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Безнаказанность как почва для будущей трагедии

Москвичка заработала штрафов на миллион рублей за тысячу нарушений ПДД





Сотрудники ДПС задержали в Новой Москве женщину, за которой числилось штрафов за нарушение правил дорожного движения на более чем миллион рублей, сообщается на сайте столичного управления МВД.

Всего 35-летняя жительница Новой Москвы совершила 1076 нарушений, отметили в ведомстве. Ее задержали за рулем Mazda. Инспекторы ДПС составили на нее 113 административных протоколов по статье "Уклонение от исполнения административного наказания".

Материалы передали в суд, который будет решать вопрос о привлечении москвички к ответственности. Машину эвакуировали и передали службе судебных приставов, сообщает РИА Новости.
Категории: авто, в России
Ключевые слова: штраф, ДТП
География: Россия, Москва
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добавлена сегодня, 25 июля, 08:03

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