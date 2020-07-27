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Новейшие рейтинги политических партий Литвы – опрос Lietuvos rytas/Vilmorus



В рейтинге политических партий Литвы позиции укрепляют правящие "аграрии" и оппозиционные консерваторы, а отрыв с находящимися на третьем месте социал-демократами растет, свидетельствуют данные опроса, опубликованного в субботу газетой Lietuvos rytas и проведенного компанией Vilmorus.

"Популярность обоих партий выросла, однако разница между ними очень мала. И в прошлом месяце, когда первыми были консерваторы, разница была мала, и сейчас, когда первые "аграрии", она также мала. В пределах погрешности они одинаковы", – сообщил BNS руководитель Vilmorus, социолог Владас Гайдис.

В рамках исследования, проведенного в июле, за Литовский союз "крестьян" и "зеленых", на парламентских выборах собирались голосовать 17,6% опрошенных. В июне рейтинг "аграриев" составлял 13,4%.
В июле за крупнейшую оппозиционную партию Литвы Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛСХД) были готовы голосовать 17,2% опрошенных. В июне их поддерживали 14,3%.

В. Гайдис утверждает, что рейтинг партий мог подняться за счет определения лидеров избирательных списков - Саулюса Сквернялиса и Ингриды Шимонтите.

"Я считаю, что это придало качественный скачек. Конкуренция партий словно превратилась в конкуренцию двух возможных премьер-министров, что яснее, проще", – пояснил социолог.

Третье место в рейтинге партий досталось другой оппозиционной политической силе – Литовской социал-демократической партии. За нее намерены голосовать 7,1% опрошенных (в июне – 9,1%). За Партию труда готовы голосовать 6,2% участников опроса (4,6% в июне).

Оппозиционное Либеральное движение может надееться на поддержку 4,7% опрошенных (в июне 4,3%).

"Свобода и справедливость", созданная на месте партии "Порядок и справедливость", получила бы поддержку 3,7% опрошенных (в июне 3,1%).

Рейтинг Социал-демократической трудовой партии в новейшем опросе составляет 3,1%, Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей – 2,2 %.

Около 10,5% опрошенных не голосовали бы, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, а 21,4% – не определились.

Центр социологических и маркетинговых исследований Vilmorus провел опрос 10-18 июля, опрошен 1021 человек.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: политика, общество
Ключевые слова: партии, выборы, рейтинг
География: Литва
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добавлена сегодня, 27 июля, 14:30

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