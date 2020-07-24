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В Клайпеде начинается традиционный Праздник моря – без шествий



В пятницу в Клайпеде начинается традиционный Праздник моря. В этом году масштаб будет меньше, не будет ставших традиционными шествий, не объявляется время открытия.

"Дискуссия о том, быть или не быть Празднику моря, была действительно концептуальной. Мы сохранили дорогую для города и общественности традицию Праздника моря, сократив наиболее массовые мероприятия – шествие морской общественности, концерты на больших сценах, полюбившуюся публикой программу фонтанного шоу, фейерверки", – заявил мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.

"В этом году будем праздновать, но не так шумно, непременно в безопасности, изобретательно и весело", – сказал он.

Праздник назван "Свидания с ветром". По словам организаторов, все выступления будут доступны публике тремя способами – исполнители будут приезжать, приплывать и приходить.
"Большие концерты пятницы и субботы переносятся на сценическую платформу на колесах, которая будет перемещаться по городу, останавливаясь для 15-минутных выступлений", – сказала руководитель проекта праздника Рута Степонавичене.

Вечером музыкальные выступления будут на мостах и на реке, с судов.

Из соображений безопасности не разглашается время церемонии открытия Праздника моря.

Гендиректор Клайпедского морского порта Альгис Латакас сообщил, что Соревнования драконов – соревнования судов на реке Данге – в этом году состоятся. В субботу почти 400 участников сразятся за приз дирекции порта.

В этом году на праздник ждут гостей - суда из Польши, Эстонии. Ночной парад исторических судов с факелами начнется в субботу вечером между мостами Пилес и Данге.

Впервые Праздник моря (тогда он назывался День моря) состоялся 12 августа 1934 года.

Калейдоскоп Праздника моря - 2019 в Клайпеде

Из архива "Обзора"

BNS
Категории: общество, культура, в странах Балтии, история
Ключевые слова: праздник, праздник моря, город, море
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 24 июля, 14:20

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