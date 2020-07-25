Международный литературно-творческий конкурс ко Дню защиты детей «Счастливая Планета – Детство!»

К Международному дню защиты детей общественная организация «Мелодия жизни» объявила международный литературно-творческий конкурс «Счастливая Планета – Детство!».
1 июня – Международный день защиты детей — это не только весёлый праздник для самих детей, но и напоминание обществу о необходимости защищать детей и их права.
Счастливое и безопасное детство должно быть у всех. Дети должны учиться и заниматься любимым делом в благоприятной, доброжелательной обстановке. В наше время множество детей страдает от недостатка любви в семье.
Организаторы конкурса пригласили принять участие в Международном творческом конкурсе, посвящённом Дню защиты детей «Счастливая Планета – Детство!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Организатор конкурса - Общественная организация «Мелодия жизни».
1.2. Информационным спонсором является независимая газета Литовской Республики “Обзор“.
1.3.Участники конкурса - творчески одаренные люди без ограничений по возрасту.
1.3. Конкурс является международным.
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель конкурса:
Передать в литературных образах красоту семейных отношений, ценность личности ребёнка и его разнообразных талантов.
Задачи конкурса:
2.2.Выявлять творчески мыслящих людей.
2.3. Приобщать талантливых людей различного возраста к занятию
литературным творчеством. Формировать значимость доверительных семейных отношений.
3. ТЕМЫ КОНКУРСА
3.1. Для детей -
1. Самый надёжный друг.
2. Удивительное - рядом!
3. Встреча с Ангелом.
4. Тепло родительского дома.
5. Записка в будущее.
6. Сказочная история «Путешествие в страну Детства».
3.2. Для взрослых -
1. Мои воспоминания о детстве.
2. Свободная тема.
3. Листая семейный альбом.
4. Ангел-хранитель.
5. Добрая сказка - детство.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проходит с 1 мая 2020 года по 15 августа 2020 года.
Работы, загруженные после 15 августа 2020 г., к участию в конкурсе не допускаются.
4.2. Подробная информация на страничке конкурса в соцсети Facebook.
4.3. Жюри рассматривает присланные на конкурс работы с 15 августа по 15 сентября 2020 г.
В составе жюри:
- Елена Коницкая, доцент кафедры русской филологии Вильнюсского университета, доктор гуманитарных наук.
- Наталья Бабельчюс, член союза писателей России, художник, доктор физических наук.
- Александр Шахов, главный редактор газеты „Обзор“ .
- Татьяна Гультяева, учитель Вильнюсского многофункционального центра - школы "Саулетякё".
- Регина Канаева, организатор конкурса, хозяйка салона „Мелодия жизни”.
- Нина Хижий, поэтесса, графический дизайнер, член салона „Мелодия жизни“.
4.4. Итоги будут опубликованы 30 сентября 2020 г. на странице конкурса.
4.5. Награждение победителей конкурса и вручение памятного подарка состоится 3 октября 2020 г.
5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ КОНКУРСА
5.1. Работы могут быть выполнены в форме рассказа, стихотворения, поэмы, басни.
5.2. На конкурс принимаются работы на русском языке.
Участник гарантирует, что он является автором поданного на конкурс произведения и не нарушает авторских прав.
5.3. Объем творческой работы - не более 2 страниц формата А-4.
Произведения принимаются в электронном варианте в виде пристёгнутого файла - Microsoft Word, шрифт Times New Roman,
размер шрифта 14, интервал между строками 1,5.
5.4 Конкурсные работы высылать по эл.почте - kanajevaregina@yandex.ru
5.5 Информация по телефону +37064549518.
1.3.Участники конкурса - творчески одаренные люди без ограничений по возрасту.
1.3. Конкурс является международным.
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель конкурса:
Передать в литературных образах красоту семейных отношений, ценность личности ребёнка и его разнообразных талантов.
Задачи конкурса:
2.2.Выявлять творчески мыслящих людей.
2.3. Приобщать талантливых людей различного возраста к занятию
литературным творчеством. Формировать значимость доверительных семейных отношений.
3. ТЕМЫ КОНКУРСА
3.1. Для детей -
1. Самый надёжный друг.
2. Удивительное - рядом!
3. Встреча с Ангелом.
4. Тепло родительского дома.
5. Записка в будущее.
6. Сказочная история «Путешествие в страну Детства».
3.2. Для взрослых -
1. Мои воспоминания о детстве.
2. Свободная тема.
3. Листая семейный альбом.
4. Ангел-хранитель.
5. Добрая сказка - детство.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проходит с 1 мая 2020 года по 15 августа 2020 года.
Работы, загруженные после 15 августа 2020 г., к участию в конкурсе не допускаются.
4.2. Подробная информация на страничке конкурса в соцсети Facebook.
4.3. Жюри рассматривает присланные на конкурс работы с 15 августа по 15 сентября 2020 г.
В составе жюри:
- Елена Коницкая, доцент кафедры русской филологии Вильнюсского университета, доктор гуманитарных наук.
- Наталья Бабельчюс, член союза писателей России, художник, доктор физических наук.
- Александр Шахов, главный редактор газеты „Обзор“ .
- Татьяна Гультяева, учитель Вильнюсского многофункционального центра - школы "Саулетякё".
- Регина Канаева, организатор конкурса, хозяйка салона „Мелодия жизни”.
- Нина Хижий, поэтесса, графический дизайнер, член салона „Мелодия жизни“.
4.4. Итоги будут опубликованы 30 сентября 2020 г. на странице конкурса.
4.5. Награждение победителей конкурса и вручение памятного подарка состоится 3 октября 2020 г.
5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ КОНКУРСА
5.1. Работы могут быть выполнены в форме рассказа, стихотворения, поэмы, басни.
5.2. На конкурс принимаются работы на русском языке.
Участник гарантирует, что он является автором поданного на конкурс произведения и не нарушает авторских прав.
5.3. Объем творческой работы - не более 2 страниц формата А-4.
Произведения принимаются в электронном варианте в виде пристёгнутого файла - Microsoft Word, шрифт Times New Roman,
размер шрифта 14, интервал между строками 1,5.
5.4 Конкурсные работы высылать по эл.почте - kanajevaregina@yandex.ru
5.5 Информация по телефону +37064549518.