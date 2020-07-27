Французская рота в Литве полностью укомплектована, заявил атташе по обороне 🔊 Воспроизвести фото: kam.lt



После доставки военной техники на прошлой неделе французы завершили комплектацию роты военных в составе Батальона НАТО в Литве.



Около 300 французских военных с пятью танками Leclerc и более чем десятью боевыми машинами пехоты (БМП) будут служить в Литве до конца года.



Первые военные прибыли в батальон в начале июля, позднее была доставлена военная техника. Военные и техника были доставлены поездами и самолетами.



"После того, как 3 июля 2020 года прибыли первые военные, в данный момент Французский тактический компонент боевой группы Сил передового базирования НАТО полностью дислоцирован в Рукле на шестимесячную ротацию до конца декабря", – сообщил BNS военный атташе Франции, полковник Стефан Леклете. После доставки военной техники на прошлой неделе французы завершили комплектацию роты военных в составе Батальона НАТО в Литве.Около 300 французских военных с пятью танками Leclerc и более чем десятью боевыми машинами пехоты (БМП) будут служить в Литве до конца года.Первые военные прибыли в батальон в начале июля, позднее была доставлена военная техника. Военные и техника были доставлены поездами и самолетами."После того, как 3 июля 2020 года прибыли первые военные, в данный момент Французский тактический компонент боевой группы Сил передового базирования НАТО полностью дислоцирован в Рукле на шестимесячную ротацию до конца декабря", – сообщил BNS военный атташе Франции, полковник Стефан Леклете.



Военные и техника прибыли из Пятого драгунского батальона Вооруженных сил Франции, дислоцированного в Майи-ле-Кан.



Во французский контингент в Литве входят почти 300 военных, из них около 200 военных входят в роту механизированной пехоты, и еще около 100 военных выполняю административные и логистические задачи.



Боевая группа Сил передового базирования НАТО под командованием Германии состоит более чем из 1200 военных.



Батальоны НАТО в Литве, Латвии, Эстонии и Польши дислоцированы в начале 2017 года, в качестве реакции России на агрессию в Украине и военную активность в регионе.



"Контингент, кроме прочего, обладает пятью основными боевыми танками Leclerc 14 БМП VBCI", – добавил офицер.Военные и техника прибыли из Пятого драгунского батальона Вооруженных сил Франции, дислоцированного в Майи-ле-Кан.Во французский контингент в Литве входят почти 300 военных, из них около 200 военных входят в роту механизированной пехоты, и еще около 100 военных выполняю административные и логистические задачи.Боевая группа Сил передового базирования НАТО под командованием Германии состоит более чем из 1200 военных.Батальоны НАТО в Литве, Латвии, Эстонии и Польши дислоцированы в начале 2017 года, в качестве реакции России на агрессию в Украине и военную активность в регионе. Категории: политика, в Европе Ключевые слова: нато, Европа, солдаты, Франция, базы География: Литва — статья прочитана 216 раз Комментарии