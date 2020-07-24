На следующей неделе в Литве могут предложить вернуть обязательное ношение масок 🔊 Воспроизвести



На следующей неделе в Литве могут предложить вернуть обязательное ношение масок, однако по поводу того, где конкретно они будут обязательны, Министерство здравоохранения еще решает.



"В качестве одной из наиболее эффективных мер рассматривается обязательное ношение масок, прежде всего, конечно в транспорте, в торговых центрах и в других местах массового скопления людей, где трудно держать безопасную дистанцию", – заявила в пятницу на пресс-конференции вице-министр здравоохранения Литвы Кристина Гаруолене.



Заведующий пресс-службой Министерства здравоохранения Витаутас Бенюшис сообщил BNS, что пока рассматриваются все варианты.



"В данный момент министерство рассматривает различные варианты, и анализирует лучшую практику других стран. На следующей неделе будут приняты решения о конкретных предложениях, и как один из рассматриваемых вариантов - возврат обязательного ношения масок в общественном транспорте, а также на остановках, возможно на мероприятиях", – сказал он. На следующей неделе в Литве могут предложить вернуть обязательное ношение масок, однако по поводу того, где конкретно они будут обязательны, Министерство здравоохранения еще решает."В качестве одной из наиболее эффективных мер рассматривается обязательное ношение масок, прежде всего, конечно в транспорте, в торговых центрах и в других местах массового скопления людей, где трудно держать безопасную дистанцию", – заявила в пятницу на пресс-конференции вице-министр здравоохранения Литвы Кристина Гаруолене.Заведующий пресс-службой Министерства здравоохранения Витаутас Бенюшис сообщил BNS, что пока рассматриваются все варианты."В данный момент министерство рассматривает различные варианты, и анализирует лучшую практику других стран. На следующей неделе будут приняты решения о конкретных предложениях, и как один из рассматриваемых вариантов - возврат обязательного ношения масок в общественном транспорте, а также на остановках, возможно на мероприятиях", – сказал он. Также рассматривается возможность установить соблюдение рекомендуемой дистанции.



Замещающий министра здравоохранения министр коммуникаций и транспорта Ярослав Наркевич сообщил, что до принятия решений ведомство "настоятельно призывает" носить маски.



"Практически мы уже в начале недели рассмотрели список возможных мер, этот список был и ранее. (...) Прежде всего, ужесточаются требования ношения масок, либо оно станет обязательным. Сейчас мы ужесточаем призыв соблюдать дистанцию и носить маски", – сказал Я. Наркевич.



По его словам, с учетом эпидемиологической ситуации могут быть предложены и иные меры, но выразил надежду на то, что они не потребуются.



Общее количество зараженных коронавирусом в Литве составляет 1986, выздоровели 1616 человек.



Только за минувшие сутки было выявлено 26 новых случаев. По подсчетам BNS, это максимальное суточное количество с начала мая.



Сейчас коронавирусом больны 277 человек. В изоляции находится 99 человек.



От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 124 раза Комментарии