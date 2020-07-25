Главная >> Новости >> общество, культура >> Международный литературно-творческий конкурс ко Дню защиты детей «Счастливая Планета – Детство!»

Международный литературно-творческий конкурс ко Дню защиты детей «Счастливая Планета – Детство!»





К Международному дню защиты детей общественная организация «Мелодия жизни» объявила международный литературно-творческий конкурс «Счастливая Планета – Детство!».

1 июня – Международный день защиты детей — это не только весёлый праздник для самих детей, но и напоминание обществу о необходимости защищать детей и их права.

Счастливое и безопасное детство должно быть у всех. Дети должны учиться и заниматься любимым делом в благоприятной, доброжелательной обстановке. В наше время множество детей страдает от недостатка любви в семье.

Организаторы конкурса пригласили принять участие в Международном творческом конкурсе, посвящённом Дню защиты детей «Счастливая Планета – Детство!»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Организатор конкурса - Общественная организация «Мелодия жизни».
1.2. Информационным спонсором является независимая газета Литовской Республики “Обзор“.

1.3.Участники конкурса - творчески одаренные люди без ограничений по возрасту.

1.3. Конкурс является международным.

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Цель конкурса:

Передать в литературных образах красоту семейных отношений, ценность личности ребёнка и его разнообразных талантов.

Задачи конкурса:

2.2.Выявлять творчески мыслящих людей.

2.3. Приобщать талантливых людей различного возраста к занятию

литературным творчеством. Формировать значимость доверительных семейных отношений.

3. ТЕМЫ КОНКУРСА

3.1. Для детей -

1. Самый надёжный друг.

2. Удивительное - рядом!

3. Встреча с Ангелом.

4. Тепло родительского дома.

5. Записка в будущее.

6. Сказочная история «Путешествие в страну Детства».

3.2. Для взрослых -

1. Мои воспоминания о детстве.

2. Свободная тема.

3. Листая семейный альбом.

4. Ангел-хранитель.

5. Добрая сказка - детство.

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проходит с 1 мая 2020 года по 15 августа 2020 года.

Работы, загруженные после 15 августа 2020 г., к участию в конкурсе не допускаются.

4.2. Подробная информация на страничке конкурса в соцсети Facebook.

4.3. Жюри рассматривает присланные на конкурс работы с 15 августа по 15 сентября 2020 г.

В составе жюри:

- Елена Коницкая, доцент кафедры русской филологии Вильнюсского университета, доктор гуманитарных наук.

- Наталья Бабельчюс, член союза писателей России, художник, доктор физических наук.

- Александр Шахов, главный редактор газеты „Обзор“ .

- Татьяна Гультяева, учитель Вильнюсского многофункционального центра - школы "Саулетякё".

- Регина Канаева, организатор конкурса, хозяйка салона „Мелодия жизни”.

- Нина Хижий, поэтесса, графический дизайнер, член салона „Мелодия жизни“.

4.4. Итоги будут опубликованы 30 сентября 2020 г. на странице конкурса.

4.5. Награждение победителей конкурса и вручение памятного подарка состоится 3 октября 2020 г.

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ КОНКУРСА

5.1. Работы могут быть выполнены в форме рассказа, стихотворения, поэмы, басни.

5.2. На конкурс принимаются работы на русском языке.

Участник гарантирует, что он является автором поданного на конкурс произведения и не нарушает авторских прав.

5.3. Объем творческой работы - не более 2 страниц формата А-4.

Произведения принимаются в электронном варианте в виде пристёгнутого файла - Microsoft Word, шрифт Times New Roman,

размер шрифта 14, интервал между строками 1,5.

5.4 Конкурсные работы высылать по эл.почте - kanajevaregina@yandex.ru

5.5 Информация по телефону +37064549518.
Инф. «Обзора»
Категории: общество, культура
Ключевые слова: литературно-творческий конкурс, «Счастливая Планета – Детство!»
статья прочитана 113 раз
добавлена сегодня, 25 июля, 18:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка