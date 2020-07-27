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США: Россия провела испытания противоспутникового оружия



Москва провела в космосе испытание противоспутникового оружия. С таким заявлением выступили военные ведомства Великобритании и Соединённых Штатов, сообщает Радио Свобода.

15 июля Минобороны России сообщило о проведении испытания нового спутника-инспектора в мирных целях. По данным американской стороны, аппарат был выпущен рядом с другим российским спутником. В Пентагоне считают, такие действия не соответствуют заявленной миссии спутника-инспектора. Согласно заявлению космического командования США, Вашингтон имеет доказательств, подтверждающие неразрушительное испытание российского оружия в космосе. Это может говорить о том, что Россия продолжает разрабатывать и испытывать системы космического базирования, полагает Пентагон.
Великобритания заявила, что Россия запустила снаряд из одного своего спутника по другому. При этом обломки могли угрожать важным космическим системам и спутникам других стран. Лондон призвал Москву воздержаться от подобных испытаний в дальнейшем.

Как отмечает Би-би-си, за последние десятилетия только четыре страны – Россия, США, Китай и Индия – демонстрировали противоспутниковые системы. Интерес к такому оружию растёт во всём мире с учётом использования космических аппаратов для сбора информации, связи, навигации и дальнего радиолокационного обнаружения.

Минобороны России заявления США и Великобритании пока не прокомментировало. Ранее Москва заявляла, что проводит работы в космосе в соответствии с нормами международного права.
svoboda.org
Категории: политика, в мире, технологии
Ключевые слова: космос, оружие, испытание
География: Россия
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добавлена сегодня, 27 июля, 14:00

Комментарии

наблюдатель
27 июля, 14:33
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Это большая рогатка.
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