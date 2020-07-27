Висагинцы отличились в гонках «Лодок-драконов» 🔊 Воспроизвести







В минувшую субботу в Висагинасе состоялись уже традиционные гонки «Лодок-драконов». Проходили они в шестой раз, организатором выступил, как обычно, Олимпийский клуб Евгения Шуклина.



В этот раз в мастерстве гребли состязалось почти 300 человек из трёх стран – Литвы, Латвии и Польши. Женских команд было шесть, мужских – пять, ещё восемь были смешанными. Висагинас представляли 9 команд.



Висагинские женские команды представляли «Джим Тоник» (бывшая «Афродита»), «Турбомама», группа из активных висагинских матерей, принимающая участие в гонках уже в пятый раз, и «Бодимейкер», возглавляемая Екатериной Куцаловой.



Мужских команд из Висагинаса было также три: «Викинги», «Атом» и «Блэк стар». Смешанные висагинские команды вышли на старт под такими названиями - «Турбоатом», «Пограничники» и «Висагинас микс». В этот раз в мастерстве гребли состязалось почти 300 человек из трёх стран – Литвы, Латвии и Польши. Женских команд было шесть, мужских – пять, ещё восемь были смешанными. Висагинас представляли 9 команд.Висагинские женские команды представляли «Джим Тоник» (бывшая «Афродита»), «Турбомама», группа из активных висагинских матерей, принимающая участие в гонках уже в пятый раз, и «Бодимейкер», возглавляемая Екатериной Куцаловой.Мужских команд из Висагинаса было также три: «Викинги», «Атом» и «Блэк стар». Смешанные висагинские команды вышли на старт под такими названиями - «Турбоатом», «Пограничники» и «Висагинас микс».



В чисто женских командах победителями также стали польские спортсменки, за ними - представительницы Латвии и замыкает тройку сильнейших висагинский «Джим Тоник».



Зато в мужских командах лидирует Висагинас: первыми пришли «Викинги», за ними лучший результат показали Польша и Латвия. Четвёртое и пятое места получили висагинские команды «Атом» и «Блэк стар».



Фото автора и Айриды Друсь



После нескольких часов упорной борьбы определились победители. В смешанных сборных первое место за Польшей, третье за Латвией, а "серебро" досталось Висагинасу – группе «Висагинас микс».В чисто женских командах победителями также стали польские спортсменки, за ними - представительницы Латвии и замыкает тройку сильнейших висагинский «Джим Тоник».Зато в мужских командах лидирует Висагинас: первыми пришли «Викинги», за ними лучший результат показали Польша и Латвия. Четвёртое и пятое места получили висагинские команды «Атом» и «Блэк стар». Анна ТУРАНОСОВА-АБРАС , "Обзор" Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: гонки, «Лодки-драконы», дракар География: Литва, Висагинас — статья прочитана 202 раза Комментарии