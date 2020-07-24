Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В первом квартале банки Литвы заработали 65 млн евро прибыли – на 28,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.



Прибыльно в этом году работали 10 банков или отделений иностранных банков, убыточно – 5. Среди последних преобладали банки, которые реорганизуют деятельность, начинают или прекращают ее, сообщил Банк Литвы (Центробанк).



За три месяца этого года банки заработали 129,5 млн евро чистых доходов от процентов – на 10,7% больше, чем год назад, когда чистые доходы от услуг и комиссионных почти не изменились и достигали 55,8 млн евро.



Как говорится в сообщении Центробанка, уже в первом квартале банки ощутили воздействие замедления экономики от коронакризиса, это обусловило ухудшение некоторых финансовых показателей банков, включая прибыль. В первом квартале банки Литвы заработали 65 млн евро прибыли – на 28,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.Прибыльно в этом году работали 10 банков или отделений иностранных банков, убыточно – 5. Среди последних преобладали банки, которые реорганизуют деятельность, начинают или прекращают ее, сообщил Банк Литвы (Центробанк).За три месяца этого года банки заработали 129,5 млн евро чистых доходов от процентов – на 10,7% больше, чем год назад, когда чистые доходы от услуг и комиссионных почти не изменились и достигали 55,8 млн евро.Как говорится в сообщении Центробанка, уже в первом квартале банки ощутили воздействие замедления экономики от коронакризиса, это обусловило ухудшение некоторых финансовых показателей банков, включая прибыль. "Решения Банка Литвы по укреплению иммунитета банковского сектора к возможным потрясениями и рекомендации принесли свои результаты – банки встретили кризис хорошо подготовленными, ос солидными запасами капитала и ликвидности", – отметил директор Службы надзора ЦБ Екатерина Говина.



В конце марта все банки следовали требованию достаточности капитала – этот показатель за квартал вырос с 19,9% до 22,8%. Состояние ликвидности банков по-прежнему хорошее.



Банковские вклады за квартал выросли на 1,7% до 25,4 млрд евро, кредитный портфель в чистой стоимости вырос на 133 млн евро до 20,6 млрд евро (за год – на 3,5%)



В конце марта лицензиями обладали 10 банков и 8 филиалов зарубежных банков. В этом году услуги начали предоставлять три специализированных банка: Revolut Bank, GF bankas и Fjord bank.



* * *



Квоты на вылов трески и Brexit вызывают беспокойство у Espersen Lietuva



Действующее в Клайпедской экономической зоне (КСЭЗ) рыбоперерабатывающее предприятие датского капитала Espersen Lietuva обеспокоено заметным снижением квот на вылов трески и Brexit – два этих основных фактора негативно сказываются на его работе.



Espersen Lietuva отмечает, что в прошлом году ему пришлось взять под контроль риск в связи с поставками сырья и ценами на него, у предприятия также были проблемы с наймом работников. Неясные последствия Brexit тоже вызывают беспокойство у руководства компании.



"Основное сырье компании - треска. Ограничение поставок сырья квотами влияет на рост цен на сырье, как и негативное внешнее событие извне Brexit. Один из важнейших наших рынков - Соединенное Королевство, поэтому мы внимательно следим за ситуацией (...)", – говорится в отчете о деятельности компании за 2019 год для Реестрового центра.



Квоты на вылов трески в восточной части Балтийского моря в этом году снижены на 92% - трески разрешено выловить 2 тыс. тонн, тогда как в западной части Балтики квоты снижены на 60% до 3,8 тыс. тонн.



Выручка компании в прошлом году была 50 млн евро - на 2,8% меньше, чем в 2018, компания понесла 239 тыс. евро чистых убытков (в 2018 году чистая прибыль была 222 тыс. евро).



100% акций Espersen Lietuva принадлежит даской компании Espersen. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 143 раза Комментарии