Главная >> Новости >> авто, чп и криминал >> Linava: въезда в Литву из Беларуси ожидают 1,1 тыс. грузовых автомобилей

Linava: въезда в Литву из Беларуси ожидают 1, 1 тыс. грузовых автомобилей

@Фото: Госпогранкомитет Белоруссии


Въезда в Литву из Беларуси ожидают около 1.1 тыс. грузовых автомобилей, сообщил радиостанции LRT генеральный секретарь Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Мечислав Атрошкевич.

По его словам, водители грузовиков ожидают в постоянном движущейся очереди, для них не создают условия для отдыха.

"В последнее время ситуация очень сложная, поскольку потерять трое с половиной суток на границе – это слишком большая роскошь. Говорят, что большой поток, какие-то неисправности... На белорусской стороне нет площадок для ожидания, нет условий для того, чтобы спокойно ждать несколько суток", – сказал в пятницу радиостанции представитель Linava.

Очереди на границе с Беларусью образуются и на литовской стороне, пограничники утверждают, что такая ситуация сложилась с марта, когда был введен карантин. Здесь водителям приходится ждать в очередях по 8 часов.

По данным Дирекции пограничных контрольно-пропускных пунктов, на КПП в Шальчининкай на стоянке ожидания в очереди стоят 34 грузовых автомобиля.
BNS
Категории: авто, чп и криминал
Ключевые слова: Беларусь, граница, наблюдение, камеры
География: Литва
статья прочитана 152 раза
добавлена сегодня, 24 июля, 12:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка