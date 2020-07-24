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Linava: въезда в Литву из Беларуси ожидают 1, 1 тыс. грузовых автомобилей
Въезда в Литву из Беларуси ожидают около 1.1 тыс. грузовых автомобилей, сообщил радиостанции LRT генеральный секретарь Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Мечислав Атрошкевич.
По его словам, водители грузовиков ожидают в постоянном движущейся очереди, для них не создают условия для отдыха.
"В последнее время ситуация очень сложная, поскольку потерять трое с половиной суток на границе – это слишком большая роскошь. Говорят, что большой поток, какие-то неисправности... На белорусской стороне нет площадок для ожидания, нет условий для того, чтобы спокойно ждать несколько суток", – сказал в пятницу радиостанции представитель Linava.
Очереди на границе с Беларусью образуются и на литовской стороне, пограничники утверждают, что такая ситуация сложилась с марта, когда был введен карантин. Здесь водителям приходится ждать в очередях по 8 часов.
По данным Дирекции пограничных контрольно-пропускных пунктов, на КПП в Шальчининкай на стоянке ожидания в очереди стоят 34 грузовых автомобиля.
Категории: авто, чп и криминал
Ключевые слова: Беларусь, граница, наблюдение, камеры
География: Литва
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