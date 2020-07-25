Литва подарила Эстонии новую страницу в истории баскетбола 🔊 Воспроизвести Фото: Lrytas.lt







В стартовом поединке международного баскетбольного турнира «Балтийская цепь» (в литовских СМИ этот турниру назвали „Baltijos kelias“), посвящённого 100-летию эстонского баскетбола, сборная Эстонии сенсационно победила в овертайме неоднократного призёра чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр, сборную Литвы - 92:85 (24:21, 23:23, 16:18, 14:15, 15:8).



Героем поединка стал 19-летний Керр Крийза (на снимке), набравший 26 очков.



На протяжении практически всей встречи в таллинском «Saku Suurhall» хозяева паркета были впереди. Хотя у литовцев добрая половина команды имела большой опыт выступления в Евролиге, но лишь дважды за матч они вели в счёте, отмечает rus.delfi.ee.



За три минуты до конца основного времени матча сборная Эстонии была впереди - 75:70, однако соперник сумел быстро её догнать - 77:77. В оставшиеся две минуты команды трижды обменялись атаками, но счёт так и не изменился. Героем поединка стал 19-летний Керр Крийза (на снимке), набравший 26 очков.На протяжении практически всей встречи в таллинском «Saku Suurhall» хозяева паркета были впереди. Хотя у литовцев добрая половина команды имела большой опыт выступления в Евролиге, но лишь дважды за матч они вели в счёте, отмечает rus.delfi.ee.За три минуты до конца основного времени матча сборная Эстонии была впереди - 75:70, однако соперник сумел быстро её догнать - 77:77. В оставшиеся две минуты команды трижды обменялись атаками, но счёт так и не изменился. В овертайме Крийза продолжил набирать очки. В самом начале первой дополнительной пятиминутки он убежал в отрыв, а на последней минуте второй дополнительной пятиминутки эстонский вундеркинд фактически подписал литовцам приговор, забросив из-за дуги - 90:85.



В поединке с литовцами Крийза 8 раз поражал корзину соперника из-за дуги, передав тем самым своеобразный привет «Жальгирису». Дело в том, что в 2018 году эстонский талант перешёл в самый популярный клуб Литвы, однако к основному составу его практически не подпускали. Поразмыслив над ситуацией, тартусец решил попытать счастья в США - весной он подписал контракт со студенческой командой Университета Аризоны.



Главный тренер литовской сборной Дарюс Масколюнас первое в истории литовского баскетбола поражение от Эстонии после матча назвал своего рода подарком хозяевам на юбилей.



В матче с Эстонией Литву представляли: Мантас Калнетис, Лукас Лекавичюс, Рокас Якубайтис, Марюс Григонис, Эймантас Бенджюс, Томас Димша, Эдгарас Улановас, Арнас Буткявичюс, Тадас Сядякярскис, Марекас Блажявичюс, Лауринас Бирутис.



Баскетбол. Международный турнир «Балтийская цепь»



24 июля, Эстония - Литва - 92:85 (24:21, 23:23, 16:18, 14:15, 15:8)



Литва: М.Григонис (14 очков), Л.Лекавичюс (12), Л.Бирутис (11), Т.Димша (11).



25 июля (суббота), 19:30 Литва - Латвия



26 июля (воскресенье), 19:30 Эстония - Латвия



Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, баскетбол, Эстония География: Эстония, Таллин — статья прочитана 176 раз Комментарии