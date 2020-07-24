Трамп раскритиковал превращение Святой Софии в мечеть 🔊 Воспроизвести



Президент США Дональд Трамп на встрече с архиепископом Константинопольской православной церкви Элпидофором в Белом доме раскритиковал решение президента Турции превратить собор Святой Софии в мечеть.



«После запланированной 30-минутной встречи, которую архиепископ Элпидофор провел с вице-президентом США Майклом Пенсом в Вашингтоне, Трампу сообщили о том, что в Белом доме находится архиепископ, он пригласил его в свой кабинет и обсудил с ним все критические темы в течение 15 минут», – передает



«Президент США выглядел очень раздраженным и выразил свою обеспокоенность вопросом защиты прав человека и особенно религиозных свобод меньшинств в Турции. Он объявил себя помощником и сторонником Вселенского патриархата и лично патриарха Варфоломея, а также эллинизма, и подчеркнул, что он немедленно приступит к необходимым вмешательствам», – говорится в сообщении. Президент США Дональд Трамп на встрече с архиепископом Константинопольской православной церкви Элпидофором в Белом доме раскритиковал решение президента Турции превратить собор Святой Софии в мечеть.«После запланированной 30-минутной встречи, которую архиепископ Элпидофор провел с вице-президентом США Майклом Пенсом в Вашингтоне, Трампу сообщили о том, что в Белом доме находится архиепископ, он пригласил его в свой кабинет и обсудил с ним все критические темы в течение 15 минут», – передает ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости» сообщение Афинского агентства новостей АМНА.«Президент США выглядел очень раздраженным и выразил свою обеспокоенность вопросом защиты прав человека и особенно религиозных свобод меньшинств в Турции. Он объявил себя помощником и сторонником Вселенского патриархата и лично патриарха Варфоломея, а также эллинизма, и подчеркнул, что он немедленно приступит к необходимым вмешательствам», – говорится в сообщении. Вице-президент Пенс написал в Twitter, что США будут решительно выступать на стороне греческой православной церкви, призывая к тому, чтобы собор Святой Софии оставался доступным источником вдохновения для каждого человека любой веры.



«Я благодарен за встречу с президентом Трампом и вице-президентом Пенсом в Белом доме. Я выразил нашу глубокую скорбь по поводу превращения собора Святой Софии в мечеть, наше беспокойство о безопасности Вселенского патриархата и защите религиозных свобод», – написал архиепископ Элпидофор в своем аккаунте в Twitter.



«Во время встречи, которая прошла в теплой атмосфере, архиепископ Америки поднял все ключевые вопросы, касающиеся Вселенского патриархата, особо подчеркнув важность и необходимость открытия Богословской школы Халки», – сообщает АМНА.



Архиепископа сопровождал главный управляющий американской архиепископией отец Александрос Карлуцос.



Ранее комитет представителей православных церквей при Евросоюзе (CROCEU) осудил решение турецких властей превратить собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле из музея в мечеть.



Напомним, что в начале июля президент Турции Тайип Эрдоган заявил о подписании указа по смене статуса собора Святой Софии на мечеть. vz.ru Категории: политика, общество, культура, в мире Ключевые слова: Турция, Собор, решение, мечеть — статья прочитана 153 раза Комментарии