В Вильнюсе министры культуры стран Балтии откроют художественную выставку 🔊 Воспроизвести



В пятницу в литовском Министерстве культуры состоится встреча министров культуры трех Балтийских стран, после этого главы ведомств откроют художественную выставку.



Министры культуры Литвы, Латвии и Эстонии Миндаугас Кветкаускас, Наурис Пунтулис и Тынис Лукас планируют подписать меморандум о повышении признания литературы и переводов Балтийских стран, сообщило министерство



После обеда они примут участие в открытии выставки "Дикие души. Искусство символизма Балтийских стран" в Национальной художественной галерее в Вильнюсе.



На выставке, рассказывающей о "золотом фонде" искусства Балтийских стран конца XIX – начала XX века будут представлены 36 работ наиболее известных художников Латвии, Литвы и Эстонии. Среди них работы Микалоюса Константинаса Чюрлёниса, Фердинанда Рущица, Пятраса Калпокаса, Антанаса Вивульскиса, Пятраса Румшаса, Антанаса Жмуйдзинавичюса, Яниса Розенталса, Вильгельма Пурвитиса, Йоханна Вальтера, Петерса Крастиньша, Эмилии Грузите, Кристьяна Рауда, Конрада Маги, Николая Триико, Оскара Каллиса, Пеета Арена. В пятницу в литовском Министерстве культуры состоится встреча министров культуры трех Балтийских стран, после этого главы ведомств откроют художественную выставку.Министры культуры Литвы, Латвии и Эстонии Миндаугас Кветкаускас, Наурис Пунтулис и Тынис Лукас планируют подписать меморандум о повышении признания литературы и переводов Балтийских стран, сообщило министерствоПосле обеда они примут участие в открытии выставки "Дикие души. Искусство символизма Балтийских стран" в Национальной художественной галерее в Вильнюсе.На выставке, рассказывающей о "золотом фонде" искусства Балтийских стран конца XIX – начала XX века будут представлены 36 работ наиболее известных художников Латвии, Литвы и Эстонии. Среди них работы Микалоюса Константинаса Чюрлёниса, Фердинанда Рущица, Пятраса Калпокаса, Антанаса Вивульскиса, Пятраса Румшаса, Антанаса Жмуйдзинавичюса, Яниса Розенталса, Вильгельма Пурвитиса, Йоханна Вальтера, Петерса Крастиньша, Эмилии Грузите, Кристьяна Рауда, Конрада Маги, Николая Триико, Оскара Каллиса, Пеета Арена. "Это 126 уникальных произведения в технике графики, скульптуры, картины маслом, а также редкие издания тех лет", – говорится в сообщении Литовского национального художественного музея.



Впервые эта выставка была представлена в 2018 году в Музее Д'Орсе в Париже. в честь столетия независимости Балтийских стран. Во Франции ее посетили более 230 тыс. человек.



В этом же году выставка была перенесена в таллинский музей KUMU, а в 2020 году в честь тридцатилетия восстановления независимости Балтийских стран она будет выставлена в Национальной художественной галерее в Вильнюсе и в Национальном художественном музее Латвии в Риге.



Выставка в Национальной галерее в Вильнюсе будет действовать до 11 октября. BNS Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: выставка, встреча, министры — статья прочитана 129 раз Комментарии