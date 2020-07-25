Безнаказанность как почва для будущей трагедии 🔊 Воспроизвести Москвичка заработала штрафов на миллион рублей за тысячу нарушений ПДД











Сотрудники ДПС задержали в Новой Москве женщину, за которой числилось штрафов за нарушение правил дорожного движения на более чем миллион рублей, сообщается на сайте столичного управления МВД.



Всего 35-летняя жительница Новой Москвы совершила 1076 нарушений, отметили в ведомстве. Ее задержали за рулем Mazda. Инспекторы ДПС составили на нее 113 административных протоколов по статье "Уклонение от исполнения административного наказания".



Материалы передали в суд, который будет решать вопрос о привлечении москвички к ответственности. Машину эвакуировали и передали службе судебных приставов, сообщает Сотрудники ДПС задержали в Новой Москве женщину, за которой числилось штрафов за нарушение правил дорожного движения на более чем миллион рублей, сообщается на сайте столичного управления МВД.Всего 35-летняя жительница Новой Москвы совершила 1076 нарушений, отметили в ведомстве. Ее задержали за рулем Mazda. Инспекторы ДПС составили на нее 113 административных протоколов по статье "Уклонение от исполнения административного наказания".Материалы передали в суд, который будет решать вопрос о привлечении москвички к ответственности. Машину эвакуировали и передали службе судебных приставов, сообщает РИА Новости. Категории: авто, в России Ключевые слова: штраф, ДТП География: Россия, Москва — статья прочитана 216 раз Комментарии