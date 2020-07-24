Вулкан страстей 🔊 Воспроизвести Фото: fksuduva.lt







В четверг в литовском футболе взорвался свой Эйяфьядлайёкюдль (уже успели позабыть, что это такое?).



Страсти бушевали в Каунасе, но то, что произошло в Мариямполе, надолго останется в памяти поклонников литовского футбола. Возможно, даже дольше, чем название исландского вулкана, парализовавшего несколько лет назад полпланеты.



Манфредас Лукьянчукас, главный судья поединка «Судува» - «Банга» показал четыре красных карточки, и все – представителям команды хозяев. Знатоки футбольных правил могут удивиться: как же так, если на поле остаётся 7 игроков, то матч на этом заканчивается. Дело в том, что один из «красных лауреатов» был наказан за неспортивное поведение на скамейке запасных. Страсти бушевали в Каунасе, но то, что произошло в Мариямполе, надолго останется в памяти поклонников литовского футбола. Возможно, даже дольше, чем название исландского вулкана, парализовавшего несколько лет назад полпланеты.Манфредас Лукьянчукас, главный судья поединка «Судува» - «Банга» показал четыре красных карточки, и все – представителям команды хозяев. Знатоки футбольных правил могут удивиться: как же так, если на поле остаётся 7 игроков, то матч на этом заканчивается. Дело в том, что один из «красных лауреатов» был наказан за неспортивное поведение на скамейке запасных.



Как протекал этот матч и решить, насколько объективным было судейство в данном матче, можно по видеозаписям, размещённым на сайте лиги alyga.lt и продублированным на сайте «Обзора».



Чемпионат Литвы по футболу-2020



11-й тур



«Кауно Жальгирис» – «Панявежис» – 3:2 (голы: С.Урбис, 40, Л.Пилибайтис, 49, Д.Виткус, 90+3 - Р.Садаускас, 73, «Кауно Жальгирис» – в свои ворота, Э.Бергонси, 90+5). Удаления: Э.Давид, 76 – «Кауно Жальгирис», Ж.Элиас, 81 - «Панявежис». 250 зрителей.



«Жальгирис» (Вильнюс) – «Ритеряй» (Вильнюс) – 1:0 (Х.Видмон, 6). 500 зрителей.



«Судува» (Мариямполе) – «Банга» (Гаргждай) – 0:0. Удаления: Т.Саламон, 34, Д.Оффенбахер, 52, И.Плукас, 84, В.Шабала, 86 (все – «Судува»). 770 зрителей.







Бомбардиры: 1-3. Михрет Топчагич («Судува»), Линас Пилибайтис («Кауно Жальгирис»), Хьюго Видмон («Жальгирис» – по 5 голов.



Турнирное положение: 1. «Судува» - 26 очков (разница мячей – 16:7), 2. «Жальгирис» - 23 (22:6), 3. «Кауно Жальгирис» - 19 (15:7), 4. «Банга» - 9 (6:10), 5. «Панявежис» - 7 (7:21), 6. «Ритеряй» – 5 (6:21).







В 12-м туре 28 июля встречаются: «Кауно Жальгирис» - «Банга», «Панявежис» - «Жальгирис», «Ритеряй» - «Судува».



А ещё у «Судувы» было 7 желтых карточек.Как протекал этот матч и решить, насколько объективным было судейство в данном матче, можно по видеозаписям, размещённым на сайте лиги alyga.lt и продублированным на сайте «Обзора».«Кауно Жальгирис» – «Панявежис» – 3:2 (голы: С.Урбис, 40, Л.Пилибайтис, 49, Д.Виткус, 90+3 - Р.Садаускас, 73, «Кауно Жальгирис» – в свои ворота, Э.Бергонси, 90+5). Удаления: Э.Давид, 76 – «Кауно Жальгирис», Ж.Элиас, 81 - «Панявежис». 250 зрителей.«Жальгирис» (Вильнюс) – «Ритеряй» (Вильнюс) – 1:0 (Х.Видмон, 6). 500 зрителей.«Судува» (Мариямполе) – «Банга» (Гаргждай) – 0:0. Удаления: Т.Саламон, 34, Д.Оффенбахер, 52, И.Плукас, 84, В.Шабала, 86 (все – «Судува»). 770 зрителей.1-3. Михрет Топчагич («Судува»), Линас Пилибайтис («Кауно Жальгирис»), Хьюго Видмон («Жальгирис» – по 5 голов.1. «Судува» - 26 очков (разница мячей – 16:7), 2. «Жальгирис» - 23 (22:6), 3. «Кауно Жальгирис» - 19 (15:7), 4. «Банга» - 9 (6:10), 5. «Панявежис» - 7 (7:21), 6. «Ритеряй» – 5 (6:21). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол, чемпионат, Лига А, чемпионат Литвы по футболу, чемпионат Литвы — статья прочитана 92 раза Комментарии