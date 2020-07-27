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Висагинцы отличились в гонках «Лодок-драконов»





В минувшую субботу в Висагинасе состоялись уже традиционные гонки «Лодок-драконов». Проходили они в шестой раз, организатором выступил, как обычно, Олимпийский клуб Евгения Шуклина.

В этот раз в мастерстве гребли состязалось почти 300 человек из трёх стран – Литвы, Латвии и Польши. Женских команд было шесть, мужских – пять, ещё восемь были смешанными. Висагинас представляли 9 команд.

Висагинские женские команды представляли «Джим Тоник» (бывшая «Афродита»), «Турбомама», группа из активных висагинских матерей, принимающая участие в гонках уже в пятый раз, и «Бодимейкер», возглавляемая Екатериной Куцаловой.

Мужских команд из Висагинаса было также три: «Викинги», «Атом» и «Блэк стар». Смешанные висагинские команды вышли на старт под такими названиями - «Турбоатом», «Пограничники» и «Висагинас микс».
После нескольких часов упорной борьбы определились победители. В смешанных сборных первое место за Польшей, третье за Латвией, а "серебро" досталось Висагинасу – группе «Висагинас микс».

В чисто женских командах победителями также стали польские спортсменки, за ними - представительницы Латвии и замыкает тройку сильнейших висагинский «Джим Тоник».

Зато в мужских командах лидирует Висагинас: первыми пришли «Викинги», за ними лучший результат показали Польша и Латвия. Четвёртое и пятое места получили висагинские команды «Атом» и «Блэк стар».

Фото автора и Айриды Друсь

Анна ТУРАНОСОВА-АБРАС, "Обзор"
Категории: спорт, в странах Балтии
Ключевые слова: гонки, «Лодки-драконы», дракар
География: Литва, Висагинас
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добавлена сегодня, 27 июля, 12:40

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