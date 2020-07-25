На Янтарном комбинате добыт самородок Флотский 🔊 Воспроизвести Имя уникального камня – подарок работников предприятия ко Дню Военно-Морского Флота России.











В Приморском карьере Калининградского янтарного комбината (входит в структуру Госкорпорации Ростех) добыт янтарный самородок весом почти 1265 граммов. Находку обнаружили под конец рабочей смены вечером в четверг, 23 июля.



В честь Дня Военно-Морского Флота, который в России отметят 26 июля, самородок получил название «Флотский». Таким способом работники предприятия решили поздравить военнослужащих всех флотов России с предстоящим праздником.



Янтарный комбинат на протяжении многих лет поддерживает дружеские отношения с Балтийским флотом и шефствует над экипажем флагмана – эскадренного миноносца «Настойчивый». В мае этого года, в преддверии Дня Балтийского флота, представители предприятия изготовили янтарные гербы Российской Федерации, Вооруженных сил и Военно-морского флота России. Геральдические знаки передали в музей 11 общевойсковой армии, расположенный в Доме офицеров Балтийского флота. В Приморском карьере Калининградского янтарного комбината (входит в структуру Госкорпорации Ростех) добыт янтарный самородок весом почти 1265 граммов. Находку обнаружили под конец рабочей смены вечером в четверг, 23 июля.В честь Дня Военно-Морского Флота, который в России отметят 26 июля, самородок получил название «Флотский». Таким способом работники предприятия решили поздравить военнослужащих всех флотов России с предстоящим праздником.Янтарный комбинат на протяжении многих лет поддерживает дружеские отношения с Балтийским флотом и шефствует над экипажем флагмана – эскадренного миноносца «Настойчивый». В мае этого года, в преддверии Дня Балтийского флота, представители предприятия изготовили янтарные гербы Российской Федерации, Вооруженных сил и Военно-морского флота России. Геральдические знаки передали в музей 11 общевойсковой армии, расположенный в Доме офицеров Балтийского флота.











АО «Калининградский янтарный комбинат» образовано 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90 % мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2019 году реализовано более 467,9 тонны янтаря на сумму свыше 3 млрд рублей без учета НДС. Весь объем был продан на организованных торгах – на электронной торговой площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков.



Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.



Самородками называются янтарные образования, вес которых превышает 1 килограмм. В 2019 году в Приморском карьере обнаружено 18 янтарных самородков, в 2018 – 17, в 2017 – 18. До этого в год добывалось не больше 5–6 таких камней, говорится в сообщении пресс-службы комбината.образовано 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90 % мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2019 году реализовано более 467,9 тонны янтаря на сумму свыше 3 млрд рублей без учета НДС. Весь объем был продан на организованных торгах – на электронной торговой площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков.– одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. Инф. «Обзора» Категории: экономика, в России Ключевые слова: Янтарный комбинат, самородок, Флотский География: Россия, Калининград — статья прочитана 200 раз Комментарии