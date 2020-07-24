Дирекция автодорог Литвы вновь не нашла подрядчика исправить дефекты Панямунской окружной дороги 🔊 Воспроизвести



Дирекции автодорог Литвы не удалось найти подрядчика, который смог бы исправить уложенную пять лет назад некачественно и до сих пор не используемую Панямунскую окружную дорогу на границе с Калининградской областью РФ.



На повторный конкурс подрядчика укрепления насыпи не было получено ни одного предложения, сообщается на портале публичных закупок cvpp.lt.



В Дорожной дирекции BNS сообщили, что конкурс будет объявлен заново. вновь будут пересмотрены его условия.



Бывший глава Дирекции автодорог Литвы Виталий Андреев ранее сообщал BNS, что надеется найти подрядчика весной, а начать работы осенью.



Панемунской объездной дорогой, стоившей 26,3 млн евро, пользуется только пограничная служба, а открыть движение по ней для всех планировалось после того, как Россия завершит строительство моста и оборудует на своей стороне дорожную инфраструктуру. Дирекции автодорог Литвы не удалось найти подрядчика, который смог бы исправить уложенную пять лет назад некачественно и до сих пор не используемую Панямунскую окружную дорогу на границе с Калининградской областью РФ.На повторный конкурс подрядчика укрепления насыпи не было получено ни одного предложения, сообщается на портале публичных закупок cvpp.lt.В Дорожной дирекции BNS сообщили, что конкурс будет объявлен заново. вновь будут пересмотрены его условия.Бывший глава Дирекции автодорог Литвы Виталий Андреев ранее сообщал BNS, что надеется найти подрядчика весной, а начать работы осенью.Панемунской объездной дорогой, стоившей 26,3 млн евро, пользуется только пограничная служба, а открыть движение по ней для всех планировалось после того, как Россия завершит строительство моста и оборудует на своей стороне дорожную инфраструктуру. Дорогу прокладывали латвийская и литовская компании по строительству дорог и мостов Latvijas tilti и Kauno keliai, они не согласились исправлять дефекты за свой счет, поэтому приходится закупать работы заново.



В прошлом году сообщалось, что дорога местами просела примерно на 1 метр из-за находящегося под ней торфяного слоя. Эксперты установили явную деформацию полотна – если ее не исправить, то за 10 лет дорога просядет еще на 12,5 см.



Литва и Россия после продолжавшихся несколько лет дискуссий в октябре 2011 года подписали соглашение о строительстве нового моста через Неман. Мост, который соединяет Панемуне и Советск, должен повысить пропускную способность погранпереходов между Литвой и Калининградской областью РФ. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, авто Ключевые слова: конкурс, дорога, ремонт, подряд — статья прочитана 167 раз Комментарии