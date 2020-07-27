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Энергосистема Литвы готова к авариям, показали испытания
Испытания возобновления работы после крупной аварии, проведенные в субботу на Круонисской гидроаккумуляторной станции и Каунасской ГЭС, показали, что система готова к неожиданностям.
"Испытание еще раз подтвердило, что мы готовы к неожиданным ситуациям. Электростанции, находящиеся в управлении Ignitis gamyba обеспечивают безопасность и стабильность литовской системы", – отметил в пресс-релизе гендиректор компании Ignitis gamyba Римгаудас Квалвайтис.
Во время испытаний была проверена автоматика холодного пуска (англ. black start), сообщил оператор станций Ignitis gamyba.
У этих ГЭС в Литве есть функция холодного пуска, и они участвуют в испытания запуска системы после возможной аварии.
Сходные испытания восстановления системы, когда поставки электроэнергии возобновляются после аварий, проводятся ежегодно.
Категории: экономика, технологии, в странах Балтии
Ключевые слова: безопасность, энергетика, Круонисская гидроаккумуляторная станция, ГАЭС
География: Литва
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