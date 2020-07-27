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Лето в пролёте. Новости от FITZROY на 27 июля

Fabrizio Bensch | Reuters


Пропал отпуск: европейские страны опять сворачивают туризм

Варшава: привет из военного времени весом в четверть тонны

Когда рукопожатие сильнее печатей

Германия: два ЧП за выходные

Экономика США получит ещё триллион долларов

“Ханна” оказалась покрепче “Дугласа”

Подробнее здесь на FITZROY
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Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
статья прочитана 255 раз
добавлена сегодня, 27 июля, 11:42

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