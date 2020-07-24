Гортензии, незабудки, колокольчики и другие цветы синих глубин 🔊 Воспроизвести







В Литовской национальной библиотеке имени Мартинаса Мажвидаса открыта выставка „Цветы синих глубин“ (Mėlynų gelmių gėlės), посетителям представлены произведения литовской художницы Дангуоле Раудоникене (Danguolė Raudonikienė) и пианистки Дали Раудониките (Dalia Raudonikytė).



Экспозиция представляет из себя семейный альбом живописи. Ведь Дангуоле Раудоникене является матерью Дали Раудониките. По-настоящему творческая семья объединила свои усилия и создала совместную выставку, у которой весьма своеобразный, яркий стиль.



Дангуоле Раудоникене выросла в Восточной Сибири, там же закончила Институт иностранных языков г. Иркутска. Вернувшись в родную Литву, художница стала работать переводчиком и учительницей английского языка. Заниматься живописью Д. Раудоникене начала в художественной студии „Paletė“, руководителем которой был Римас Зигмас Бичунас (Rimas Zigmas Bičiūnas). Экспозиция представляет из себя семейный альбом живописи. Ведь Дангуоле Раудоникене является матерью Дали Раудониките. По-настоящему творческая семья объединила свои усилия и создала совместную выставку, у которой весьма своеобразный, яркий стиль.Дангуоле Раудоникене выросла в Восточной Сибири, там же закончила Институт иностранных языков г. Иркутска. Вернувшись в родную Литву, художница стала работать переводчиком и учительницей английского языка. Заниматься живописью Д. Раудоникене начала в художественной студии „Paletė“, руководителем которой был Римас Зигмас Бичунас (Rimas Zigmas Bičiūnas).



Стиль художницы считается особенным, ведь в своих произведениях она использует современные, культурные элементы. Творчество Д. Раудоникене пропитано не только урбанистическими мотивами, но в нём также преобладает природа, её характер и изменчивость. Более того, художница не забывает и про виды Вильнюса, изображает городские и сельские праздники, а также пишет цветочные натюрморты.











Не смотря на насыщенную цветовую гамму, картины Д. Раудоникене достаточно спокойные и даже апатичные. Художница демонстрирует как при помощи одного цвета можно показывать один и тот же тематический сюжет, но с разным внутренним состоянием и настроением.



Д. Раудоникене уже несколько десятилетий создаёт картины, в которых изображены букеты из синих цветов. Однако, каждый раз это новое, уникальное произведение.



Другая часть экспозиции посвящена творчеству дочери художницы, композитору электронной и оркестровой музыки – Дали Раудониките. Картины Д. Раудониките отличаются глубокой экспрессивностью. Каждое произведение имеет элемент, который является центром композиции. Может показаться, что Д. Раудониките даже в живописи изображала музыку, в которой, как правило, должна быть кульминация.











Работы Д. Раудониките минималистичны и в тоже время открыты и доступны. Каждый посетитель выставки может найти в произведениях Д. Раудониките знакомый сюжет, что делает данную экспозицию ещё более близкой.



Выставка „Цветы синих глубин“ художниц Д. Раудоникене и Д. Раудониките - это особый взгляд на современный, окружающий нас мир. Он эффектный и красочный, возможно, поэтому художницы решили его изобразить именно таким.



Экспозиция „Цветы синих глубин“ будет открыта до 13 сентября 2020 года.



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Творчество художницы относится к традициям наивного искусства. В картинах Д. Раудоникене детский нарратив, простота композиции привлекает внимание именно из-за несложного в ней сюжета.Стиль художницы считается особенным, ведь в своих произведениях она использует современные, культурные элементы. Творчество Д. Раудоникене пропитано не только урбанистическими мотивами, но в нём также преобладает природа, её характер и изменчивость. Более того, художница не забывает и про виды Вильнюса, изображает городские и сельские праздники, а также пишет цветочные натюрморты.Не смотря на насыщенную цветовую гамму, картины Д. Раудоникене достаточно спокойные и даже апатичные. Художница демонстрирует как при помощи одного цвета можно показывать один и тот же тематический сюжет, но с разным внутренним состоянием и настроением.Д. Раудоникене уже несколько десятилетий создаёт картины, в которых изображены букеты из синих цветов. Однако, каждый раз это новое, уникальное произведение.Другая часть экспозиции посвящена творчеству дочери художницы, композитору электронной и оркестровой музыки – Дали Раудониките. Картины Д. Раудониките отличаются глубокой экспрессивностью. Каждое произведение имеет элемент, который является центром композиции. Может показаться, что Д. Раудониките даже в живописи изображала музыку, в которой, как правило, должна быть кульминация.Работы Д. Раудониките минималистичны и в тоже время открыты и доступны. Каждый посетитель выставки может найти в произведениях Д. Раудониките знакомый сюжет, что делает данную экспозицию ещё более близкой.Выставка „Цветы синих глубин“ художниц Д. Раудоникене и Д. Раудониките - это особый взгляд на современный, окружающий нас мир. Он эффектный и красочный, возможно, поэтому художницы решили его изобразить именно таким.Экспозиция „Цветы синих глубин“ будет открыта до 13 сентября 2020 года. Агния ПОДМОСТКО , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: выставка, „Цветы синих глубин“, Mėlynų gelmių gėlės, Дангуоле Раудоникене, Danguolė Raudonikienė, Даля Раудониките, Dalia Raudonikytė География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 196 раз Комментарии