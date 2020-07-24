|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Реестровый центр: портал e.sveikata еще не действует
В пятницу в Литве все еще не действует электронная система здравоохранения e.sveikata: Реестровый центр сообщает, что работы по ее восстановлению продолжаются.
Реестровый центр пока не прогнозирует, когда будет восстановлена система, не работающая уже четыре дня.
"Для того, чтобы большая и сложная система вновь начала действовать должным образом и без препятствий, нужно провести множество подготовительных работ. Именно эти подготовительные работы выполняются", – сообщил BNS в пятницу утром представитель Реестрового центра по связям с общественностью Миндаугас Самкус.
"Системные данные восстанавливаются с запасных копий, сейчас идет интеграцию данных в саму систему, нужно провести работы по тестированию, чтобы убедиться, что система функционирует должным образом", – добавил он.
По его словам, сейчас делается все, чтобы все работы были завершены как можно быстрее.
Реестровый центр утверждает, что система e.sveikata по своему размеру и сложности не сравнима ни с одной другой информационной системой или реестрами страны – общее количество документов, находящихся сейчас в системе составляет 100 млн единиц, они занимают 90 терабайтов.
По словам М. Самкуса, все прочие основные реестры страны действуют с четверга, а отдельные индивидуальные неисправности устраняются.
При неполадках клиентов просят информировать о них Реестровый центр.
Категории: чп и криминал, технологии
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|