В Вильнюсе, в сквере Вашингтоно, вновь работает обновлённый фонтан 🔊 Воспроизвести







После реконструкции вновь начал работать ещё одни фонтан. Сквер Вашингтоно, расположенный между площадью Лукишкес и Белым мостом, открыл новый этап своей истории.



Помимо прочих ландшафтных работ, на площади Вашингтоно было посажено более тысячи разных цветов: гвоздики, патагонские вербены и космеи.



Вице-мэр Вильнюса Витаутас Миталас отметил: «Каждый год мы обновляем фонтаны города: в прошлом году после реконструкции был открыт фонтан Литовского национального театра оперы и балета, в этом году – в сквере Вашингтоно. После таких реконструкций возрождаются различные общественные пространства, они ещё больше притягивают людей и являются отличным местом для различных мероприятий».



Во время реконструкции были оборудованы новое дно и бордюры бассейна, гидроизоляция, циркуляционный трубопровод, система видеонаблюдения и многие другие важные элементы. Примерно 130 водяных струек создают параболическую форму, поток которой, поднимаясь вверх на 4 метра, попадает прямо в центр фонтана. За час в фонтане циркулирует около 130 кубометров воды. Помимо прочих ландшафтных работ, на площади Вашингтоно было посажено более тысячи разных цветов: гвоздики, патагонские вербены и космеи.Вице-мэр Вильнюса Витаутас Миталас отметил: «Каждый год мы обновляем фонтаны города: в прошлом году после реконструкции был открыт фонтан Литовского национального театра оперы и балета, в этом году – в сквере Вашингтоно. После таких реконструкций возрождаются различные общественные пространства, они ещё больше притягивают людей и являются отличным местом для различных мероприятий».Во время реконструкции были оборудованы новое дно и бордюры бассейна, гидроизоляция, циркуляционный трубопровод, система видеонаблюдения и многие другие важные элементы. Примерно 130 водяных струек создают параболическую форму, поток которой, поднимаясь вверх на 4 метра, попадает прямо в центр фонтана. За час в фонтане циркулирует около 130 кубометров воды.







Для реконструкции сквера Вашингтоно Вильнюсское городское самоуправление выделило больше 167 тысяч евро. Фонтан был восстановлен по проекту архитектора Юрги Сильвии Вечерските-Шимелюне. Дизайнер сохранила историческую форму и масштаб фонтана.



Сквер своё нынешнее имя получил в 1996 году, когда с дипломатическим визитом Литву посетила государственный секретарь США Мадлен Олбрайт.



Публикацию подготовила Агния ПОДМОСТКО,



«Обзор»







Руководитель компании по реставрации фонтанов „Poolservice.LT“ Мантвидас Шакалис сказал следующее: «Мы рады присоединится к созданию ещё одного фонтана Вильнюса. Мы гордимся решением города в создании новых, современных систем очистки и дезинфекции воды, которые сейчас особенно актуальны».Для реконструкции сквера Вашингтоно Вильнюсское городское самоуправление выделило больше 167 тысяч евро. Фонтан был восстановлен по проекту архитектора Юрги Сильвии Вечерските-Шимелюне. Дизайнер сохранила историческую форму и масштаб фонтана.Сквер своё нынешнее имя получил в 1996 году, когда с дипломатическим визитом Литву посетила государственный секретарь США Мадлен Олбрайт. Категории: в странах Балтии Ключевые слова: фонтан, сквер, Вашингтоно — статья прочитана 90 раз Комментарии