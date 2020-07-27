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Генконсульство США закрыли в Китае



В Чэнду официально закрыто генконсульство США, сообщил ВЗГЛЯД со ссылкой на МИД Китая.

Генконсульство «закрылось в соответствии с требованием китайской стороны». Представители китайских компетентных органов вошли на его территорию через главные ворота и приняли его в свое ведение, передает РИА «Новости».

Госдеп выразил разочарование в связи с закрытием консульства. Американская сторона заявила, что продолжит работу через другие дипмиссии в Китае.

В связи с закрытием генконсульство сняло американский флаг с флагштока.

Американские власти вызвали недовольство среди уволенного местного персонала консульства, так как перед его закрытием «не до конца выплатили компенсации», сообщил главный редактор Global Times Ху Сицзинь.

Генконсульство в Чэнду было открыто в 1985 году и отвечало за юго-запад страны.

Напомним, США потребовали от Китая закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне и решили закрыть американское консульство в китайском Ухане. Китайские дипломаты покинули закрытое генконсульство в Хьюстоне.
vz.ru
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: США, Китай, закрытие, консульство
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добавлена сегодня, 27 июля, 15:00

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