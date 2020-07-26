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В Висагинасе открывается современный модный салон цветов Glamelija
Несмотря на теперешнюю ситуацию в мире, которая заставляет бизнес затянуть пояса, сеть цветочных салонов Glamelija подготовила сюрприз. Недавно открыв электронный магазин www.glamelija.lt, сеть представляет и первый магазин за пределами Вильнюса.
Висагинас стал первым городом, но в планах развития это только один из многих.
Современный цветочный салон в этом городе позволит жителям ещё качественнее позаботиться о своих близких людях в праздники, быть изобретательными, желая удивить и оказать внимание. Широкий ассортимент цветов и других товаров удивит даже самых требовательных покупателей.
По словам руководителя цветочной сети Glamelija Алёны Ушановене, новый салон предоставит не только удобные рабочие места, но и вдохнёт новую жизнь в сферу обслуживания Висагинаса, предложит большой выбор качественных цветов жителям этого города.
- Мы стремимся к высоким стандартам как в обслуживании, так и в предлагаемом ассортименте. Мы хотим, чтоб покупатель не разочаровался, нашёл то, чего желает, - утверждает руководитель фирмы Алёна Ушановене. - Для нашего коллектива очень важно, чтобы наши покупатели возвращались к нам ещё больше мотивированными и выходили из салонов счастливыми.
Открытие нового цветочного салона в Висагинасе по адресу Taikos pr., 72V - 1 августа.
Фото: Ž.V. fotografija
Инф. «Обзора»
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: Висагинас, сеть цветочных салонов, Glamelija
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