Загадочный символизм 🔊 Воспроизвести Адомас Варнас







Уже завтра, 25 июля, в Вильнюсе, в Национальной художественной галерее (NDG), открывается выставка картин „золотого фонда“ стран Балтии – „Дикие души. Живопись эпохи символизма в странах Балтии“ (Laukinės sielos. Baltijos šalių simbolizmo dailė).



С 25 июля Национальная художественная галерея Вильнюса погрузится в мир времён конца XIX в. – начала ХХ в., ведь именно в это период символизм достиг своего наибольшего развития.



В экспозиции приняли участие самые блистательные работы великих художников из Эстонии, Латвии и Литвы, общее количество картин – 36. Среди них есть работы таких мастеров живописи, как Микалоюс Константинас Чюрлёнис, Фердинанд Рущиц, Пятрас Калпокас, Антанас Вивульскис, Пятрас Римша, Антанас Жмуйдзинавичюс, Янис Розенталс, Петерис Крастиньш, Эмилия Грузите, Кристьян Рауд, Конрад Мяги и многие другие. С 25 июля Национальная художественная галерея Вильнюса погрузится в мир времён конца XIX в. – начала ХХ в., ведь именно в это период символизм достиг своего наибольшего развития.В экспозиции приняли участие самые блистательные работы великих художников из Эстонии, Латвии и Литвы, общее количество картин – 36. Среди них есть работы таких мастеров живописи, как Микалоюс Константинас Чюрлёнис, Фердинанд Рущиц, Пятрас Калпокас, Антанас Вивульскис, Пятрас Римша, Антанас Жмуйдзинавичюс, Янис Розенталс, Петерис Крастиньш, Эмилия Грузите, Кристьян Рауд, Конрад Мяги и многие другие.



Куратором выставки является известный французский исследователь эпохи символизма – Рудольф Рапетти (Rodolphe Rapetti). Впервые экспозиция была представлена публике в 2018 году, в музее изобразительных искусств – Орсе, в честь столетия независимости Балтийских стран.



В Париже выставка пользовалась огромным успехом, её посетили около 230 тысяч почитателей живописи. В том же году экспозиция переехала в Талинн, в художественный музей KUMU. Сейчас, в 2020 годЮу в честь тридцатилетия восстановления независимости Балтийских стран, выставка представлена зрителям в Национальной художественной галерее Вильнюса и в Латвийском национальном художественном музее (Рига).



Эмилия Грузите







Символизм – это международное течение, которое своим влиянием охватило литературу, музыку и живопись. В каждом краю символизм приобретал свои отличительные черты. В странах Балтии общая форма символизма тесно сплелась с национальными, романтическими идеями. Художники из Балтии и Западной Европы приняли концепцию свободы и веру в то, что через искусство человек может продемонстрировать свои внутренние переживания. Одалживая мотивы из фольклора, легенд, мифологии, изображая разнообразие природные явления и превращения, художники создавали альтернативную символическую реальность, которая часто имела и политический контекст.



В подготовке экспозиции приняли участие пять музеев – Литовский национальный художественный музей, Национальный художественный музей М. К. Чюрлёниса, Латвийский национальный художественный музей, Эстонский художественный музей, музеи Орсе и Оранжери, а также министерства культуры Литвы, Латвии, Эстонии и Франции.



Выставка в Национальной художественной галерее будет действовать до 11 октября 2020 года.



Фото автора



Выставака – уникальная платформа, которая состоит из 126 необыкновенных произведений живописи, графики и скульптуры, а также из редких изданий тех времён.Куратором выставки является известный французский исследователь эпохи символизма – Рудольф Рапетти (Rodolphe Rapetti). Впервые экспозиция была представлена публике в 2018 году, в музее изобразительных искусств – Орсе, в честь столетия независимости Балтийских стран.В Париже выставка пользовалась огромным успехом, её посетили около 230 тысяч почитателей живописи. В том же году экспозиция переехала в Талинн, в художественный музей KUMU. Сейчас, в 2020 годЮу в честь тридцатилетия восстановления независимости Балтийских стран, выставка представлена зрителям в Национальной художественной галерее Вильнюса и в Латвийском национальном художественном музее (Рига).Символизм – это международное течение, которое своим влиянием охватило литературу, музыку и живопись. В каждом краю символизм приобретал свои отличительные черты. В странах Балтии общая форма символизма тесно сплелась с национальными, романтическими идеями. Художники из Балтии и Западной Европы приняли концепцию свободы и веру в то, что через искусство человек может продемонстрировать свои внутренние переживания. Одалживая мотивы из фольклора, легенд, мифологии, изображая разнообразие природные явления и превращения, художники создавали альтернативную символическую реальность, которая часто имела и политический контекст.В подготовке экспозиции приняли участие пять музеев – Литовский национальный художественный музей, Национальный художественный музей М. К. Чюрлёниса, Латвийский национальный художественный музей, Эстонский художественный музей, музеи Орсе и Оранжери, а также министерства культуры Литвы, Латвии, Эстонии и Франции.Выставка в Национальной художественной галерее будет действовать до 11 октября 2020 года. Агния ПОДМОСТКО , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: выставка, „Дикие души. Живопись эпохи символизма в странах Балтии“, Laukinės sielos. Baltijos šalių simbolizmo dailė География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 166 раз Комментарии