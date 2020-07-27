Истребители НАТО один раз сопроводили российский военный самолет 🔊 Воспроизвести



Истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, на прошлой неделе один раз поднимались в воздух для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтикой.



В среду истребители НАТО опознали российский бомбардировщик "Ил-22", летевший из континентальной части России в Калининградскую область.



Как сообщило Министерство обороны в понедельник, самолет следовал летным планам, его транспондер был включен, он поддерживал связь с региональными диспетчерами.



Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии. Истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, на прошлой неделе один раз поднимались в воздух для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтикой.В среду истребители НАТО опознали российский бомбардировщик "Ил-22", летевший из континентальной части России в Калининградскую область.Как сообщило Министерство обороны в понедельник, самолет следовал летным планам, его транспондер был включен, он поддерживал связь с региональными диспетчерами.Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии. BNS Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, перехват География: Литва — статья прочитана 156 раз Комментарии