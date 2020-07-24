Загрузка... Планета людей: сколько и где. Новости от FITZROY на 24 июля 🔊 Воспроизвести Murad Sezer | Reuters



Демографический взрыв не состоится. Это — хорошая новость?



Пуля — дура. Бобби — молодец



Греция отправила военные корабли к турецким буровым



Европарламент выставил бюджетному саммиту “неуд” за работу



Уникальные амфоры со дна морского служили антуражем рыбной лавки



Юбилейная сессия ООН будет похожа на фестиваль видеороликов



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