром шахмат. Кстати, подобные встречи хороши и важны для шахматистов всех возрастов и уровней игры.На закрытии шахматного фестиваля, а закрывался он турниром А, поздравить и наградить участников пришёл ректор университета Клайпеды профессор Артурас Разбадаускас. Думаю, что получить награду за свой большой труд из рук ректора университета почётно и приятно.Организовали XVII Шахматный фестиваль «Праздник моря-2020»: предприятие Клайпедские спортивные проекты, городской шахматный клуб «Бокштас», Клайпедский университет, шахматная федерация Клайпеды.Фестиваль провели директор турнира Валентинас Румянцевас, судейская бригада в лице Виктораса Галущака (Клайпеда), Донатаса Вазнониса (Каунас) и Аудрюса Баланды (Вилкавишкис).Огромная благодарность и многочисленным спонсорам за поддержку большого и отличного праздника шахмат! Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: шахматы, ФИДЕ, Борис Румянцев, XVII Шахматный фестиваль «Праздник моря-2020» География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 91 раз Комментарии