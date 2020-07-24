В Клайпеде начинается традиционный Праздник моря – без шествий

В пятницу в Клайпеде начинается традиционный Праздник моря. В этом году масштаб будет меньше, не будет ставших традиционными шествий, не объявляется время открытия.
"Дискуссия о том, быть или не быть Празднику моря, была действительно концептуальной. Мы сохранили дорогую для города и общественности традицию Праздника моря, сократив наиболее массовые мероприятия – шествие морской общественности, концерты на больших сценах, полюбившуюся публикой программу фонтанного шоу, фейерверки", – заявил мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.
"В этом году будем праздновать, но не так шумно, непременно в безопасности, изобретательно и весело", – сказал он.
Праздник назван "Свидания с ветром". По словам организаторов, все выступления будут доступны публике тремя способами – исполнители будут приезжать, приплывать и приходить.
"Большие концерты пятницы и субботы переносятся на сценическую платформу на колесах, которая будет перемещаться по городу, останавливаясь для 15-минутных выступлений", – сказала руководитель проекта праздника Рута Степонавичене.
Вечером музыкальные выступления будут на мостах и на реке, с судов.
Из соображений безопасности не разглашается время церемонии открытия Праздника моря.
Гендиректор Клайпедского морского порта Альгис Латакас сообщил, что Соревнования драконов – соревнования судов на реке Данге – в этом году состоятся. В субботу почти 400 участников сразятся за приз дирекции порта.
В этом году на праздник ждут гостей - суда из Польши, Эстонии. Ночной парад исторических судов с факелами начнется в субботу вечером между мостами Пилес и Данге.
Впервые Праздник моря (тогда он назывался День моря) состоялся 12 августа 1934 года.
Калейдоскоп Праздника моря - 2019 в Клайпеде
Из архива "Обзора"
Вечером музыкальные выступления будут на мостах и на реке, с судов.
Из соображений безопасности не разглашается время церемонии открытия Праздника моря.
Гендиректор Клайпедского морского порта Альгис Латакас сообщил, что Соревнования драконов – соревнования судов на реке Данге – в этом году состоятся. В субботу почти 400 участников сразятся за приз дирекции порта.
В этом году на праздник ждут гостей - суда из Польши, Эстонии. Ночной парад исторических судов с факелами начнется в субботу вечером между мостами Пилес и Данге.
Впервые Праздник моря (тогда он назывался День моря) состоялся 12 августа 1934 года.
Калейдоскоп Праздника моря - 2019 в Клайпеде
Из архива "Обзора"