Почта Литвы выпустит «русскую» марку 🔊 Воспроизвести







Государственное предприятие «Lietuvos paštas» объявляет очередной конкурс, участие в котором могут принять художники, студенты и все желающие, кто неравнодушен к живописи.



Руководитель департамента по корпоративным делам «Lietuvos paštas» Вайда Будрене (Vaida Budrienė) отметила: «Почтовые марки важны для всего государства – они не только представляют страну, но и отображают главные для нас исторические события. Участие общественности, в данном случаи, вовлечённость художников очень значима для нас, ведь именно они способны определить, как будут выглядеть почтовые марки Литвы. Приглашаем принять участие в конкурсе и стать авторами почтовых марок и открыток».



Организаторы конкурса предлагают художникам выбрать тему, по мотивам которой будут создаваться иллюстрации для почтовых марок и маркированных открыток. Руководитель департамента по корпоративным делам «Lietuvos paštas» Вайда Будрене (Vaida Budrienė) отметила: «Почтовые марки важны для всего государства – они не только представляют страну, но и отображают главные для нас исторические события. Участие общественности, в данном случаи, вовлечённость художников очень значима для нас, ведь именно они способны определить, как будут выглядеть почтовые марки Литвы. Приглашаем принять участие в конкурсе и стать авторами почтовых марок и открыток».Организаторы конкурса предлагают художникам выбрать тему, по мотивам которой будут создаваться иллюстрации для почтовых марок и маркированных открыток. Художники могут создавать иллюстрации к следующим темам: «Известные во всём мире личности литовского происхождения. 100 лет со дня рождения Бируте Марии Алсейкайте-Гимбутене (Birutė Marija Alseikaitė-Gimbutienė)», «Литовскому государственному архиву – 100 лет», «Военному музею Витотаутаса Великого – 100 лет», „Символы ВКЛ. Правители Литвы (Mindaugas ir Gediminas)», «Курорты Литвы. Паланга», «Европа. Исчезающая национальная дикая природа», «150 лет со дня рождения Винцаса Чепинскиса (Vincas Čepinskis)», «Национальные меньшинства и общины Литвы. Русские», «Литовская морская история», «100 лет со дня рождения Йонаса Кубилюса (Jonas Kubilius)», «Рождество и Новый год».



Эти почтовые марки и открытки будут выпущены в 2021 году.



Свои идеи и иллюстрации художники могут предоставлять до 15 сентября 2020 года. Рассматривать и оценивать работы будет Издательская комиссия по почтовым маркам (Pašto mokos ženklų leidybos komisija). Авторы иллюстраций, которые раскроют тему наилучшем образом, получат денежное вознаграждение в размере от 150 до 450 евро.



С победителями конкурса, чьи работы будут отобраны для печати, будут заключены договора об авторском праве. Также за почтовые марки и дополнительные филателистические материалы: конверты первого дня и печать первого дня, будут выплачены дополнительные авторские гонорары.



Дополнительная информация о конкурсе - на сайте «Lietuvos paštas» https://www.post.lt (Filatelijos konkursai).



Жаль только, что и в следующем году не найдётся возможности выпустить марку с изображением, к примеру, самого знаменитого литовца современности – Арвидаса Сабониса. Надо непременно дождаться какого-то юбилея всемирно известного баскетболиста, скажем 2024 года? Поляки, к слову, уже выпустили марку с изображением Роберта Левандовского.



Публикацию подготовила Агния ПОДМОСТКО,



«Обзор» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: русские, конкурс, Арвидас Сабонис, марка, «Lietuvos paštas» — статья прочитана 104 раза Комментарии