О коронавирусе в Литве сегодня, 24 июля /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 26 новых случаев коронавируса, общее количество их выросло до 1986, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.



По подсчетам BNS, это максимальное суточное количество с начала мая.



Сейчас коронавирусом больны 277 человек, 1616 человек выздоровели. В изоляции находится 99 человек.



От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.



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С понедельника в Литве будут считаться затронутыми COVID-19 страны, в которых показатель заболеваемости за последние 14 дней превышает 16 случаев на 100 тыс. населения, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.



"Поэтому увеличится список стран, по прибытии из которых гражданам Литвы и иностранцам будет обязательна 14-дневная изоляция. Показатель заболеваемости снижается с целью согласования политики открытых границ с другими Балтийскими странами и Евросоюзом", – говорится в сообщении. За минувшие сутки в Литве подтверждено 26 новых случаев коронавируса, общее количество их выросло до 1986, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.По подсчетам BNS, это максимальное суточное количество с начала мая.Сейчас коронавирусом больны 277 человек, 1616 человек выздоровели. В изоляции находится 99 человек.От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.* * *С понедельника в Литве будут считаться затронутыми COVID-19 страны, в которых показатель заболеваемости за последние 14 дней превышает 16 случаев на 100 тыс. населения, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения."Поэтому увеличится список стран, по прибытии из которых гражданам Литвы и иностранцам будет обязательна 14-дневная изоляция. Показатель заболеваемости снижается с целью согласования политики открытых границ с другими Балтийскими странами и Евросоюзом", – говорится в сообщении. До сих пор, сильно затронутыми вирусом странами, считались те, где показатель заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней превышал 25 случаев на 100 тыс. населения.



По действующему сейчас порядку, лица прибывающие из затронутых вирусом стран обязаны соблюдать 14-дневную изоляцию. Если в стране показатель заражений превышает 25 случаев на 10 тыс. жителей, то въезд иностранцам в Литву из такой страны запрещен, за редкими исключениями, предусмотренными правительством.



Министерство напоминает, что с учетом эпидемиологических показателей список стран обновляется каждую пятницу и вступает в силу в понедельник.



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Из-за проблем в e.sveikata проверенные на мобильных пунктах - без отрицательных ответов



В связи с тем, что четвертый день не удается полностью восстановить работу электронной системы здравоохранения Литвы e.sveikata, лица, проверявшиеся на коронавирус на мобильных пунктах не получают отрицательных ответов.



"Люди не получают отрицательных ответов, поскольку такие ответы посылались через СМС-сообщения, это было интегрировано в систему e.sveikata. Сейчас весь этот процесс остановлен, и мы с нетерпением ждем, когда вновь его запустят, чтобы мы могли информировать людей", – сказал BNS глава Каунасской станции скорой медицинской помощи, где действует красная линия, Нериюс Микелёнис.



О положительных ответах людей, как и прежде, информируют звонком.



"О положительных ответах людей информируют лично по телефону, но с отрицательными ответами действительно есть проблемы", – сказал он.



По словам Н. Микелёниса, лица, которые не получают ответов звонят на горячую линию, однако он подчеркивает, что операторы не могут узнать результаты анализов и сообщить их людям, поэтому просят этого не делать.



"Мы хотим попросить, чтобы люди поняли нас, что это не наша вина, и чтобы они не звонили по номеру 1808 с вопросом об ответе на тест коронавируса. Мы действительно не можем им ответить", – сказал Н. Микелёнис.



В результате сильного ливня в понедельник вечером прорвало водосточную трубу и была залита серверная Реестрового центра. По этой причине были перебои в системах многих ведомств.



Большинство серверов центру удалось восстановить, однако система e.sveikata, которая, по словам представителей Реестрового центра, является самой крупной и сложной из всех реестров страны, все еще восстанавливается.



Реестровый центр пока не может ответить, когда она заработает.



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Несмотря на рост случаев COVID-19 в Литве, обстоятельства заражения ясны



На этой неделе в Литве было подтверждено более 50 новых случаев коронавируса, обстоятельства заражения большинства ясны, и это радует, утверждает Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).



"Число случаев растет, это демонтирует, что нельзя расслабляться, но отрадна тенденция того, что большинство случаев, которые выявляются, идентифицируются, обстоятельства заражений ясны, они изолируются", – заявила на пресс-конференции в пятницу представитель НЦОЗ Эгле Коркут.



По словам Э. Коркут, самоизоляция является одной из важнейших мер, которая сокращает риск распространения вируса.



"Мы хотим обратить внимание на важность самоизоляции, ведь выявленные вчера 12 случаев в Каунасе были проверены на прошлой неделе, их анализы были отрицательными, а на этой неделе при повторном исследовании они уже стали положительными" – сказал представитель НЦОЗ.



"То, что после контакта в начале изоляции человек еще не выделяет вирус, не означает, что он не заболеет. Изоляцию нужно честно соблюдать до последнего дня, который указали специалисты", – пояснила она.



Общее количество зараженных коронавирусом в Литве составляет 1986, выздоровели 1616 человек.



Только за минувшие сутки было выявлено 26 новых случаев. По подсчетам BNS, это максимальное суточное количество с начала мая.



Сейчас коронавирусом больны 277 человек. В изоляции находится 99 человек.



От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин. Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 203 раза Комментарии