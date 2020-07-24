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Центробанк Литвы сомневается, что Luminor должным образом контролирует ситуацию



После того, как из-за поломки в Реестровом центре начались перебои в работе одного из крупнейших в Литве банков Luminor, Банк Литвы (БЛ, центробанк) сомневается, что Luminor должным образом контролирует ситуацию.

Надзорный совет БЛ в пятницу потребовал от Luminor объяснить, как он обеспечивает работу и защищает клиентов от вероятных перебоев, подтвердили BNS в центробанке.

"БЛ считает недопустимым то, что в деятельности Luminor особенно часто происходят разного рода перебои, во время которых банк не во всех случаях способен надлежащим образом обеспечить преемственность предоставления финансовых услуг своим клиентам", - указал БЛ.

Как отмечает центробанк, Luminor зачастую даже не информирует клиентов о перебоях, не принимает надлежащие меры для их защиты с целью избежания вероятных убытков.

В среду в БЛ поступило много жалоб от клиентов Luminor.

Банк Luminor в среду сообщил, что его клиенты, использующие мобильную электронную подпись, из-за перебоев в работе Реестрового центра не могут подключиться к интернету или мобильному банку.

Как сообщил Luminor, он использует решение мобильной электронной подписи, напрямую связанное с Реестровым центром, а не с операторами мобильной связи. Центр в четверг вечером восстановил услугу мобильной электронной подписи для банка.

Другие крупные банки сообщали, что у их клиентов никаких подобных проблем не возникло.
BNS
Категории: экономика, чп и криминал, технологии
Ключевые слова: лекарства, покупка, дождь, банки, Luminor, серверы
География: Литва
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добавлена сегодня, 24 июля, 19:00

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