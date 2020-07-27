Как получить бесплатные обеды для школьников 🔊 Воспроизвести © Photo: Pixabay



Для всех дошкольников и первоклассников будет доступно бесплатное питание, более старшие ученики могут получить бесплатный обед в зависимости от дохода родителей. В Министерстве социального обеспечения и труда рассказали, какие ученики получат бесплатные школьные обеды и что делать, если в семье возникли финансовые трудности, сообщает



Социальную помощь для учеников могут получить семьи, столкнувшиеся с финансовыми проблемами. Бесплатные обеды, независимо от семейного дохода, будут доступны всем дошкольникам и первоклассникам с сентября этого года - нужно просто подать заявку. Для всех дошкольников и первоклассников будет доступно бесплатное питание, более старшие ученики могут получить бесплатный обед в зависимости от дохода родителей. В Министерстве социального обеспечения и труда рассказали, какие ученики получат бесплатные школьные обеды и что делать, если в семье возникли финансовые трудности, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.Социальную помощь для учеников могут получить семьи, столкнувшиеся с финансовыми проблемами. Бесплатные обеды, независимо от семейного дохода, будут доступны всем дошкольникам и первоклассникам с сентября этого года - нужно просто подать заявку. Бесплатный обед для всех дошкольников и первоклассников



С 1 сентября все дошкольники и первоклассники смогут получать бесплатный обед без оценки дохода, все, что им нужно сделать, это заполнить упрощенную заявку. Вы можете сделать это через Spis.lt, в муниципалитете или просто в школе. В этом случае документы о доходах семьи не требуются.



По состоянию на январь этого года дошкольникам предоставляется бесплатный обед в 314 муниципальных общеобразовательных школах в 51 муниципалитете.



Планируется, что с 1 сентября около 100 тысяч детей получат бесплатное школьное питание - ученики, из которых 27 тысяч дошкольников и 28 тысяч первоклассников. Поддержка на приобретение студенческих принадлежностей будет оказана примерно на 50,7 тысячи ученикам.



В случае финансовых затруднений - бесплатное питание



Учащиеся имеют право на бесплатное питание (обед и питание в школьных летних лагерях) и субсидию в размере 78 евро, если средний месячный доход на одного члена семьи составляет менее 187,5 евро.



Деньги ребенка не входят в средний доход, 20–40 процентов от заработной платы, столько же процентов от выплаты социального страхования по безработице или пособия по поиску работы, в зависимости от числа детей и состава семьи.



Чтобы получить эту поддержку, один из родителей ученика или другие взрослые сожители должны обратиться в свою муниципальную администрацию или подать запрос через Информационную систему поддержки семьи Spis.lt.



К заявлению-заявлению должны быть приложены справки о доходах от членов семьи, полученные в течение предыдущих три месяцев, или доходы за месяц подачи заявления, если источник дохода или семейное положение изменились за месяц подачи заявления по сравнению с предыдущими тремя месяцами.



Если семья получает денежную социальную помощь для бедных, такую ​​как социальная помощь или компенсация за отопление, питье или горячую воду, то для подачи заявления на бесплатное питание и школьные принадлежности достаточно заявления в произвольной форме, и подтверждение семейного дохода не требуется.



Другая поддержка



Чтобы семьи могли заранее подготовиться к новому учебному году, заявки на поддержку учащихся принимаются в муниципалитетах с 1 июля. Желающие получить поддержку для приобретения принадлежностей для студентов могут подавать заявки в муниципалитеты до 5 октября.



Заявление на бесплатное питание может быть подано в течение всего учебного года, если финансовое положение семьи ухудшается.



В исключительных случаях бесплатное питание и поддержка для покупки школьных принадлежностей могут предоставляться при более высоких доходах, когда доход на одного члена семьи не превышает 250 евро в месяц.



Такие случаи могут включать, например, болезнь, несчастный случай, потерю выжившего, мать или отца, воспитывающего одного ребенка, совместное проживание трех или более детей или, по крайней мере, одного из сожителей или одного сожителя с инвалидностью.



После проверки условий жизни семьи студентам может быть оказана поддержка в соответствии с процедурой, установленной муниципалитетом, и если средний доход на человека в месяц составляет менее 312,5 евро.



Бесплатное питание и помощь в приобретении школьных принадлежностей предоставляются детям из малообеспеченных семей, которые зачислены в дошкольную или общеобразовательную программу. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, образование, дом и быт Ключевые слова: школы, малоимущие, обеда География: Литва — статья прочитана 189 раз Комментарии