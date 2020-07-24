Дирекция автодорог Литвы вновь не нашла подрядчика исправить дефекты Панямунской окружной дороги

Дирекции автодорог Литвы не удалось найти подрядчика, который смог бы исправить уложенную пять лет назад некачественно и до сих пор не используемую Панямунскую окружную дорогу на границе с Калининградской областью РФ.
На повторный конкурс подрядчика укрепления насыпи не было получено ни одного предложения, сообщается на портале публичных закупок cvpp.lt.
В Дорожной дирекции BNS сообщили, что конкурс будет объявлен заново. вновь будут пересмотрены его условия.
Бывший глава Дирекции автодорог Литвы Виталий Андреев ранее сообщал BNS, что надеется найти подрядчика весной, а начать работы осенью.
Панемунской объездной дорогой, стоившей 26,3 млн евро, пользуется только пограничная служба, а открыть движение по ней для всех планировалось после того, как Россия завершит строительство моста и оборудует на своей стороне дорожную инфраструктуру.
Дорогу прокладывали латвийская и литовская компании по строительству дорог и мостов Latvijas tilti и Kauno keliai, они не согласились исправлять дефекты за свой счет, поэтому приходится закупать работы заново.
В прошлом году сообщалось, что дорога местами просела примерно на 1 метр из-за находящегося под ней торфяного слоя. Эксперты установили явную деформацию полотна – если ее не исправить, то за 10 лет дорога просядет еще на 12,5 см.
Литва и Россия после продолжавшихся несколько лет дискуссий в октябре 2011 года подписали соглашение о строительстве нового моста через Неман. Мост, который соединяет Панемуне и Советск, должен повысить пропускную способность погранпереходов между Литвой и Калининградской областью РФ.
В прошлом году сообщалось, что дорога местами просела примерно на 1 метр из-за находящегося под ней торфяного слоя. Эксперты установили явную деформацию полотна – если ее не исправить, то за 10 лет дорога просядет еще на 12,5 см.
Литва и Россия после продолжавшихся несколько лет дискуссий в октябре 2011 года подписали соглашение о строительстве нового моста через Неман. Мост, который соединяет Панемуне и Советск, должен повысить пропускную способность погранпереходов между Литвой и Калининградской областью РФ.