Linava: въезда в Литву из Беларуси ожидают 1, 1 тыс. грузовых автомобилей 🔊 Воспроизвести @Фото: Госпогранкомитет Белоруссии



Въезда в Литву из Беларуси ожидают около 1.1 тыс. грузовых автомобилей, сообщил радиостанции LRT генеральный секретарь Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Мечислав Атрошкевич.



По его словам, водители грузовиков ожидают в постоянном движущейся очереди, для них не создают условия для отдыха.



"В последнее время ситуация очень сложная, поскольку потерять трое с половиной суток на границе – это слишком большая роскошь. Говорят, что большой поток, какие-то неисправности... На белорусской стороне нет площадок для ожидания, нет условий для того, чтобы спокойно ждать несколько суток", – сказал в пятницу радиостанции представитель Linava.



Очереди на границе с Беларусью образуются и на литовской стороне, пограничники утверждают, что такая ситуация сложилась с марта, когда был введен карантин. Здесь водителям приходится ждать в очередях по 8 часов.



По данным Дирекции пограничных контрольно-пропускных пунктов, на КПП в Шальчининкай на стоянке ожидания в очереди стоят 34 грузовых автомобиля. Въезда в Литву из Беларуси ожидают около 1.1 тыс. грузовых автомобилей, сообщил радиостанции LRT генеральный секретарь Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Мечислав Атрошкевич.По его словам, водители грузовиков ожидают в постоянном движущейся очереди, для них не создают условия для отдыха."В последнее время ситуация очень сложная, поскольку потерять трое с половиной суток на границе – это слишком большая роскошь. Говорят, что большой поток, какие-то неисправности... На белорусской стороне нет площадок для ожидания, нет условий для того, чтобы спокойно ждать несколько суток", – сказал в пятницу радиостанции представитель Linava.Очереди на границе с Беларусью образуются и на литовской стороне, пограничники утверждают, что такая ситуация сложилась с марта, когда был введен карантин. Здесь водителям приходится ждать в очередях по 8 часов.По данным Дирекции пограничных контрольно-пропускных пунктов, на КПП в Шальчининкай на стоянке ожидания в очереди стоят 34 грузовых автомобиля. BNS Категории: авто, чп и криминал Ключевые слова: Беларусь, граница, наблюдение, камеры География: Литва — статья прочитана 152 раза Комментарии