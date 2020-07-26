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В Вильнюсе, в сквере Вашингтоно, вновь работает обновлённый фонтан





После реконструкции вновь начал работать ещё одни фонтан. Сквер Вашингтоно, расположенный между площадью Лукишкес и Белым мостом, открыл новый этап своей истории.

Помимо прочих ландшафтных работ, на площади Вашингтоно было посажено более тысячи разных цветов: гвоздики, патагонские вербены и космеи.

Вице-мэр Вильнюса Витаутас Миталас отметил: «Каждый год мы обновляем фонтаны города: в прошлом году после реконструкции был открыт фонтан Литовского национального театра оперы и балета, в этом году – в сквере Вашингтоно. После таких реконструкций возрождаются различные общественные пространства, они ещё больше притягивают людей и являются отличным местом для различных мероприятий».

Во время реконструкции были оборудованы новое дно и бордюры бассейна, гидроизоляция, циркуляционный трубопровод, система видеонаблюдения и многие другие важные элементы. Примерно 130 водяных струек создают параболическую форму, поток которой, поднимаясь вверх на 4 метра, попадает прямо в центр фонтана. За час в фонтане циркулирует около 130 кубометров воды.
Руководитель компании по реставрации фонтанов „Poolservice.LT“ Мантвидас Шакалис сказал следующее: «Мы рады присоединится к созданию ещё одного фонтана Вильнюса. Мы гордимся решением города в создании новых, современных систем очистки и дезинфекции воды, которые сейчас особенно актуальны».



Для реконструкции сквера Вашингтоно Вильнюсское городское самоуправление выделило больше 167 тысяч евро. Фонтан был восстановлен по проекту архитектора Юрги Сильвии Вечерските-Шимелюне. Дизайнер сохранила историческую форму и масштаб фонтана.

Сквер своё нынешнее имя получил в 1996 году, когда с дипломатическим визитом Литву посетила государственный секретарь США Мадлен Олбрайт.

Публикацию подготовила Агния ПОДМОСТКО,

«Обзор»



Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: фонтан, сквер, Вашингтоно
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добавлена сегодня, 26 июля, 19:00

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