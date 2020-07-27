Энергосистема Литвы готова к авариям, показали испытания 🔊 Воспроизвести



Испытания возобновления работы после крупной аварии, проведенные в субботу на Круонисской гидроаккумуляторной станции и Каунасской ГЭС, показали, что система готова к неожиданностям.



"Испытание еще раз подтвердило, что мы готовы к неожиданным ситуациям. Электростанции, находящиеся в управлении Ignitis gamyba обеспечивают безопасность и стабильность литовской системы", – отметил в пресс-релизе гендиректор компании Ignitis gamyba Римгаудас Квалвайтис.



Во время испытаний была проверена автоматика холодного пуска (англ. black start), сообщил оператор станций Ignitis gamyba.



У этих ГЭС в Литве есть функция холодного пуска, и они участвуют в испытания запуска системы после возможной аварии.



Сходные испытания восстановления системы, когда поставки электроэнергии возобновляются после аварий, проводятся ежегодно. Испытания возобновления работы после крупной аварии, проведенные в субботу на Круонисской гидроаккумуляторной станции и Каунасской ГЭС, показали, что система готова к неожиданностям."Испытание еще раз подтвердило, что мы готовы к неожиданным ситуациям. Электростанции, находящиеся в управлении Ignitis gamyba обеспечивают безопасность и стабильность литовской системы", – отметил в пресс-релизе гендиректор компании Ignitis gamyba Римгаудас Квалвайтис.Во время испытаний была проверена автоматика холодного пуска (англ. black start), сообщил оператор станций Ignitis gamyba.У этих ГЭС в Литве есть функция холодного пуска, и они участвуют в испытания запуска системы после возможной аварии.Сходные испытания восстановления системы, когда поставки электроэнергии возобновляются после аварий, проводятся ежегодно. BNS Категории: экономика, технологии, в странах Балтии Ключевые слова: безопасность, энергетика, Круонисская гидроаккумуляторная станция, ГАЭС География: Литва — статья прочитана 91 раз Комментарии