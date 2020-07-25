Международный литературно-творческий конкурс ко Дню защиты детей «Счастливая Планета – Детство!» 🔊 Воспроизвести







К Международному дню защиты детей общественная организация «Мелодия жизни» объявила международный литературно-творческий конкурс «Счастливая Планета – Детство!».



1 июня – Международный день защиты детей — это не только весёлый праздник для самих детей, но и напоминание обществу о необходимости защищать детей и их права.



Счастливое и безопасное детство должно быть у всех. Дети должны учиться и заниматься любимым делом в благоприятной, доброжелательной обстановке. В наше время множество детей страдает от недостатка любви в семье.



Организаторы конкурса пригласили принять участие в Международном творческом конкурсе, посвящённом Дню защиты детей «Счастливая Планета – Детство!»



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1.Организатор конкурса - Общественная организация «Мелодия жизни». 1 июня – Международный день защиты детей — это не только весёлый праздник для самих детей, но и напоминание обществу о необходимости защищать детей и их права.Счастливое и безопасное детство должно быть у всех. Дети должны учиться и заниматься любимым делом в благоприятной, доброжелательной обстановке. В наше время множество детей страдает от недостатка любви в семье.Организаторы конкурса пригласили принять участие в Международном творческом конкурсе, посвящённом Дню защиты детей «Счастливая Планета – Детство!»1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1.Организатор конкурса - Общественная организация «Мелодия жизни».



1.3.Участники конкурса - творчески одаренные люди без ограничений по возрасту.



1.3. Конкурс является международным.



2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА



2.1. Цель конкурса:



Передать в литературных образах красоту семейных отношений, ценность личности ребёнка и его разнообразных талантов.



Задачи конкурса:



2.2.Выявлять творчески мыслящих людей.



2.3. Приобщать талантливых людей различного возраста к занятию



литературным творчеством. Формировать значимость доверительных семейных отношений.



3. ТЕМЫ КОНКУРСА



3.1. Для детей -



1. Самый надёжный друг.



2. Удивительное - рядом!



3. Встреча с Ангелом.



4. Тепло родительского дома.



5. Записка в будущее.



6. Сказочная история «Путешествие в страну Детства».



3.2. Для взрослых -



1. Мои воспоминания о детстве.



2. Свободная тема.



3. Листая семейный альбом.



4. Ангел-хранитель.



5. Добрая сказка - детство.



4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА



4.1. Конкурс проходит с 1 мая 2020 года по 15 августа 2020 года.



Работы, загруженные после 15 августа 2020 г., к участию в конкурсе не допускаются.



4.2. Подробная информация на страничке конкурса в соцсети



4.3. Жюри рассматривает присланные на конкурс работы с 15 августа по 15 сентября 2020 г.



В составе жюри:



- Елена Коницкая, доцент кафедры русской филологии Вильнюсского университета, доктор гуманитарных наук.



- Наталья Бабельчюс, член союза писателей России, художник, доктор физических наук.



- Александр Шахов, главный редактор газеты „Обзор“ .



- Татьяна Гультяева, учитель Вильнюсского многофункционального центра - школы "Саулетякё".



- Регина Канаева, организатор конкурса, хозяйка салона „Мелодия жизни”.



- Нина Хижий, поэтесса, графический дизайнер, член салона „Мелодия жизни“.



4.4. Итоги будут опубликованы 30 сентября 2020 г. на странице конкурса.



4.5. Награждение победителей конкурса и вручение памятного подарка состоится 3 октября 2020 г.



5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ КОНКУРСА



5.1. Работы могут быть выполнены в форме рассказа, стихотворения, поэмы, басни.



5.2. На конкурс принимаются работы на русском языке.



Участник гарантирует, что он является автором поданного на конкурс произведения и не нарушает авторских прав.



5.3. Объем творческой работы - не более 2 страниц формата А-4.



Произведения принимаются в электронном варианте в виде пристёгнутого файла - Microsoft Word, шрифт Times New Roman,



размер шрифта 14, интервал между строками 1,5.



5.4 Конкурсные работы высылать по эл.почте - kanajevaregina@yandex.ru



5.5 Информация по телефону +37064549518. 1.2. Информационным спонсором является независимая газета Литовской Республики “Обзор“.1.3.Участники конкурса - творчески одаренные люди без ограничений по возрасту.1.3. Конкурс является международным.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА2.1. Цель конкурса:Передать в литературных образах красоту семейных отношений, ценность личности ребёнка и его разнообразных талантов.Задачи конкурса:2.2.Выявлять творчески мыслящих людей.2.3. Приобщать талантливых людей различного возраста к занятиюлитературным творчеством. Формировать значимость доверительных семейных отношений.3. ТЕМЫ КОНКУРСА1. Самый надёжный друг.2. Удивительное - рядом!3. Встреча с Ангелом.4. Тепло родительского дома.5. Записка в будущее.6. Сказочная история «Путешествие в страну Детства».1. Мои воспоминания о детстве.2. Свободная тема.3. Листая семейный альбом.4. Ангел-хранитель.5. Добрая сказка - детство.4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА4.1. Конкурс проходит с 1 мая 2020 года по 15 августа 2020 года.Работы, загруженные после 15 августа 2020 г., к участию в конкурсе не допускаются.4.2. Подробная информация на страничке конкурса в соцсети Facebook. 4.3. Жюри рассматривает присланные на конкурс работы с 15 августа по 15 сентября 2020 г.В составе жюри:- Елена Коницкая, доцент кафедры русской филологии Вильнюсского университета, доктор гуманитарных наук.- Наталья Бабельчюс, член союза писателей России, художник, доктор физических наук.- Александр Шахов, главный редактор газеты „Обзор“ .- Татьяна Гультяева, учитель Вильнюсского многофункционального центра - школы "Саулетякё".- Регина Канаева, организатор конкурса, хозяйка салона „Мелодия жизни”.- Нина Хижий, поэтесса, графический дизайнер, член салона „Мелодия жизни“.4.4. Итоги будут опубликованы 30 сентября 2020 г. на странице конкурса.4.5. Награждение победителей конкурса и вручение памятного подарка состоится 3 октября 2020 г.5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ КОНКУРСА5.1. Работы могут быть выполнены в форме рассказа, стихотворения, поэмы, басни.5.2. На конкурс принимаются работы на русском языке.Участник гарантирует, что он является автором поданного на конкурс произведения и не нарушает авторских прав.5.3. Объем творческой работы - не более 2 страниц формата А-4.Произведения принимаются в электронном варианте в виде пристёгнутого файла - Microsoft Word, шрифт Times New Roman,размер шрифта 14, интервал между строками 1,5.5.4 Конкурсные работы высылать по эл.почте - kanajevaregina@yandex.ru5.5 Информация по телефону +37064549518. Инф. «Обзора» Категории: общество, культура Ключевые слова: литературно-творческий конкурс, «Счастливая Планета – Детство!» — статья прочитана 113 раз Комментарии