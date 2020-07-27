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Истребители НАТО один раз сопроводили российский военный самолет
Истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, на прошлой неделе один раз поднимались в воздух для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтикой.
В среду истребители НАТО опознали российский бомбардировщик "Ил-22", летевший из континентальной части России в Калининградскую область.
Как сообщило Министерство обороны в понедельник, самолет следовал летным планам, его транспондер был включен, он поддерживал связь с региональными диспетчерами.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.
Категории: политика, чп и криминал, в Европе
География: Литва
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