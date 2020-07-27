Кабмин Литвы намерен вернуть обязательное ношение масок в закрытых помещениях 🔊 Воспроизвести



Правительство Литвы в среду намерено вернуть требование обязательного ношения масок в местах торговли и общественном транспорте, чтобы замедлить распространение коронавируса.



В понедельник это предварительно одобрил комитет правительства, ответственный за управление коронавирусным кризисом.



"Мы видим, что и в Литве, и во всем мире число заболеваний растет, мы предложим внести поправки в постановление и ввести несколько дополнительных требований - в общественных закрытых местах носить маски и соблюдать другие требования", - сказал на пресс-конференции в понедельник министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.



По его словам, маски нужно будет обязательно носить в торговых центрах, общественном транспорте.



"Пока мы предложим носить маски только в закрытых помещениях, это будет общественный транспорт, торговые центры, магазины, где больше людей (...) Окончательное решением примем на заседании в среду", - отметил министр. Правительство Литвы в среду намерено вернуть требование обязательного ношения масок в местах торговли и общественном транспорте, чтобы замедлить распространение коронавируса.В понедельник это предварительно одобрил комитет правительства, ответственный за управление коронавирусным кризисом."Мы видим, что и в Литве, и во всем мире число заболеваний растет, мы предложим внести поправки в постановление и ввести несколько дополнительных требований - в общественных закрытых местах носить маски и соблюдать другие требования", - сказал на пресс-конференции в понедельник министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.По его словам, маски нужно будет обязательно носить в торговых центрах, общественном транспорте."Пока мы предложим носить маски только в закрытых помещениях, это будет общественный транспорт, торговые центры, магазины, где больше людей (...) Окончательное решением примем на заседании в среду", - отметил министр. По словам Э. Янкявичюса, если кабмин в среду примет решение об обязательном ношении масок, эти изменения могут вступить в силу с четверга.



Министр также упомянул, что в качестве отдельного критерия при принятии решений о мерах безопасности будет введено число заражений COVID-19 неясного происхождения.



"Также планируется ввести дополнительный критерий для ношения масок - когда не установлено число случаев заболевания, из какого источника, если нет точной информации, как человек заразился, если таких случаев будет становиться больше и их число достигнет определенного предела, то это будет введено как дополнительный критерий", - сказал Э. Янкявичюс.



Обязательное ношение масок в стране было введено во время карантина, который действовал нынешней весной из-за угрозы коронавируса.



Сейчас ношение масок рекомендуется.



За минувшие сутки в Литве было подтверждено 11 новых случаев коронавируса, общее число заболевших выросло до 2019.



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На этой неделе на коронавирус будут интенсивно проверять жителей самоуправления Тракайского, Кедайнского, Шакяйского, Молетского, Вильнюсского, Шальчининкского и Клайпедского районов, а также городов Каунас и Паневежис, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.



Сообщается, что сейчас уровень заболеваемости коронавирусом в Литве составляет 3,7 случая на 100 тыс. жителей.



Интенсивное тестирование нужно в тех самоуправлениях, где этот показатель превышает средний показатель по Литве, превышает 5 случаев, а также там, где в течение двух последних недель было установлено более одного случая заражения.



В Тракайском районе показатель заболеваемости составляет 18,4, в Кедайнском районе - 15,5, в Шакяйском районе - 15, в городе Каунас - 12,1, в Молетском районе - 11,7, в Вильнюсском районе - 10, в Шальчининкском районе - 9,8, в городе Паневежис - 9,3, в Клайпедском районе - 8,3.



В этих самоуправлениях профилактически будут проверены работники лечебных учреждений и учреждений социальной опеки, а также пациенты, которые провели в лечебных учреждениях более двух суток.



Дополнительное тестирование предстоит пожарным-спасателям, военнослужащим, работникам аптек, мобильных пунктов проверки на коронавирус и др.



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Более 40% опрошенных жителей Литвы утверждают, что по причине пандемии коронавируса и введенного карантина состояние их эмоционального здоровья ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу агентства BNS компанией Vilmorus.



По данным опроса, проведенного 10-18 июля, 42,5% ответили, что состояние их эмоционального здоровья ухудшилось, а 54,6% сказали, что не ощутили никакого влияния. 2,6% опрошенных людей отметили, что состояние их эмоционального здоровья улучшилось.



Женщины (45%) чаще, чем мужчины (39,5%) во время опроса подтверждали, что эмоциональное состояние ухудшилось. Если учитывать возрастной фактор, то наименьшее негативное влияние ощутила молодежь до 29 лет (27,4%).



Профессор Клиники психиатрии Вильнюсского университета Дайнюс Пурас сказал, что результаты опроса свидетельствуют о "нормальной реакции людей на ненормальную ситуацию".



"Жители Литвы адекватно реагируют на ситуацию, было бы странным, если бы у многих не ухудшилось эмоциональное здоровье, в состоянии стресса по причине изменения условий жизни, реальных угрозы, карантина", – сказал BNS Д. Пурас.



По словам психиатра, утверждение более половины жителей Литвы о том, что их эмоциональное состояние не изменилось, можно интерпретировать двояко: и как быструю адаптацию к ситуации, и как отрицание ситуации.



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Точные результаты опроса:



Вопрос: "Повлияла ли пандемия коронавируса и карантин на ваше эмоциональное здоровье?"



Ответы: эмоциональное здоровье улучшилось 2,6%; эмоциональное здоровье ухудшилось 42,5%; эмоциональное здоровье не изменилось 54,6%; не знали, как ответить/не ответили 0,3%.



Был опрошен 1001 житель Литвы старше 18 лет, интервью было взято на дому у респондентов в 25 городах и 39 деревнях. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии