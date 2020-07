The Spectator Великобритания : Путин планирует сделать так, чтобы Запад сам себя уничтожил 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Алексей Никольский



Британский писатель и журналист Оуэн Маттьюз признает, что ровным счетом нет никаких доказательств вмешательства России в политику Великобритании. Тем не менее, игнорируя этот факт, он все равно обвиняет Москву в попытках разобщить Запад. Россия якобы хочет «понаблюдать за тем, как он сам себя разорвет на части».



Есть только один человек, который будет по-настоящему доволен докладом комитета по разведке и безопасности о вмешательстве России в политику Великобритании, который наконец был обнародован во вторник, 21 июля, и этот человек — Владимир Путин. В этом докладе Россия представлена как аморфный и грозный враг — в первую очередь благодаря тому, что в этом неубедительном и сильно отредактированном документе практически нет обвинений, которые были бы подкреплены фактами. Россия кажется фантомом, непостижимой угрозой, а это в свою очередь породит множество конспирологических теорий, которые окажут гораздо более губительное воздействие на нашу политику, нежели любая спровоцированная Москвой буря в Твиттере или утечка каких-либо документов. Есть только один человек, который будет по-настоящему доволен докладом комитета по разведке и безопасности о вмешательстве России в политику Великобритании, который наконец был обнародован во вторник, 21 июля, и этот человек — Владимир Путин. В этом докладе Россия представлена как аморфный и грозный враг — в первую очередь благодаря тому, что в этом неубедительном и сильно отредактированном документе практически нет обвинений, которые были бы подкреплены фактами. Россия кажется фантомом, непостижимой угрозой, а это в свою очередь породит множество конспирологических теорий, которые окажут гораздо более губительное воздействие на нашу политику, нежели любая спровоцированная Москвой буря в Твиттере или утечка каких-либо документов.



Возможно, Россия сейчас отчаянно пытается справиться с последствиями падения цен на нефть и одним из самых высоких уровней заболеваемости covid-19 в мире, однако Москва продолжает настойчиво продвигать идею о том, что причина всех бед — это Запад, истощенный жестокими культурными войнами и страдающий от повсеместной утраты веры в свои собственные ценности. Новая партийная линия Кремля сводится к следующему: возможно, нам сейчас несладко, но их кризис гораздо хуже. Пропагандисты Путина продвигают эту мысль, а его хакеры и тролли активно им вторят.



Судя по событиям недавней истории, острые разногласия вокруг движения Black Lives Matter тоже представляют собой удобную тему для российских троллей, активно раздувающих пламя самосожжения Запада — в Соединенном Королевстве, в Евросоюзе и главным образом в Соединенных Штатах. Комитет по делам разведки Сената США, который проводил расследование, касавшееся американских президентских выборов 2016 года, пришел к выводу, что российская кампания по распространению фейковых новостей коснулась главным образом афроамериканцев. Российские агенты использовали социальные сети, чтобы добиться уменьшения явки чернокожих избирателей и разжечь расовую напряженность. К сентябрю 2017 года одна такая страница в Фейсбуке — Blacktivist — собрала 11,2 миллиона проявлений вовлеченности пользователей и 360 тысяч лайков, в то время как официальный Фейсбук-аккаунт движения Black Lives Matter собрал 310 тысяч лайков.



Российские тролли — это провокаторы, активно использующие тему равных возможностей. С 2014 по 2017 год Агентство интернет-исследований — фабрика троллей в Санкт-Петербурге, которую финансирует близкий соратник Путина Евгений Пригожин, — вело в Твиттере, Фейсбуке, Инстаграме и Ютубе тысячи аккаунтов в поддержку одновременно прав чернокожих и культуры американского юга, а также в поддержку независимости Шотландии и Брексита. Результаты тщательного исследования, которое в 2018 году провел Вашингтонский университет, показали, что контролируемые россиянами твиттер-аккаунты, отмеченные хештегом #BlackLivesMatter, распространяли не только информацию в поддержку этого движения, но и ироничные мемы, высмеивающие BlackLivesMatter, — к примеру, «Куда катится этот мир, если теперь нельзя даже направить пистолет на копов без того, чтобы они тебя застрелили? #BlackLivesMatter». И, как будто это показалось им недостаточно циничным, российские тролли даже пытались дискредитировать это движение, продвигая идею о том, что «#BlackLivesMatter — это «рычаг российского правительства».



Использовало ли Агентство интернет-исследований свои старые уловки в период всплеска насилия и гражданской борьбы, которые распространились по Америке, а затем перекинулись на Соединенное Королевство? Наверняка, как сказали семь американских чиновников, ознакомившиеся с новыми данными разведки, которые недавно дали интервью газете The New York Times. Эти чиновники предупредили, что российская Служба внешней разведки увеличила сложность и масштабы своих попыток разжечь разногласия. «Мы видим, что Россия готова проводить более дерзкие и губительные операции влияния, и это объясняется тем, как она воспринимает свой конфликт с Западом, — сказал Дэвид Портер (David Porter), один из ведущих специалистов в Оперативной группе по противодействию иностранному влиянию ФБР (Foreign Influence Task Force), на конференции по безопасности выборов, которая прошла в Вашингтоне в феврале. — Проще говоря, Россия хочет понаблюдать за тем, как мы сами разорвем себя на части».



Хотя компании «Твиттер» и «Фейсбук» стали уделять гораздо больше внимания отслеживанию фейковых новостей, россияне научились гораздо лучше заметать следы. После того как в результате расследований Конгресса были обнародованы подробности того, как именно отслеживались фейковые новости, тролли стали уделять гораздо больше внимания тому, чтобы удалять все водяные знаки со своих фотографий и избегать откровенно расистских высказываний, которые автоматизированные системы способны заметить. Вместо того чтобы использовать публичные странички для распространения своих сообщений на как можно более широкую аудиторию, как это делалось в 2016 году, теперь российские агенты — по словам одного из тех чиновников, который дал интервью The New York Times, — используют частные группы в Фейсбуке, публикуют посты на анонимном веб-форуме 4chan и в закрытых чатах, которые гораздо труднее отслеживать. И, как будто став отголосками тех стратегий, которые были разработаны компанией Cambridge Analytica, эти сообщения и деятельность этих групп нацелена главным образом на неопределившихся избирателей в колеблющихся штатах.



Неудивительно, что Россия мастерски проводит операции влияния на Западе, с учетом того, как долго она этим занимается. В 1920-х и 1930-х годах немецкий коммунист и блестящий агитатор Вилли Мюнценберг, пользовавшийся поддержкой Москвы, направлял средства десяткам подставных организаций — от Лиги против империализма до Международной рабочей помощи, — чтобы привлечь тысячи либерально настроенных людей к добровольческой деятельности, которую тайно финансировал Коммунистический интернационал. Мюнценберг называл этих людей своими «клубами простаков». Эти организации имели гораздо больше влияния, нежели откровенно советские органы пропаганды, такие как французская газета L'Humanité или американская газета Daily Worker.



В 1927 году, задолго до того как Европа превратилась в культурный пригород Соединенных Штатов, коим она является сегодня, сеть Мюнценберга спровоцировала глобальные протесты против казни пары американских анархистов, Николы Сакко (Nicola Sacco) и Бартоломео Ванцетти (Bartolomeo Vanzetti), которых признали виновными в двойном убийстве. Акции в поддержку Сакко и Ванцетти прошли во всех крупных городах Северной Америки и Европы, а также в Токио, Сиднее, Мельбурне, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айресе, Монтевидео, Йоханнесбурге, Окленде и даже в Дубае. После того как Сакко и Ванцетти все же были казнены на электрическом стуле сразу после полуночи 23 августа 1927 года, разъяренные протестующие стали громить все на своем пути в Париже, Лондоне и других европейских городах.



Советский Союз тайно отправлял деньги Кампании за ядерное разоружение и Национальному союзу шахтеров во время забастовки в 1984 году. И, хотя подозрения директора ФБР Эдгара Гувера (J. Edgar Hoover), что Мартин Лютер Кинг получает средства от России, оказались беспочвенными, советские пропагандисты использовали американский расизм, чтобы дискредитировать претензии Вашингтона на моральное лидерство в эпоху холодной войны. Всякий раз, когда СССР критиковали за нарушения прав человека, стандартным ответом была фраза «а вы линчуете негров», которая очень скоро превратилась в советское клише.



Сегодня российским пропагандистам больше не нужно вербовать полезных идиотов, чтобы продвигать свои идеи. Они могут непосредственным образом обращаться к миллионам людей через социальные сети. И сегодня перед ними стоит более легкая задача, потому что им не нужно распространять идеи коммунизма, а нужно лишь навязать противоположность тому, о чем говорится в известной молитве Франциска Ассизского: привнести разлад вместо гармонии, заблуждения вместо истины и отчаяние вместо надежды.



Однако самым страшным в нынешней ситуации, возможно, является то, что впервые со времен Великой депрессии пагубное вмешательство России разворачивается именно тогда, когда не только лидерство Америки в свободном мире, но и сама вера мира в свои силы начинают иссякать. Агрессивный захват некогда умеренной Республиканской партии трамповскими националистами справа и разрушение классического либерализма под влиянием фанатичной политкорректности слева делают Америку как никогда уязвимой перед воздействием токсичного нигилизма, навязываемого Кремлем.



Брексит и продолжающийся кризис доверия к Евросоюзу, охвативший весь континент, тоже стали музыкой для ушей Кремля. Любые разногласия на Западе служат подкреплением той основополагающей идее, которую Путин навязывает своему народу и всему миру, — идее о том, что демократия — это слабость, а не сила. Цитируя Николая Чернышевского, Владимир Ленин написал о крахе царского режима: «Чем хуже, тем лучше». Путин думает точно так же. Чем более разобщенным становится Запад под воздействием собственных культурных войн, тем лучше на его фоне выглядит режим Путина. Управляя коррумпированной и слабеющей экономикой, размер которой составляет всего одну пятнадцатую часть экономики Соединенных Штатов, Путин не может рассчитывать на то, чтобы уничтожить того, кого КГБ называл своим главным врагом. Но Россия вполне может помочь — и активно помогает — Америке и ее союзникам уничтожать самих себя.



Управляя коррумпированной и слабеющей экономикой, размер которой составляет всего одну пятнадцатую часть экономики Соединенных Штатов, Путин не может рассчитывать на то, чтобы уничтожить того, кого КГБ называл своим главным врагом. Но Россия вполне может помочь — и активно помогает — Америке и ее союзникам уничтожать самих себя.

Автор: Оуэн Маттьюз (Owen Matthews) для The Spectator, Великобритания, перевод ИноСМИ