Литовская премьера в Венеции 🔊 Воспроизвести Валентинас Масальскис в фильме "Потопа не будет"







Премьера литовского полнометражного художественного фильма «Tvano nebus" (англ. «The Flood Won’t Come»; "Потопа не будет"), который поставил выпускник Литовской академии музыки и театра режиссёр Марат Саргсян, состоится на 77-м Венецианском кинофестивале в конкурсной программе "Неделя кинокритиков".



Венецианский кинофестиваль в этом году намечен на 2–12 сентября.



Для инициированной Национальным союзом кинокритиков Италии и предназначенной для открытия кинематографических талантов программы "Неделя кинокритиков", которая будет проводиться уже в 35-й раз, в этом году отобрано 9 фильмов со всего мира. В этом году отборочная комиссия просмотрела 475 фильмов. Перед отобранными критикой и показанными на «Неделе критиков" фильмами открываются огромные возможности дойти до кинозрителей Европы и мира.



Кадр из фильма "Потопа не будет"



Кадр из фильма "Потопа не будет" Венецианский кинофестиваль в этом году намечен на 2–12 сентября.Для инициированной Национальным союзом кинокритиков Италии и предназначенной для открытия кинематографических талантов программы "Неделя кинокритиков", которая будет проводиться уже в 35-й раз, в этом году отобрано 9 фильмов со всего мира. В этом году отборочная комиссия просмотрела 475 фильмов. Перед отобранными критикой и показанными на «Неделе критиков" фильмами открываются огромные возможности дойти до кинозрителей Европы и мира. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: "Потопа не будет", «Tvano nebus", Марат Саргсян, «The Flood Won’t Come» — статья прочитана 150 раз Комментарии