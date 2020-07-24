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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Все реестры и системы, находящие в ведении Минюста Литвы, действуют
В пятницу Министерство юстиции Литвы сообщило, что все находящиеся в его ведении регистры и информационные системы действуют.
"Все регистры и информационные системы Министерства юстиции имеют запасные серверы, поэтому их деятельность сравнительно быстро была восстановлена, они доступны в полном объеме", – отметил в пресс-релизе министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.
В ведении Министерства юстиции находятся Реестры населения, адресов, недвижимого имущества, юридических лиц, ипотеки, актов ареста имущества, доверенностей, договоров, брачных договоров, завещаний, регистры лиц с ограниченными возможностями и недееспособных.
А также четыре информационных системы: приставов, ограничения денежных средств, участников юридических лиц, членов политических партий.
Деятельность этих реестров была нарушена после сильного ливня в Вильнюсе, который залил помещения серверов Реестрового центра.
Категории: чп и криминал, технологии
География: Литва
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