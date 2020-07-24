Реестровый центр: портал e.sveikata еще не действует 🔊 Воспроизвести



В пятницу в Литве все еще не действует электронная система здравоохранения e.sveikata: Реестровый центр сообщает, что работы по ее восстановлению продолжаются.



Реестровый центр пока не прогнозирует, когда будет восстановлена система, не работающая уже четыре дня.



"Для того, чтобы большая и сложная система вновь начала действовать должным образом и без препятствий, нужно провести множество подготовительных работ. Именно эти подготовительные работы выполняются", – сообщил BNS в пятницу утром представитель Реестрового центра по связям с общественностью Миндаугас Самкус.



"Системные данные восстанавливаются с запасных копий, сейчас идет интеграцию данных в саму систему, нужно провести работы по тестированию, чтобы убедиться, что система функционирует должным образом", – добавил он.



По его словам, сейчас делается все, чтобы все работы были завершены как можно быстрее.



Реестровый центр утверждает, что система e.sveikata по своему размеру и сложности не сравнима ни с одной другой информационной системой или реестрами страны – общее количество документов, находящихся сейчас в системе составляет 100 млн единиц, они занимают 90 терабайтов.



По словам М. Самкуса, все прочие основные реестры страны действуют с четверга, а отдельные индивидуальные неисправности устраняются.



При неполадках клиентов просят информировать о них Реестровый центр. В пятницу в Литве все еще не действует электронная система здравоохранения e.sveikata: Реестровый центр сообщает, что работы по ее восстановлению продолжаются.Реестровый центр пока не прогнозирует, когда будет восстановлена система, не работающая уже четыре дня."Для того, чтобы большая и сложная система вновь начала действовать должным образом и без препятствий, нужно провести множество подготовительных работ. Именно эти подготовительные работы выполняются", – сообщил BNS в пятницу утром представитель Реестрового центра по связям с общественностью Миндаугас Самкус."Системные данные восстанавливаются с запасных копий, сейчас идет интеграцию данных в саму систему, нужно провести работы по тестированию, чтобы убедиться, что система функционирует должным образом", – добавил он.По его словам, сейчас делается все, чтобы все работы были завершены как можно быстрее.Реестровый центр утверждает, что система e.sveikata по своему размеру и сложности не сравнима ни с одной другой информационной системой или реестрами страны – общее количество документов, находящихся сейчас в системе составляет 100 млн единиц, они занимают 90 терабайтов.По словам М. Самкуса, все прочие основные реестры страны действуют с четверга, а отдельные индивидуальные неисправности устраняются.При неполадках клиентов просят информировать о них Реестровый центр. Категории: чп и криминал, технологии Ключевые слова: лекарства, покупка, дождь, банки, серверы География: Литва — статья прочитана 66 раз Комментарии