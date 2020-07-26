В Вильнюсе, в сквере Вашингтоно, вновь работает обновлённый фонтан

После реконструкции вновь начал работать ещё одни фонтан. Сквер Вашингтоно, расположенный между площадью Лукишкес и Белым мостом, открыл новый этап своей истории.
Помимо прочих ландшафтных работ, на площади Вашингтоно было посажено более тысячи разных цветов: гвоздики, патагонские вербены и космеи.
Вице-мэр Вильнюса Витаутас Миталас отметил: «Каждый год мы обновляем фонтаны города: в прошлом году после реконструкции был открыт фонтан Литовского национального театра оперы и балета, в этом году – в сквере Вашингтоно. После таких реконструкций возрождаются различные общественные пространства, они ещё больше притягивают людей и являются отличным местом для различных мероприятий».
Во время реконструкции были оборудованы новое дно и бордюры бассейна, гидроизоляция, циркуляционный трубопровод, система видеонаблюдения и многие другие важные элементы. Примерно 130 водяных струек создают параболическую форму, поток которой, поднимаясь вверх на 4 метра, попадает прямо в центр фонтана. За час в фонтане циркулирует около 130 кубометров воды.
Руководитель компании по реставрации фонтанов „Poolservice.LT“ Мантвидас Шакалис сказал следующее: «Мы рады присоединится к созданию ещё одного фонтана Вильнюса. Мы гордимся решением города в создании новых, современных систем очистки и дезинфекции воды, которые сейчас особенно актуальны».
Для реконструкции сквера Вашингтоно Вильнюсское городское самоуправление выделило больше 167 тысяч евро. Фонтан был восстановлен по проекту архитектора Юрги Сильвии Вечерските-Шимелюне. Дизайнер сохранила историческую форму и масштаб фонтана.
Сквер своё нынешнее имя получил в 1996 году, когда с дипломатическим визитом Литву посетила государственный секретарь США Мадлен Олбрайт.
Публикацию подготовила Агния ПОДМОСТКО,
«Обзор»
Для реконструкции сквера Вашингтоно Вильнюсское городское самоуправление выделило больше 167 тысяч евро. Фонтан был восстановлен по проекту архитектора Юрги Сильвии Вечерските-Шимелюне. Дизайнер сохранила историческую форму и масштаб фонтана.
Сквер своё нынешнее имя получил в 1996 году, когда с дипломатическим визитом Литву посетила государственный секретарь США Мадлен Олбрайт.
Публикацию подготовила Агния ПОДМОСТКО,
«Обзор»