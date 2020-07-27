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Литовская премьера в Венеции
Премьера литовского полнометражного художественного фильма «Tvano nebus" (англ. «The Flood Won’t Come»; "Потопа не будет"), который поставил выпускник Литовской академии музыки и театра режиссёр Марат Саргсян, состоится на 77-м Венецианском кинофестивале в конкурсной программе "Неделя кинокритиков".
Венецианский кинофестиваль в этом году намечен на 2–12 сентября.
Для инициированной Национальным союзом кинокритиков Италии и предназначенной для открытия кинематографических талантов программы "Неделя кинокритиков", которая будет проводиться уже в 35-й раз, в этом году отобрано 9 фильмов со всего мира. В этом году отборочная комиссия просмотрела 475 фильмов. Перед отобранными критикой и показанными на «Неделе критиков" фильмами открываются огромные возможности дойти до кинозрителей Европы и мира.
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: "Потопа не будет", «Tvano nebus", Марат Саргсян, «The Flood Won’t Come»
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