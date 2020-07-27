Генконсульство США закрыли в Китае 🔊 Воспроизвести



В Чэнду официально закрыто генконсульство США, сообщил



Генконсульство «закрылось в соответствии с требованием китайской стороны». Представители китайских компетентных органов вошли на его территорию через главные ворота и приняли его в свое ведение, передает РИА «Новости».



Госдеп выразил разочарование в связи с закрытием консульства. Американская сторона заявила, что продолжит работу через другие дипмиссии в Китае.



В связи с закрытием генконсульство сняло американский флаг с флагштока.



Американские власти вызвали недовольство среди уволенного местного персонала консульства, так как перед его закрытием «не до конца выплатили компенсации», сообщил главный редактор Global Times Ху Сицзинь.



Генконсульство в Чэнду было открыто в 1985 году и отвечало за юго-запад страны.



Напомним, США потребовали от Китая закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне и решили закрыть американское консульство в китайском Ухане. Китайские дипломаты покинули закрытое генконсульство в Хьюстоне. В Чэнду официально закрыто генконсульство США, сообщил ВЗГЛЯД со ссылкой на МИД Китая.Генконсульство «закрылось в соответствии с требованием китайской стороны». Представители китайских компетентных органов вошли на его территорию через главные ворота и приняли его в свое ведение, передает РИА «Новости».Госдеп выразил разочарование в связи с закрытием консульства. Американская сторона заявила, что продолжит работу через другие дипмиссии в Китае.В связи с закрытием генконсульство сняло американский флаг с флагштока.Американские власти вызвали недовольство среди уволенного местного персонала консульства, так как перед его закрытием «не до конца выплатили компенсации», сообщил главный редактор Global Times Ху Сицзинь.Генконсульство в Чэнду было открыто в 1985 году и отвечало за юго-запад страны.Напомним, США потребовали от Китая закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне и решили закрыть американское консульство в китайском Ухане. Китайские дипломаты покинули закрытое генконсульство в Хьюстоне. vz.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, Китай, закрытие, консульство — статья прочитана 168 раз Комментарии