Центробанк Литвы сомневается, что Luminor должным образом контролирует ситуацию 🔊 Воспроизвести



После того, как из-за поломки в Реестровом центре начались перебои в работе одного из крупнейших в Литве банков Luminor, Банк Литвы (БЛ, центробанк) сомневается, что Luminor должным образом контролирует ситуацию.



Надзорный совет БЛ в пятницу потребовал от Luminor объяснить, как он обеспечивает работу и защищает клиентов от вероятных перебоев, подтвердили BNS в центробанке.



"БЛ считает недопустимым то, что в деятельности Luminor особенно часто происходят разного рода перебои, во время которых банк не во всех случаях способен надлежащим образом обеспечить преемственность предоставления финансовых услуг своим клиентам", - указал БЛ.



Как отмечает центробанк, Luminor зачастую даже не информирует клиентов о перебоях, не принимает надлежащие меры для их защиты с целью избежания вероятных убытков.



В среду в БЛ поступило много жалоб от клиентов Luminor.



Банк Luminor в среду сообщил, что его клиенты, использующие мобильную электронную подпись, из-за перебоев в работе Реестрового центра не могут подключиться к интернету или мобильному банку.



Как сообщил Luminor, он использует решение мобильной электронной подписи, напрямую связанное с Реестровым центром, а не с операторами мобильной связи. Центр в четверг вечером восстановил услугу мобильной электронной подписи для банка.



Другие крупные банки сообщали, что у их клиентов никаких подобных проблем не возникло. После того, как из-за поломки в Реестровом центре начались перебои в работе одного из крупнейших в Литве банков Luminor, Банк Литвы (БЛ, центробанк) сомневается, что Luminor должным образом контролирует ситуацию.Надзорный совет БЛ в пятницу потребовал от Luminor объяснить, как он обеспечивает работу и защищает клиентов от вероятных перебоев, подтвердили BNS в центробанке."БЛ считает недопустимым то, что в деятельности Luminor особенно часто происходят разного рода перебои, во время которых банк не во всех случаях способен надлежащим образом обеспечить преемственность предоставления финансовых услуг своим клиентам", - указал БЛ.Как отмечает центробанк, Luminor зачастую даже не информирует клиентов о перебоях, не принимает надлежащие меры для их защиты с целью избежания вероятных убытков.В среду в БЛ поступило много жалоб от клиентов Luminor.Банк Luminor в среду сообщил, что его клиенты, использующие мобильную электронную подпись, из-за перебоев в работе Реестрового центра не могут подключиться к интернету или мобильному банку.Как сообщил Luminor, он использует решение мобильной электронной подписи, напрямую связанное с Реестровым центром, а не с операторами мобильной связи. Центр в четверг вечером восстановил услугу мобильной электронной подписи для банка.Другие крупные банки сообщали, что у их клиентов никаких подобных проблем не возникло. BNS Категории: экономика, чп и криминал, технологии Ключевые слова: лекарства, покупка, дождь, банки, Luminor, серверы География: Литва — статья прочитана 68 раз Комментарии